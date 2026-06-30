Rosnące rachunki za prąd zniechęcają do zakupu klimatyzacji?

Jeszcze kilka lat temu wiele osób rezygnowało z klimatyzacji w obawie przed wysokimi kosztami eksploatacji. Dziś nowoczesne urządzenia są znacznie bardziej energooszczędne niż starsze modele, a ich rzeczywisty pobór prądu często okazuje się niższy, niż można przypuszczać. Nie oznacza to jednak, że wszystkie rozwiązania kosztują tyle samo w użytkowaniu.

Najmniej energii zużywa klasyczny wentylator, jednak nie obniża temperatury powietrza. Klimatyzatory przenośne oferują realne chłodzenie, ale zwykle pobierają więcej prądu niż klimatyzatory typu split. Sprawdziliśmy, jak wyglądają orientacyjne koszty użytkowania każdego z tych urządzeń.

Od czego zależy koszt pracy urządzenia?

Na wysokość rachunków wpływa kilka czynników. Najważniejsze to moc urządzenia, liczba godzin pracy, klasa energetyczna oraz cena energii elektrycznej. Znaczenie ma również temperatura ustawiona na klimatyzatorze, izolacja budynku i nasłonecznienie pomieszczeń.

Do poniższych obliczeń przyjęto orientacyjną cenę energii elektrycznej na poziomie około 0,85 zł za 1 kWh oraz typowe użytkowanie urządzeń przez 8 godzin dziennie podczas upałów. Rzeczywiste koszty mogą być nieco wyższe lub niższe w zależności od taryfy i sposobu użytkowania.

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Ile prądu zużywa wentylator?

Wentylator jest zdecydowanie najtańszym urządzeniem pod względem zużycia energii. Większość modeli stojących pobiera od 40 do 70 W, czyli 0,04-0,07 kWh na godzinę pracy.

Przy pracy przez osiem godzin dziennie oznacza to zużycie około 0,3-0,6 kWh, co przekłada się na koszt wynoszący zaledwie 25-50 groszy dziennie. Nawet korzystając z wentylatora codziennie przez miesiąc, rachunek za prąd zwykle wynosi jedynie 8-15 zł.

To właśnie dlatego wentylator pozostaje najtańszym sposobem na poprawę komfortu podczas upałów. Trzeba jednak pamiętać, że urządzenie jedynie wprawia powietrze w ruch i nie obniża temperatury w pomieszczeniu.

Ile kosztuje prąd klimatyzatora przenośnego?

Klimatyzatory przenośne pobierają znacznie więcej energii. Najpopularniejsze modele zużywają podczas pracy około 0,9-1,5 kWh na godzinę.

Oznacza to koszt od 75 groszy do około 1,30 zł za godzinę pracy. Jeżeli urządzenie działa przez osiem godzin dziennie, koszt chłodzenia wynosi około 6-10 zł dziennie.

W skali miesiąca intensywnego użytkowania rachunek za energię elektryczną może wynieść 180-300 zł. W praktyce wiele zależy od temperatury na zewnątrz, wielkości pomieszczenia oraz klasy energetycznej urządzenia.

Ile prądu pobiera klimatyzacja typu split?

Nowoczesne klimatyzatory ścienne typu split są znacznie bardziej efektywne energetycznie niż urządzenia przenośne. Choć ich moc chłodnicza często wynosi 3,5 kW, nie oznacza to, że pobierają tyle samo energii elektrycznej.

Typowy klimatyzator split podczas chłodzenia zużywa średnio 0,7-1,2 kWh na godzinę pracy. Koszt jednej godziny wynosi więc około 60-100 groszy.

Przy użytkowaniu przez osiem godzin dziennie daje to wydatek rzędu 5-8 zł dziennie, natomiast miesięczny koszt chłodzenia najczęściej mieści się w przedziale 150-240 zł. W nowoczesnych urządzeniach inwerterowych pobór energii zmienia się w zależności od zapotrzebowania, dlatego po schłodzeniu pomieszczenia klimatyzator zużywa znacznie mniej prądu niż podczas uruchamiania.

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Dlaczego klimatyzator przenośny zużywa więcej energii?

Choć oba urządzenia mają podobną moc chłodniczą, klimatyzatory przenośne pracują mniej efektywnie. Część schłodzonego powietrza jest zastępowana ciepłym powietrzem napływającym z zewnątrz przez nieszczelności okienne, a sama konstrukcja urządzenia powoduje większe straty energii.

Z tego powodu klimatyzator przenośny często pracuje dłużej i intensywniej niż klimatyzacja typu split. Efektem są wyższe rachunki za prąd oraz głośniejsza praca urządzenia.

Jak obniżyć rachunki za prąd?

Na zużycie energii duży wpływ ma sposób korzystania z urządzenia. Eksperci zalecają ustawienie temperatury na poziomie 24-26°C. Każdy dodatkowy stopień chłodzenia może zwiększyć zużycie energii nawet o 6-8%.

Warto również zamykać okna podczas pracy klimatyzacji, zasłaniać rolety lub żaluzje w najbardziej nasłonecznionych pomieszczeniach oraz regularnie czyścić filtry. Brudne filtry ograniczają przepływ powietrza i zmuszają urządzenie do intensywniejszej pracy.

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