W prywatnych domach i mieszkaniach najczęściej instaluje się klimatyzatory split, w których jednostka zewnętrzna jest na elewacji, a wewnętrzna na ścianie pod sufitem w pomieszczeniu, które ma chłodzić. Żeby optymalnie wykorzystać zalety takiego klimatyzatora, trzeba go odpowiednio wybrać, zamontować, zaprogramować i używać.

Przede wszystkim moc chłodnicza urządzenia musi odpowiadać zapotrzebowaniu na nią w danym pomieszczeniu. Nie powinna być za mała ani za duża. Przy wyborze należy uwzględnić wielkość i kształt pomieszczenia, a także jakość termoizolacji domu i stopień nasłonecznienia.

Istotne jest także prawidłowe umieszczenie jednostki wewnętrznej na ścianie. Należy wybrać takie miejsce, żeby schłodzone powietrze docierało do jak największej części pomieszczenia – tej, w której najczęściej przebywamy. Dlatego należy unikać miejsc, z których nadmuch zimnego powietrza byłby utrudniony przez przeszkody typu wysoka zabudowa, przepierzenia. Ponadto nie powinno być ono skierowane bezpośrednio na przykład na sofę przed telewizorem, biurko do pracy czy łóżko w sypialni. Trzeba tak wybrać miejsce, żeby ochłodzone powietrze mogło wcześniej wymieszać się zastanym.

Jaka jest prawidłowa temperatura nadmuchu?

Nadmuch powietrza z klimatyzatora nie powinien być zbyt zimny. To jest przede wszystkim nieekonomiczne, bo wymaga intensywnej pracy urządzenia, która będzie pożerać prąd. Może być też niezdrowe, bo łatwo się przeziębić, gdy będzie na nas dmuchało chłodem, zwłaszcza gdy wejdziemy do domu zgrzani upałem. Temperaturę powietrza z klimatyzatora należy dostosować do tej na zewnątrz. Za odpowiednią uznaje się różnicę temperatury 6ºC. Odczuwając taką zmianę temperatury, powinniśmy poczuć się komfortowo. W tym jednak przypadku trzeba również wziąć pod uwagę indywidualne preferencje – dla jednych przyjemna będzie temperatura 23ºC, dla innych – 19ºC.

Jak korzystać z klimatyzacji?

Klimatyzatory to nowoczesne urządzenia wyposażone w wiele przydatnych funkcji. Jedną z najważniejszych jest możliwość zaprogramowania jego pracy, tak żeby dostosować ją do naszego harmonogramu. Powietrze w pomieszczeniu powinno być ochłodzone, gdy z niego korzystamy. Klimatyzator może włączać się na przykład pół godziny przed naszym powrotem do domu, wyłączać się w odpowiednim odstępie czasu po pójściu spać. Przydatnym rozwiązaniem jest czujnik obecności reagujący na przykład na ruch w pomieszczeniu i wtedy włączający urządzenie. Klimatyzatory mają też funkcję ekonomiczną – oszczędzania energii przy zachowaniu komfortu. Wiele urządzeń jest wyposażonych w moduł WiFi, który pozwala na zdalne sterowanie nimi za pomocą smartfona lub tabletu. W razie działań nieskorelowanych z ustawieniami w programie możemy skorygować je zgodnie z potrzebą w danej chwili. Bardziej zaawansowane urządzenia analizują nasze ustawienia i zachowania i potrafią na ich podstawie zaprogramować najbardziej ekonomiczną pracę urządzenia.

Serwis klimatyzacji

Żeby korzystanie z chłodu w domu było komfortowe i zdrowe, trzeba odpowiednio dbać o klimatyzator. Konieczne jest okresowe mycie filtrów i dbanie o higienę wewnątrz urządzenia. W razie pojawienia się nieprzyjemnego zapachu dochodzącego z klimatyzatora należy wezwać serwis.

Klimatyzator w bloku. Zdjęcia

