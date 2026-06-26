Ceny wentylatorów domowych 2026. Jaki wiatrak kupić na upały?

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Jakie rodzaje wentylatorów domowych są dostępne na rynku?

W 2026 roku wybór wentylatorów domowych jest bardzo szeroki. Najprostsze są małe wentylatory biurkowe i modele USB, które sprawdzają się przy pracy przy komputerze, w sypialni lub w niewielkim pokoju. Są tanie, lekkie i łatwe do przestawienia, ale mają ograniczony zasięg nawiewu. Większą wydajność oferują wentylatory stojące z klasycznym śmigłem, regulacją wysokości, kilkoma prędkościami pracy i oscylacją. To najpopularniejszy wybór do salonu, kuchni, pokoju dziennego albo mieszkania bez klimatyzacji.

Osobną grupę tworzą wentylatory kolumnowe, podłogowe, cyrkulatory powietrza oraz wentylatory sufitowe. Modele kolumnowe zajmują mniej miejsca niż tradycyjne wiatraki stojące i często mają pilot, timer, tryb nocny oraz wyświetlacz. Cyrkulatory lepiej mieszają powietrze w pomieszczeniu, dlatego przydają się nie tylko latem, ale też przy ogrzewaniu lub klimatyzacji. Wentylatory sufitowe i lampowentylatory są droższe, wymagają montażu, ale mogą pracować w centralnym punkcie pokoju i poprawiać obieg powietrza na większej powierzchni.

Aktualne ceny wentylatorów domowych 2026

Mały wentylator USB na biurko, zasilany z portu komputera lub ładowarki — od około 25 do 45 zł.

Miniwentylator biurkowy z akumulatorem i kilkoma trybami pracy — od około 35 do 70 zł.

Prosty wentylator biurkowy 15–20 cm z regulacją nachylenia — od około 45 do 80 zł.

Wentylator biurkowy 30 cm, z klasyczną osłoną i 2–3 prędkościami — od około 70 do 120 zł.

Wentylator biurkowy metalowy lub chromowany, o bardziej dekoracyjnym wyglądzie — od około 100 do 180 zł.

Podstawowy wentylator stojący o mocy ok. 40–50 W, z trzema prędkościami nawiewu — od około 100 do 140 zł.

Wentylator stojący z oscylacją, regulowaną wysokością i średnicą śmigła ok. 36–40 cm — od około 140 do 170 zł.

Wentylator stojący z pilotem i kilkoma programami pracy — od około 160 do 240 zł.

Cichy wentylator stojący do sypialni, z trybem nocnym — od około 240 do 390 zł.

Zaawansowany wentylator stojący z pilotem, wyświetlaczem i timerem — od około 300 do 480 zł.

Wentylator kolumnowy bez pilota, do mniejszych pomieszczeń — od około 130 do 220 zł.

Wentylator kolumnowy z pilotem, oscylacją i timerem — od około 220 do 400 zł.

Wentylator kolumnowy z jonizacją, trybem nocnym lub funkcją naturalnego nawiewu — od około 400 do 700 zł.

Wentylator podłogowy o dużej średnicy śmigła, do salonu, garażu lub warsztatu — od około 150 do 350 zł.

Mocniejszy wentylator podłogowy lub przemysłowy, metalowy, z dużym przepływem powietrza — od około 300 do 700 zł.

Mały cyrkulator powietrza do pokoju lub biura — od około 90 do 180 zł.

Cyrkulator powietrza z oscylacją, pilotem i elektronicznym sterowaniem — od około 200 do 500 zł.

Prosty wentylator sufitowy bez oświetlenia — od około 230 do 400 zł.

Wentylator sufitowy z lampą LED i pilotem — od około 500 do 1500 zł.

Designerski wentylator sufitowy z silnikiem DC, oświetleniem i rozbudowanym sterowaniem — od około 1500 do ponad 3800 zł.

Jak wybrać wentylator do domu w 2026 roku?

Przy wyborze wentylatora do domu warto dopasować urządzenie do wielkości pomieszczenia, miejsca ustawienia i oczekiwanego komfortu pracy. Do biurka wystarczy mały model przenośny, ale do salonu lepiej wybrać wentylator stojący, kolumnowy albo cyrkulator. W sypialni ważny będzie niski poziom hałasu, tryb nocny i timer, natomiast w pokoju dziennym przyda się większy zasięg nawiewu oraz oscylacja. Trzeba też pamiętać, że wentylator nie działa jak klimatyzator — nie obniża realnie temperatury powietrza, lecz wprawia je w ruch, dzięki czemu daje odczucie chłodu. Przed zakupem warto sprawdzić moc, liczbę prędkości, stabilność podstawy, długość przewodu, możliwość czyszczenia osłony i dostępność pilota lub sterowania elektronicznego.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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