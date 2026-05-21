Utrzymywanie zbyt niskiej temperatury

Znacie to? Na zewnątrz żar leje się z nieba, a w biurze ludzie siedzą w swetrach i ciepłych skarpetach. Generalnie mamy tendencję do nadmiernego chłodzenia pomieszczeń. Ciekawe, dlaczego zimą optymalna wydaje się temperatura 23-24oC, a latem nastawiamy ją na 18-19oC? Tymczasem ze względów zdrowotnych latem powinniśmy utrzymywać temperaturę tylko 5oC niższą niż na zewnątrz. No dobrze, może przy temperaturze zewnętrznej +35oC różnica będzie większa, ale nie schodźmy poniżej 20oC!

Rada: zalecana temperatura, którą można bezpiecznie ustawić jako stałą temperaturę domyślną to około 25-26oC. Taka temperatura zapewnia wystarczający komfort, jest optymalna ze względu na pracę klimatyzatora i przede wszystkim jest bezpieczna dla osób przebywających w pomieszczeniu, a zwłaszcza dla dzieci.

Używanie klimatyzacji przy otwartym oknie

Warto uświadomić sobie, że chłodzenie jest droższe niż ogrzewanie. Zimą rozumiemy, że gdy pracuje ogrzewanie, ze względów ekonomicznych powinniśmy wietrzyć krótko i intensywnie, zamiast mieć uchylone okno przez wiele godzin! Dokładnie tak samo jest przy chłodzeniu.

Rada: żeby prawidłowo korzystać z klimatyzacji w domu, pomieszczenie powinno być zamknięte. Jeżeli pozostawimy otwarte okno lub drzwi na taras, to urządzenie będzie pracowało przez cały czas z maksymalną mocą. Świeże gorące powietrze napływające przez okno będzie wymuszało ciągłą pracę klimatyzatora. W skrajnym przypadku – przy niewielkiej mocy urządzenia i dużym pomieszczeniu – nigdy nie uda się uzyskać zadowalającego efektu obniżenia temperatury.

Nastawianie bardzo niskiej temperatury, aby przyspieszyć chłodzenie

Jest to dość powszechne przyzwyczajenie: wchodzimy do nagrzanego pomieszczenia i nastawiamy temperaturę 15oC, aby szybko je schłodzić. Po pewnym czasie, gdy poczujemy że zrobiło się naprawdę lodowato, zmieniamy temperaturę na wyższą licząc, że klimatyzator tym razem ją podniesie. Jest to działanie zupełnie nieracjonalne. Ustawienie bardzo niskiej temperatury nie skróci czasu potrzebnego do schłodzenia pomieszczenia, natomiast jeśli zapomnimy przestawić temperaturę na wyższą i pójdziemy spać – rano wstaniemy prawdopodobnie z bólem gardła lub katarem, nie mówiąc o wyższych kosztach związanych z zużyciem prądu.

Rada: ustawiajmy od razu temperaturę docelową. Klimatyzatory i tak mają automatykę, która w przypadku wykrycia wysokiej temperatury w pomieszczeniu uruchamia pracę ze zwiększoną mocą chłodzenia odpowiednio dobraną do panujących warunków. Po schłodzeniu urządzenie będzie pracowało w trybie utrzymania zadanej temperatury.

Zmiana ustawień klimatyzacji co parę minut

To przede wszystkim przypadłość biurowa, ale w domach też może się zdarzać. Jak wiadomo trudno dogodzić wszystkim w kwestii temperatury, dlatego każdy z użytkowników pomieszczenia próbuje dostosować ją do swoich preferencji. Każde urządzenie przyjmuje zadane ustawienia z pewną zwłoką. Zbyt częste zmiany ustawień lub zmiany kilku ustawień naraz mogą spowodować ich błędne zapisanie lub nawet zawieszenie się urządzenia i konieczność zresetowania.

Rada: postarajmy się wybrać i utrzymywać temperaturę optymalną dla wszystkich mieszkańców.

