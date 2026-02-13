Murator Remontuje #2: Jak prawidłowo zabezpieczyć pomieszczenia przed wilgocią? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Wielu inwestorów rezygnuje z rekuperacji (systemu kanałowego) już na etapie tworzenia kosztorysu. Każdy ma swoje priorytety, dla jednych to fundamenty, a dla innych instalacja ogrzewania lub dach. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła często wydaje się luksusem, bez którego można się obejść, a przy tym zaoszczędzić.

Koszty centrali, kanałów, montażu i sterowania w połączeniu z napiętym budżetem przekonują, że wentylacja grawitacyjna wystarczy. Bywa, że inwestorzy skupiają się na tym, co odczuwalne i widoczne tu i teraz, nie zdając sobie sprawy, że właściwa wymiana powietrza chroni dom przed wilgocią, pleśnią i utratą ciepła.

Co daje rekuperacja?

Stała, kontrolowana wymiana powietrza w domu przynosi korzyści, takie jak:

świeże powietrze bez strat ciepła,

utrzymanie optymalnej wilgotności i ograniczenie pleśni,

lepsze samopoczucie, sen i koncentracja,

ochrona budynku przed uszkodzeniami,

niższe rachunki dzięki odzyskowi ciepła.

Co może się stać, gdy zabraknie rekuperacji?

Skutki braku odpowiedniej wymiany powietrza zazwyczaj ujawniają się dopiero po pewnym czasie. Choć może się wydawać, że codzienne wietrzenie pomieszczeń wystarczy, warunki atmosferyczne w Polsce nie zawsze temu sprzyjają, a wentylacja grawitacyjna często okazuje się niewystarczająca.

Współczesne domy są znacznie bardziej szczelne niż budynki wznoszone kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu. Nowoczesne okna, izolacja i przegrody o wysokiej szczelności sprawiają, że bez sprawnej wymiany powietrza szybko pojawiają się problemy: parujące szyby, nadmierna wilgoć, a w konsekwencji pleśń i grzyby, które negatywnie wpływają na zdrowie mieszkańców – zwłaszcza alergików, osób starszych i dzieci. W zamkniętych pomieszczeniach wzrasta również poziom dwutlenku węgla, co może objawiać się porannym zmęczeniem, bólami głowy i trudnościami z koncentracją.

Niewłaściwa wentylacja może oznaczać też wyższe koszty eksploatacji. Częste wietrzenie daje jedynie chwilową poprawę jakości powietrza, a zimą powoduje utratę ciepła, zmuszając system grzewczy do większej pracy. Latem do wnętrza napływa gorące powietrze, a w okresach smogu – zanieczyszczenia z zewnątrz. Długotrwała wilgoć może dodatkowo przyspieszać niszczenie elementów konstrukcyjnych budynku, generując kolejne wydatki.

Dom, wilgoć i rachunki – historia jednej decyzji

Pominięcie rekuperacji na początku budowy często prowadzi do szybkich konsekwencji – tak było w przypadku naszego inwestora. Kilka lat temu, gdy wznosił dom o powierzchni 120 m², był przekonany, że inwestycja w to rozwiązanie to zbędny wydatek. Dysponował ograniczonym budżetem, więc każda złotówka się liczyła, a rekuperacja znalazła się na liście oszczędności. Po pewnym czasie okna zaczęły parować, pojawiła się wilgoć, a koszty ogrzewania nie zmniejszyły się.

Dopiero z czasem inwestor zrozumiał, że pozorne oszczędności na początku mogą w dłuższej perspektywie prowadzić do dodatkowych wydatków i komplikacji w domu. Najważniejsze było dla niego znalezienie rozwiązania, które polepszy komfort życia bez konieczności kosztownego remontu całego budynku. Postanowił poprawić jakość powietrza w najważniejszych pomieszczeniach – dwóch sypialniach, łazience oraz gabinecie – montując systemy bezkanałowe, które pozwalają usprawnić wentylację przy minimalnej ingerencji w konstrukcję domu (wymagają jedynie punktowego otworu w ścianie).

i Autor: Wavin/ Materiały prasowe Skuteczną wymianę powietrza można zapewnić dzięki systemowi bezkanałowemu, określanemu również jako rekuperator ścienny, który nie wymaga prowadzenia skomplikowanej sieci kanałów. Na zdjęciu zaprezentowano model Wavin Ventiza PP-60.

