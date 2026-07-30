Certyfikat F-gaz - ważny dokument Twojego instalatora

Większość nowoczesnych klimatyzatorów domowych to urządzenia typu split, które w swoim układzie zawierają tzw. F-gazy, czyli fluorowane gazy cieplarniane. Ze względu na ich wpływ na środowisko, prawo nakłada surowe wymogi na osoby, które mają z nimi styczność.

Dla właściciela domu ważne jest rozróżnienie dwóch rodzajów uprawnień. Po pierwsze, monter wykonujący fizycznie prace przy Twoim urządzeniu musi legitymować się indywidualnym certyfikatem dla personelu F-gaz.

Po drugie, firma, która wystawia Ci fakturę i świadczy usługę, jest zobowiązana posiadać certyfikat dla przedsiębiorców F-gaz. Warto o to zapytać już na etapie wyceny, ponieważ brak tych dokumentów oznacza, że usługa jest wykonywana nielegalnie. W specyficznych przypadkach od personelu wymagane mogą być także uprawnienia energetyczne lub kwalifikacje do napełniania zbiorników ciśnieniowych.

Tysiące kontroli UDT i setki zawieszonych uprawnień

Urząd Dozoru Technicznego nie ogranicza się jedynie do wydawania dokumentów, ale aktywnie monitoruje rynek. Dane statystyczne pokazują skalę działań nadzorczych - w samym 2025 roku przeprowadzono 3209 kontroli, a w roku 2026 już 1379. Wyniki tych działań powinny być ostrzeżeniem dla nieuczciwych wykonawców - w wyniku wykrytych nieprawidłowości zawieszono odpowiednio 358 i 191 certyfikatów dla przedsiębiorców.

Główne grzechy firm instalacyjnych to przede wszystkim braki w odpowiednim wyposażeniu technicznym, stosowanie niewłaściwych procedur oraz błędy w dokumentowaniu prac.

Dla klienta oznacza to, że firma bez certyfikatu może nie posiadać narzędzi niezbędnych do szczelnego i bezpiecznego montażu, co w przyszłości może skutkować awarią urządzenia lub wyciekiem gazu.

Kiedy oszczędność na instalatorze się nie opłaca?

Zatrudnienie złotej rączki bez uprawnień może wydawać się tańsze, jednak konsekwencje prawne są dotkliwe. Organy Inspekcji Ochrony Środowiska mają prawo nakładać administracyjne kary pieniężne, które mogą sięgać nawet 15 tys. zł. Sankcje te przewidziane są m.in. za wykonywanie czynności bez certyfikatu, nielegalny zakup gazów cieplarnianych czy ich celowe uwalnianie do atmosfery.

Wybierając autoryzowanego i certyfikowanego specjalistę, chronisz nie tylko swój portfel, ale także środowisko naturalne. Prawidłowa dokumentacja i rzetelnie wykonany serwis są gwarancją, że Twoja klimatyzacja będzie pracować wydajnie przez wiele sezonów.

Jak sprawdzić fachowca? Postaw na bezpieczeństwo i jakość

Nadzór sprawowany przez UDT ma na celu budowanie bezpiecznego rynku usług chłodniczych i pomp ciepła. Dzięki regularnym inspekcjom użytkownicy zyskują pewność, że urządzenia w ich domach są instalowane zgodnie z rygorystycznymi wymogami technicznymi.

Jak radzi Urząd Dozoru Technicznego - zanim sfinalizujesz umowę z firmą instalacyjną, poproś o okazanie certyfikatów F-gaz. To prosta czynność, która oddziela profesjonalistów od podmiotów działających w szarej strefie. Certyfikowany instalator to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim najwyższy standard bezpieczeństwa.

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