Zły wybór miejsca montażu klimatyzatora

Niefortunnie wybrane miejsce oznacza mniej więcej tyle, że zimny strumień powierza spada nam na głowę, szyję lub plecy. Czasem problem pomagają rozwiązać specjalne przegrody rozpraszające zimne strugi. Ciągłe przebywanie w zasięgu zimnego strumienia powietrza nie jest komfortowe i na pewno prędzej czy później spowoduje dolegliwości zdrowotne.

Rada: klimatyzator powinien być zamontowany w takim miejscu żeby nie dmuchał zimnym powietrzem bezpośrednio w miejsca gdzie stale znajdują się ludzie. Oznacza to, że klimatyzator nie powinien być skierowany np. na łóżko w sypialni, w stronę biurka czy stołu.

Wybór klimatyzatora niskiej jakości

Hałaśliwy klimatyzator naprawdę potrafi utrudnić życie, a przede wszystkim sen. Klasa urządzenia jest ważna: im wyższa, tym więcej funkcji mamy do wyboru, urządzenie jest bardziej oszczędne w eksploatacji i przede wszystkim generuje mniejszy poziom hałasu, ale oczywiście cena zakupu klimatyzatora jest większa.

Rada: doboru właściwego urządzenia pod względem mocy chłodniczej powinien wykonać instalator. Pozostałe wybory należą już do użytkownika. Warto zwrócić uwagę na poziom hałasu, markę urządzenia i dostępność autoryzowanego serwisu.

Ignorowanie skroplin

Odprowadzanie skroplin do doniczki na balkonie lub wprost na posadzkę tarasu, to nie jest dobry pomysł. W upalne dni i noce woda ścieka do sąsiadów lub przechodniom na głowę.

Rada: skropliny najlepiej odprowadzać do kanalizacji. Można zastosować specjalną pompkę, która je przetłoczy, wtedy nie ma ograniczeń wynikających z odległości czy różnicy poziomów. Inne rozwiązanie dla mieszkań na parterze i domów jednorodzinnych to cienka rurka puszczona po elewacji, z której woda płynie bezpośrednio na trawnik.

Warto wiedzieć Co z klimatyzacją, gdy wychodzimy do pracy? Jeżeli mamy klimatyzator z funkcją timera, zaprogramujmy go tak, żeby urządzenie włączyło się przed naszym powrotem. Czas wyprzedzenia musimy określić sami, żeby osiągnąć wymaganą temperaturę w odpowiednim czasie. Utrzymywanie włączonego klimatyzatora pod nieobecność mieszkańców, będzie tylko generować niepotrzebne koszty, chyba że mamy w domu cenne rośliny lub zwierzęta, którym chcemy zapewnić komfortowe warunki.

Nieprzemyślane miejsce montażu jednostki zewnętrznej

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora podczas pracy hałasuje i nie ma na to rady. Jeśli wasze urządzenie nie pozwali sąsiadom posiedzieć spokojnie na balkonie – konflikt murowany! Czasem pogodzenie interesów sąsiedzkich jest trudne, bo jednostka zewnętrzna powinna być zamontowana w określonej odległości od jednostki wewnętrznej w poziomie jak i w pionie.

Rada: dobrze przemyślcie miejsce montażu jednostki zewnętrznej, tak żeby nie przeszkadzała sąsiadom.

Brak serwisu klimatyzacji

Dwie oczywiste oczywistości: nieserwisowane urządzenie częściej się psuje, zanieczyszczony klimatyzator szkodzi zdrowiu.

Rada: czynności serwisowe najlepiej przeprowadzać dwa razy w roku – przed i po sezonie, a w najgorszym razie raz w roku przed sezonem letnim. Instalator powinien sprawdzić stan ogólny urządzenia i ciśnienie gazu (ewentualnie uzupełnić), wyczyścić kratki nawiewne i inne elementy, które bezpośrednio odpowiadają za przepływ powietrza oraz wymienić filtry, jeśli są zamontowane.