System bezkanałowy – rozwiązanie dla istniejącego domu

Montaż tradycyjnej rekuperacji w gotowym domu może być kosztowny lub trudny. Alternatywą są systemy bezkanałowe – niewielkie urządzenia instalowane bezpośrednio w ścianie. To praktyczne rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą usprawnić wymianę powietrza bez dużej przebudowy. Każda jednostka działa lokalnie, zapewniając wentylację tylko w pomieszczeniu, w którym się znajduje. Urządzenia można montować etapami, w wybranych miejscach, co pozwala rozłożyć wydatki w czasie.

Zasada działania

W pierwszej fazie zużyte powietrze z pomieszczenia jest usuwane na zewnątrz, a następnie do wnętrza nawiewane jest świeże. Cały proces odbywa się w jednej, kompaktowej jednostce. Wbudowany wymiennik ciepła odzyskuje energię z powietrza wywiewanego i przekazuje ją napływającemu z zewnątrz, co pozwala ograniczyć jej straty. Dodatkowo filtry oczyszczają powietrze z kurzu, pyłków i innych zanieczyszczeń.

Rekuperatory ścienne mogą pracować w trybie ciągłym lub naprzemiennym, dostosowując intensywność działania do potrzeb mieszkańców i warunków zewnętrznych. W systemach naprzemiennych zaleca się montaż jednostek parami – jedno urządzenie usuwa powietrze, drugie nawiewa świeże, co pozwala na efektywną wymianę powietrza i odzysk ciepła. Już pojedyncza jednostka skutecznie poprawia wentylację w pomieszczeniu, ale dla jeszcze większej sprawności zaleca się stosowanie pary urządzeń.

Sterowanie może odbywać się ręcznie, automatycznie lub za pomocą aplikacji mobilnej, co zapewnia wygodną kontrolę nad pracą systemu.

i Autor: Wavin/ Materiały prasowe Wbudowany wymiennik ciepła umożliwia odzysk energii z wywiewanego powietrza z wnętrza domu.

i Autor: Wavin/ Materiały prasowe Powietrze z zewnątrz jest zasysane do wnętrza i ogrzane dzięki energii zmagazynowanej w wymienniku.

Gdzie najlepiej sprawdzi się system bezkanałowy?

Rekuperatory ścienne sprawdzają się wszędzie tam, gdzie instalacja systemu kanałowego byłaby trudna, kosztowna lub niemożliwa. Pozwalają polepszyć wymianę powietrza bez gruntownych przebudów. Z powodzeniem stosuje się je w mieszkaniach, pomieszczeniach problemowych, takich jak sypialnie, łazienki, kuchnie czy gabinety, oraz w budynkach modernizowanych. Mogą również wspierać istniejące systemy wentylacyjne, zwiększając komfort i higienę powietrza.

Zalety i wady systemu bezkanałowego

Zalety:

brak potrzeby prowadzenia kanałów i ingerencji w konstrukcję,

szybki i prosty montaż, możliwy etapami,

elastyczność – urządzenia można dopasować do potrzeb pomieszczeń,

niższy koszt początkowy niż systemy kanałowe,

realna poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach,

niewielki poziom hałasu odczuwalny w pomieszczeniu (zależny od modelu i trybu pracy).

Wady:

ograniczony zasięg pojedynczego urządzenia,

w większych domach konieczność montażu kilku jednostek,

inna estetyka niż ukryta w sufitach instalacja kanałowa.

Ile kosztuje rekuperacja? Porównanie obu wariantów

Koszty oszacowano dla domu 120 m², takiego jak w opisanej historii. W systemie bezkanałowym przyjęto montaż czterech urządzeń.

