Nie każdy może zamontować klimatyzację

Przed nami dni z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Dla wielu mieszkańców bloków i kamienic oznacza to walkę z nagrzewającymi się pomieszczeniami, szczególnie na najwyższych piętrach i od strony południowej. Choć najskuteczniejszym rozwiązaniem jest montaż klimatyzacji, nie każdy może sobie na niego pozwolić. Problemem bywają nie tylko koszty zakupu i instalacji, ale także ograniczenia techniczne czy wymogi wspólnot mieszkaniowych.

Na szczęście rynek oferuje wiele urządzeń, które mogą przynieść ulgę podczas upałów. Do wyboru są klasyczne wentylatory, klimatory ewaporacyjne oraz klimatyzatory przenośne. Ceny zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych, choć za najskuteczniejsze rozwiązania trzeba zapłacić znacznie więcej.

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Wentylator - najtańszy sposób na ochłodę

Wentylatory od lat pozostają najpopularniejszym sprzętem kupowanym podczas fal upałów. Nie obniżają temperatury powietrza, ale wprawiają je w ruch, dzięki czemu organizm odczuwa przyjemne chłodzenie.

Najtańsze modele biurkowe można znaleźć już za około 40–70 zł. Za klasyczne wentylatory stojące trzeba zapłacić zwykle 80–200 zł, natomiast urządzenia wyposażone w pilot, timer czy funkcję oscylacji kosztują od 200 do 400 zł. Coraz większą popularnością cieszą się także wentylatory kolumnowe, których ceny zaczynają się od około 150 zł, a kończą nawet na 800 zł.

Najdroższą grupę stanowią wentylatory bezłopatkowe. To nowoczesne urządzenia o atrakcyjnym wyglądzie i cichej pracy. Ich ceny najczęściej mieszczą się w przedziale od 500 do 1500 zł.

Klimatory ewaporacyjne. Kompromis między wentylatorem a klimatyzacją

Osoby szukające czegoś skuteczniejszego niż zwykły wentylator często zwracają uwagę na klimatory. Są to urządzenia wykorzystujące wodę lub wkłady chłodzące do obniżenia temperatury przepływającego powietrza.

Ich skuteczność jest ograniczona i zależy od poziomu wilgotności w pomieszczeniu, jednak w wielu przypadkach pozwalają odczuć wyraźną poprawę komfortu. Dodatkową zaletą jest brak konieczności montażu oraz niższe zużycie energii niż w przypadku klimatyzatorów.

Najprostsze klimatory kosztują obecnie około 250–400 zł. Urządzenia wyposażone w większe zbiorniki na wodę, kilka trybów pracy czy pilot zdalnego sterowania wyceniane są zwykle na 500–800 zł. Za najbardziej zaawansowane modele trzeba zapłacić od 900 do nawet 1500 zł.

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Klimatyzator przenośny. Najskuteczniejsze rozwiązanie bez remontu

Jeżeli celem jest rzeczywiste obniżenie temperatury w mieszkaniu, najlepszym wyborem pozostaje klimatyzator przenośny. To urządzenie działa podobnie do tradycyjnej klimatyzacji i może schłodzić pomieszczenie nawet o kilka stopni.

Klimatyzatory mobilne wymagają jednak odprowadzenia ciepłego powietrza za pomocą specjalnej rury wystawianej przez okno. W wielu przypadkach konieczne jest również zastosowanie uszczelki okiennej, która kosztuje dodatkowo od 50 do 200 zł.

Najtańsze klimatyzatory przenośne dostępne na rynku kosztują około 1000–1500 zł .

. Modele przeznaczone do mieszkań o powierzchni 20–35 mkw. to wydatek rzędu 1500–2500 zł .

. Najwydajniejsze urządzenia wyposażone w funkcję osuszania i ogrzewania mogą kosztować od 3000 do 4000 zł, a niektóre modele premium nawet więcej.

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