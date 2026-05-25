Ile kosztuje praca klimatyzacji? Czy używanie klimatyzacji jest drogie?

Klimatyzacja ma za zadanie schłodzenie powietrza wewnątrz pomieszczenia, w którym jest zainstalowana. Żeby obliczyć koszty jej działania, musimy znać moc klimatyzatora, pobór prądu oraz określić, jak długo urządzenie będzie pracować. Spróbujmy oszacować sezonowy koszt działania klimatyzatora split, czyli najpopularniejszego w naszych domach.

Moc klimatyzatora i pobór prądu

Przyjmuje się, że do schłodzenia 10 m² pomieszczenia potrzeba 1 kW mocy chłodniczej klimatyzatora. W pokoju dziennym o powierzchni 30 m² należy więc zainstalować urządzenie o mocy 3 kW. Taki klimatyzator, pracując z pełną mocą, pobiera ok. 1 kWh prądu, z tym że nowoczesne klimatyzatory pracują z modulacją mocy, zatem pobór prądu może być znacznie mniejszy. Przyjmijmy 0,5-0,8 kWh.

Ile czasu pracuje klimatyzator?

Klimatyzacja nie jest włączona przez całą dobę. Nie ma sensu schładzać pomieszczenia, w którym nikogo nie ma. Podobnie nocą klimatyzator będzie pracować przez jakiś czas po tym, jak zaśniemy, a następnie włączy się na przykład pół godziny przed czasem wstania. Przyjmijmy więc, że działa 5 godzin dziennie.

W lipcu czy sierpniu może być włączany nawet codziennie, ale w takich miesiącach jak czerwiec czy wrzesień znacznie rzadziej albo w ogóle. Na potrzeby tych obliczeń załóżmy, że klimatyzacja była włączana przez 20 dni miesięcznie. Mamy więc razem 100 godzin miesięcznie.

Jakie jest zużycie prądu przez klimatyzator?

Gdy pomnożymy pobór prądu przez liczbę godzin pracy urządzenia, uzyskamy informację o jego miesięcznym zużyciu prądu. Mamy więc 100 x 0,5-0,8 kWh, czyli od 50 do 80 kWh miesięcznie. Przy pracy klimatyzacji przez 4 miesiące w sezonie letnim zużyje ona od 200 do 320 kWh.

Jaka jest cena prądu?

Zgodnie z obecnie obowiązującą taryfą za 1 kWh energii elektrycznej płacimy średnio 0,96 zł – 1,10 zł brutto. Do obliczeń przyjmijmy wyższą wartość.

Jakie jest koszt klimatyzacji?

Mamy już wszystkie dane, żeby wykonać ostatnie mnożenie. Jeśli zakładamy 50-80 kWh x 1,10 zł, to miesięczny koszt klimatyzacji wynosi 55-88 zł. Po pomnożeniu tych wartości przez 4, okazuje się że za korzystanie z klimatyzatora w sezonie letnim zapłacimy 220-352 zł.

Co wpływa na koszt klimatyzacji?

Oprócz tak jednoznacznych danych, jak moc chłodnicza klimatyzatora i zużycie prądu oraz jego cena, trzeba zdawać sobie sprawę, że jest wiele czynników, które mogą zwiększyć lub zmniejszyć koszt działania klimatyzacji. Podane wartości zostały przyjęte dla pomieszczenia o typowej wysokości w budynku ocieplonym zgodnie z obecnymi standardami. Gdy mamy salon na wysokość dwóch kondygnacji, przestrzeń do chłodzenia jest znacznie większa. Gdy są w nim wielkie okna skierowane na południe, potrzebne jest urządzenie o większej mocy chłodniczej. Podobnie jest w przypadku pomieszczenia na poddaszu lub w budynku o słabej izolacji termicznej.

Żeby zmniejszyć koszty klimatyzacji, należy tak zaprogramować jej działanie, żeby wykonana praca była tylko w wielkości niezbędnej dla uzyskania komfortu termicznego.

