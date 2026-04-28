Możliwość kontrolowania temperatury w mieszkaniu to udogodnienie warte realizacji. W ochłodzonym mieszkaniu przyjemnie się spędza czas i pracuje nawet w największe upały. Dlatego na elewacjach budynków mieszkalnych widać coraz więcej klimatyzatorów. Są one używane przede wszystkim latem, ale obecnie można je wykorzystywać także do ogrzewania pomieszczeń. Podpowiadamy, jaki klimatyzator wybrać do niedużego mieszkania i ile to może kosztować.

Jaki klimatyzator wybrać do mieszkania 60 m² w bloku?

Klimatyzator działa w momencie włączenia go w określonym pomieszczeniu. Dlatego dobór klimatyzacji zależy także od rozkładu mieszkania. Jeśli mieszkanie składa się z otwartego salonu połączonego z kuchnią oraz sypialni, potrzebne są 2 jednostki wewnętrzne. Gdy w mieszkaniu są osobno kuchnia, salon i 2 sypialnie i chcemy chłodzić każde z tych pomieszczeń, konieczne będzie zainstalowanie we wnętrzach 4 jednostek. Zależnie od rodzaju klimatyzacji mogą być one zasilane przez osobną jednostkę zewnętrzną dla każdego pomieszczenia (split) albo 1 zasilającą wszystkie jednocześnie lub 2 zespolone z 2 jednostkami wewnętrznymi (multisplit).

Split czy multisplit – jaka klimatyzacja lepiej sprawdzi się w mieszkaniu?

Klimatyzator split składa się z jednostki zewnętrznej z parownikiem i nawiewem oraz jednostki zewnętrznej ze skraplaczem i sprężarką, które są połączone przewodami wypełnionymi czynnikiem chłodniczym. Taki klimatyzator może obsługiwać tylko 1 pomieszczenie. W zestawie multisplit jest 1 jednostka zewnętrzna i do 5 wewnętrznych. W przypadku klimatyzatorów split mamy kilka jednostek zewnętrznych na elewacji, jednak każde urządzenie może działać niezależnie.

Gdy nastąpi awaria jednego, pozostałe będą czynne. Jeśli zdecydujemy się na multisplit, zostanie zainstalowana 1 jednostka zewnętrzna na elewacji, przez co ściany domu będą wyglądać estetyczniej. Jednak, gdy się zepsuje, nie będzie klimatyzacji w całym mieszkaniu. Wybór rodzaju klimatyzacji jest też uzależniony od położenia mieszkania.

Jak dobrać moc klimatyzacji do mieszkania 60 m²?

Przyjmuje się, że do chłodzenia 1 m² powierzchni mieszkania potrzeba 0,1 kW mocy klimatyzatora. Zatem do mieszkania o powierzchni 60 m² powinno się kupić klimatyzator o mocy 6 kW lub kilka urządzeń, które łącznie mają taką moc. Dobierając moc klimatyzacji, trzeba jednak uwzględnić też inne czynniki, na przykład niestandardową wysokość – salon na dwie kondygnacje, jakość izolacji termicznej budynku, położenie pomieszczeń względem stron świata, liczbę osób przebywających lub pracujących we wnętrzach. To wszystko może sprawić, że do mieszkania o powierzchni 60 m² może być potrzebna klimatyzacja o łącznej mocy 8-9 kW, a może nawet 10 kW.

Ile kosztuje klimatyzacja do mieszkania 60 m² w 2026 roku?

Ile zapłacimy za klimatyzację, zależy od bardzo wielu czynników. Rozpiętość cenowa klimatyzatorów jest bardzo różna. Wiąże się to nie tylko z tym, czy jest to produkt markowy, renomowanego w skali światowej producenta, lecz także jak jest wyposażone urządzenie i jakie oferuje funkcje. Klimatyzator split o mocy 2,5-3 kW może kosztować od 3000 zł do nawet około 10 000 zł. Za montaż klimatyzacji trzeba zapłacić od 2500 do 5000 zł zależnie od warunków instalacji. Podsumowując, za możliwość chłodzenia latem mieszkania o powierzchni 60 m² można zapłacić .od 10 000 zł wzwyż.