Element Rekuperacja kanałowa Rekuperacja bezkanałowa (4 jednostki) Projekt instalacji 800–2 000 zł – Urządzenie / jednostki 6 000–14 000 zł (centrala) 1 800–3 000 zł/szt. ⇒ 7 200–12 000 zł Kanały i osprzęt 5 000–10 000 zł – Montaż 4 000–8 000 zł (duża ingerencja w konstrukcję) 1 500–2 500 zł/szt. ⇒ 6 000–10 000 zł (łatwy, etapowy) Dodatki (filtry, sterowanie) 2 000–4 000 zł 700–1 200 zł Szacunkowy koszt całkowity ~17 800–38 000 zł ~13 900–23 200 zł Roczna eksploatacja (energia + filtry) 300–400 zł prąd + 150–400 zł filtry 160–440 zł prąd + 200–600 zł filtry (w zależności od liczby jednostek i intensywności pracy) Uwagi Pełna wentylacja całego domu, trudny montaż w gotowym domu Elastyczny montaż etapami, minimalna ingerencja w konstrukcję *Ceny są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zakresu prac oraz lokalizacji inwestycji.

Podsumowanie:

System bezkanałowy jest elastyczny oraz tańszy i szybszy w instalacji. Montaż urządzeń można wykonywać etapami, co jest korzystne przy ograniczonym budżecie. Należy jednak pamiętać, że jednostka wentyluje tylko pomieszczenie, w którym jest zamontowana – np. w domu o powierzchni 120 m² cztery urządzenia mogą obsłużyć dwie sypialnie, łazienkę i gabinet. Pełna wentylacja całego budynku wymagałaby większej liczby jednostek lub zastosowania systemu kanałowego.

Tradycyjna rekuperacja zapewnia wentylację całego budynku, ale w gotowym obiekcie jego montaż jest kosztowny i skomplikowany, często wymaga ingerencji w konstrukcję.

Koszty eksploatacji obu rozwiązań są stosunkowo niskie, a poprawa komfortu, jakości powietrza i potencjalne oszczędności na ogrzewaniu sprawiają, że każda inwestycja przynosi korzyści w dłuższej perspektywie.

Rekuperacja kanałowa a bezkanałowa – porównanie

Kryterium Rekuperacja kanałowa Rekuperacja bezkanałowa Zakres działania Centralna wentylacja całego domu Wentylacja punktowa wybranych pomieszczeń Sposób działania Jedna centrala + sieć kanałów Niezależne jednostki w ścianach Montaż w nowym budynku Optymalne rozwiązanie Możliwy, rzadziej wybierany Montaż w gotowym domu Często trudny i kosztowny Szybki, mało inwazyjny Ingerencja w konstrukcję Duża (stropy, ściany, sufity) Minimalna (otwory w ścianach) Koszt początkowy Wyższy Niższy Możliwość montażu etapami Ograniczona Tak Koszty eksploatacji Niskie Niskie Serwis i konserwacja Bardziej złożone Prostsze (brak kanałów) Elastyczność rozbudowy Ograniczona Wysoka Zastosowanie Nowe domy, większe budynki Modernizacje, gotowe domy, mieszkania

Podsumowanie

Wybór między rekuperacją kanałową a ścienną zależy od specyfiki budynku oraz budżetu inwestora. Oba systemy poprawiają komfort życia, zapewniają stałą wymianę powietrza i ograniczają straty ciepła. System bezkanałowy jest szybki w montażu i elastyczny, dlatego dobrze sprawdza się w istniejących budynkach. Z kolei tradycyjna rekuperacja gwarantuje kompleksową wentylację całego domu, co czyni ją optymalnym rozwiązaniem w nowym budownictwie. Z tego względu rekuperatory ścienne zyskują na popularności szczególnie w modernizowanych i już zamieszkałych nieruchomościach, gdzie pozwalają poprawić jakość powietrza bez konieczności przeprowadzania dużych prac remontowych.

Niezależnie od wybranego rozwiązania, coraz więcej osób decyduje się na montaż rekuperacji w swoich domach i mieszkaniach, traktując ją jako inwestycję w zdrowie, komfort oraz realne oszczędności energii.

