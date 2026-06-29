Na początek uwaga – nie warto oszczędzać na klimatyzatorze, bo to urządzenie, które może dać nam o wiele więcej niż upragniony chłód w letnie upały. Jeśli przyjrzymy się różnym modelom, to zobaczymy, że mogą być wyposażone w szereg różnych przydatnych funkcji. Te wielofunkcyjne są oczywiście droższe, ale to nie będą źle wydane pieniądze. Warto kupić urządzenie, które będzie nam służyć cały rok, a nie tylko przez 2 – 3 miesiące.

Klimatyzator do jednego pokoju, a może kilku

Klimatyzatory montowane w mieszkaniach to najczęściej urządzenia typu monosplit, składające się z dwóch elementów – jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. Jeśli chcemy schłodzić powietrze oddzielnie w kilku pomieszczeniach, np. oddalonych od siebie powinniśmy wybrać konfigurację multisplit, w której jedna jednostka zewnętrzna jest połączona z dwoma lub trzema – to bardzo wygodne i oszczędzające miejsce rozwiązanie.

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Klimatyzatory na chłodniejsze dni, a nawet na zimę

Większość klimatyzatorów jest wyposażona w funkcję grzania. To element, który pozwala na przepływ czynnika roboczego w instalacji w odwrotnym kierunku. Taki klimatyzator działa wówczas podobnie jak pompa ciepła powietrze/powietrze. Dodatkowe wyposażenie jednostki wewnętrznej pozwala zastosować klimatyzator do ogrzewania nawet przy trzaskającym mrozie, przy temperaturze -30 st. Jednak większość przystosowanych do grzania urządzeń radzi sobie dobrze jedynie w okresie przejściowym wiosną i jesienią czy w zimowe dni, kiedy temperatura nie spada niżej od 0 st C.

Klimatyzator chłodzi i wysusza – musi być nawilżacz

Klimatyzator schładzając powietrze naturalnie usuwa z niego również nadmiar pary wodnej. Ta cecha powoduje, że wiele osób, czując komfort schładzania, jednak skarży się na podrażnienia śluzówek nosa i gardła w wyniku nadmiernego przesuszenia powietrza. Od razu trzeba tu powiedzieć, że dotyczy to prostych klimatyzatorów, bo w tych z bardziej zaawansowanymi funkcjami jest nawilżacz powietrza. Są wówczas wyposażone w różnej pojemności zbiorniki na wodę, które pełnią także zadanie filtra wodnego wspomagającego oczyszczanie. Można sobie ustawić wilgotność, taką jaką się chce, a najlepiej utrzymywać tę optymalną: 40 – 60%.

Każdy klimatyzator filtruje powietrze

Chyba wszystkie współczesne klimatyzatory są wyposażone w przynajmniej jeden poziom filtracji i filtr cząstek stałych. Znajduje się on na wlocie powietrza do urządzenia. Zatrzymuje kurz, sierść, włosy i różne inne unoszone ruchem powietrza drobiny. Powietrze wydmuchiwane z urządzenia jest już wolne od tych zanieczyszczeń. Oczyszczenie z tych drobin zwiększa komfort, ale przede wszystkich także chroni wnętrze klimatyzatora przed osadzaniem się tych zanieczyszczeń w środku. Bez tego filtra wnętrze klimatyzatora bardzo szybko wypełniłoby się osadem i zapchało, utrudniając lub uniemożliwiając pracę, a nawet doprowadzając do uszkodzenia. Ta podstawowa funkcja filtrowania zwiększa żywotność klimatyzatora, a jednocześnie poprawia komfort w pomieszczeniach. Skuteczność tego typu filtrów określa klasa G1 – G4. Najniższa wychwytuje 65% zanieczyszczeń, najwyższa więcej niż 90%.

Klimatyzator - wróg zanieczyszczeń i pyłków

Współczesne modele klimatyzatorów wyposażone są w dodatkowe filtry, które zapewniają wychwycenie najmniejszych drobinek pyłu zawieszonego, a także bakterii czy wirusów, substancji szkodliwych oraz pyłków roślin i innych alergenów. Bez względu na różne nazwy, które oznaczają często materiał filtracyjny mają one określoną skuteczność wyrażoną odpowiednimi symbolami. Filtry dokładne oznaczone są symbolami M i F. Jeszcze dokładniejsze są filtry HEPA z oznaczeniami H10 – H14, a najdokładniejsze ULPA oznaczone U są stosowane w laboratoriach.

W klimatyzatorach wykorzystywane są przeważnie filtry HEPA o wysokim poziomie filtracji. Filtry HEPA o klasie skuteczności H13 i H14 wychwytują 99,95-99,995% najmniejszych zanieczyszczeń, łącznie z bakteriami i wirusami oraz najmniejszymi cząstkami pyłu zawieszonego, dymu papierosowego itp. Skuteczniejsze w pochłanianiu i neutralizacji szkodliwych gazów i nieprzyjemnych zapachów są filtry węglowe. Filtry z aktywnymi jonami srebra z kolei mają właściwości antyseptyczne i neutralizują działanie wszelkich mikroorganizmów.

Filtracja bez przesady

Filtry bez względu na nazwę to po prostu wstawione w strumień „wydychanego” przez klimatyzator powietrza materiały, które dzięki swojej strukturze lub dodatkowym naniesionym na ten materiał substancjom wychwytują zanieczyszczenia mechanicznie lub chemicznie. Filtracja w większości jednak ma wadę, gdyż ogranicza strumień powietrza. Najczęściej stosuje się dwa poziomy filtracji, rzadziej trzy. Są to filtr zgrubny, czyli wstępny oraz filtr o bardzo wysokiej skuteczności, najczęściej HEPA. Ten rodzaj filtra może także mieć budowę warstwową, w której składzie będzie warstwa aktywnego węgla lub srebra, zwiększającą efekt oczyszczania. Trzecim poziomem może być filtr UV, który działa na innej zasadzie i nie ogranicza strumienia powietrza.

Dobry mikroklimat – jonizator powietrza

W klimatyzatorach stosuje się także jonizatory, dzięki którym powietrze staje się bogatsze w pozytywnie oddziałujące na nasz organizm jony ujemne lub dodatnie i ujemne, co odczuwamy jako rześkość i świeżość powietrza – podobne odczucia towarzyszą nam podczas spaceru po lesie lub nad wodospadem. Zjonizowane powietrze wiąże zanieczyszczenia i unieszkodliwia czynniki chorobotwórcze – jonizacja powietrza jest jednym ze sposobów odkażania pomieszczeń.

Filtry – niektóre można umyć

Trzeba pamiętać, że skuteczność filtracji spada z czasem i filtry należy okresowo wymieniać. Filtry do klimatyzatorów to najczęściej ramki z tworzywa sztucznego lub metalu, na których rozpięty jest materiał filtrujący. Muszą pasować do szczelnych gniazd w klimatyzatorach.

Filtr wstępny jest wielorazowy i wystarczy go pewien czas oczyścić na sucho, a potem umyć wodą z dodatkiem detergentu. Czynność tę należy wykonywać częściej w domach i mieszkaniach, w których mieszkają też zwierzęta lub przy większej liczbie domowników – większe wzbijanie kurzu, częstsze i dłuższe przygotowywanie potraw.

Filtry z wyższych poziomów filtracji są jednorazowe i po określonym czasie należy je wymieniać. Ich wymiana polega najczęściej na otworzeniu kasetki, wyjęciu starych wkładów filtrujących i założeniu nowych.

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