Klimatyzator z funkcją grzania może wspomóc domowy system grzewczy

Kryteria wyboru klimatyzatora – na co zwrócić uwagę poza mocą i typem?

Moc i typ klimatyzatora to fundament, ale o komforcie użytkowania decydują detale. Jednym z najważniejszych jest poziom hałasu generowany przez jednostkę wewnętrzną. Cicha praca, zwłaszcza w trybie nocnym, jest kluczowa dla komfortowego snu i wypoczynku. Warto również zwrócić uwagę na systemy filtracji powietrza. Nowoczesne urządzenia często wyposażone są w filtry HEPA oraz funkcję jonizacji, które usuwają z powietrza kurz, alergeny, bakterie i nieprzyjemne zapachy, co jest szczególnie istotne dla alergików i rodzin z małymi dziećmi.

W dzisiejszych czasach standardem staje się sterowanie za pomocą Wi-Fi, które umożliwia zdalną obsługę klimatyzatora przez aplikację w smartfonie. Dzięki temu możemy schłodzić mieszkanie tuż przed powrotem z pracy. Nie bez znaczenia jest również design jednostki wewnętrznej. Producenci oferują szeroką gamę modeli w różnych kolorach i stylach, dzięki czemu urządzenie może stać się estetycznym elementem wystroju, a nie tylko funkcjonalnym dodatkiem.

Zgoda na montaż klimatyzacji w bloku – jak ją uzyskać?

Montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora na elewacji lub dachu budynku jest traktowany jako ingerencja w część wspólną nieruchomości. Z tego powodu, zanim ekipa montażowa przystąpi do pracy, konieczne jest uzyskanie formalnej zgody od zarządcy budynku – spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek, w którym warto zawrzeć informacje o planowanym miejscu montażu oraz specyfikację techniczną urządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem generowanego przez nie hałasu.

Kluczową kwestią, na którą zarządcy zwracają uwagę, jest sposób odprowadzania skroplin. Należy zadbać o to, by woda nie ściekała po elewacji ani nie zalewała balkonów sąsiadów. Równie ważny jest poziom hałasu emitowany przez jednostkę zewnętrzną, który nie może przekraczać dopuszczalnych norm i zakłócać spokoju innych mieszkańców. Dołączenie do wniosku karty technicznej klimatyzatora oraz schematu montażu znacząco przyspieszy proces uzyskania zgody.

Koszty eksploatacji klimatyzacji – ile zapłacimy za zużycie prądu?

Inwestycja w klimatyzację to nie tylko koszt zakupu urządzenia i jego montażu, ale również późniejsze rachunki za energię elektryczną. Na szczęście nowoczesne klimatyzatory, zwłaszcza te o wysokiej klasie energetycznej (A++ lub A+++), są znacznie bardziej oszczędne niż ich starsze odpowiedniki. Przyjmuje się, że w sezonie letnim, przy standardowym użytkowaniu, miesięczny koszt chłodzenia mieszkania o powierzchni 60 m² może wynieść od 100 do 200 zł.

Ostateczna kwota na rachunku zależy od kilku czynników, takich jak intensywność eksploatacji, ustawiona temperatura, nasłonecznienie mieszkania oraz jakość izolacji termicznej budynku. Jeśli wybrany model posiada również funkcję grzania, może on stanowić ekonomiczne źródło ciepła w okresach przejściowych, generując koszty na podobnym poziomie co chłodzenie latem.

Bezpośredni nawiew zimnego powietrza na głowę, kark, czy inne części ciała nie jest korzystny dla zdrowia, co warto brać pod uwagę, wybierając miejsce montażu klimatyzatora

Te artykuły mogą cię zainteresować: