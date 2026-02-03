Grzanie klimatyzacją zimą

Klimatyzator z funkcją grzania to dziś standard. Wielu użytkowników korzysta z klimatyzacji w trybie grzania w okresach przejściowych – wiosną i jesienią – ale można zastosować klimatyzację do ogrzewania domu również w sezonie zimowym. W takim wypadku sprawdzą się klimatyzatory z rewersyjną pompą ciepła, która będzie grzać, jeśli odwrócimy w niej obieg.

Warto zwrócić uwagę na parametry pracy w trybie grzania, tak żeby moc grzewcza była odpowiednia do zapotrzebowania na ciepło. Istotny jest też zakres temperatur pracy w funkcji grzania. Nowoczesne, wydajne klimatyzatory o najwyższej klasie energetycznej zachowują pełna moc grzewczą nawet przy temperaturze zewnętrznej -15°C, a grzeją również w temperaturze -25 ∼ -30ºC.

Klimatyzator można obsługiwać za pomocą pilota, sterownika przewodowego z wyświetlaczem lub urządzenia zdalnego korzystającego z WiFi, np. smartfona lub tabletu wyposażonego w aplikację producenta. Najbardziej popularne jest korzystanie z pilota lub wyświetlacza, których funkcje są podobnie uruchamiane.

Jak ustawić klimatyzację na grzanie?

Obsługa klimatyzatora w funkcji grzania jest równie prosta jak podczas chłodzenia pomieszczeń. Przed włączeniem urządzenia należy ustawić odpowiedni tryb pracy, przyciskając klawisz “mode”, aż pojawi się “grzanie” (heat). Jest on zwykle oznaczony symbolem “słoneczka”. Następnie należy ustawić temperaturę pożądaną w pomieszczeniu obsługiwanym przez klimatyzator. Manipulujemy przyciskami “plus” lub “minus” tak długo, aż ustawimy odpowiednią wartość temperatury. Można ją regulować zazwyczaj w zakresie 16-30ºC.

Kolejna czynność, którą trzeba wykonać to nastawienie siły nawiewu. Są klimatyzatory, w których taka regulacja jest nawet pięciostopniowa, co pozwala precyzyjnie dostosować nadmuch ciepłego powietrza. Gdy już wykonamy najważniejsze nastawy, można włączyć klimatyzator.

Jak zaprogramować czas grzania?

Wygodną funkcją jest możliwość zaprogramowania czasu pracy urządzenia, np. tak żebyśmy wracając z pracy, wchodzili do domu, w którym jest ciepło. Do ustawienia tej funkcji służy przycisk “timer”. Można zaprogramować włączenie i wyłączenie urządzenia o określonej godzinie albo w określonych odstępach czasu od momentu wprowadzenia naszych ustawień.

Dodatkowe ustawienia ogrzewania

Żeby lepiej dostosować pracę klimatyzatora, można skorzystać z funkcji podążania za osobą (follow me), w której czujnik podczerwieni w pilocie wyczuwa obecność osoby lub mierzy temperaturę w sąsiedztwie i w tym kierunku wysyła strumień ciepłego powietrza. Do tego celu trzeba wykorzystać przycisk “set” służący do ustawiania dodatkowych działań urządzenia. Nawiew ciepłego powietrza bezpośrednio na osobę może być miły, gdy wejdziemy zmarznięci do domu. W takiej sytuacji można też włączyć funkcję “turbo”, żeby w jak najkrótszym czasie klimatyzator nagrzał pomieszczenie do zadanej temperatury. Sterownik uruchamia wtedy nawiew z maksymalną siłą.

Jak ustawić grzanie klimatyzatorem na noc?

Praca klimatyzatora zależnie od intensywności obrotów wentylatora może być bardziej lub mniej głośna. Gdy chcemy udać się na spoczynek, jest potrzeba wyciszenia urządzenia. W tym celu można włączyć funkcję snu “sleep”, przyciskając klawisz “set”, aż pokaże się ta funkcja, zwykle oznaczona symbolem księżyca.

W funkcji snu klimatyzator zmniejszy temperaturę w pomieszczeniu, co jest korzystne dla naszego zdrowia i samopoczucia, oraz będzie pracował znacznie ciszej. Jeśli w tej funkcji odgłosy klimatyzatora to hałas na poziomie mniej więcej 20 dB, to znaczy, że odpowiada to szmerowi liści.