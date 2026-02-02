Spis treści
Warsaw HVAC Expo 2026 - Międzynarodowe Targi Techniki Grzewczej, Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej
Eksperci, profesjonaliści, producenci, dystrybutorzy oraz inwestorzy poszukujący innowacyjnych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego budownictwa spotkają się w Nadarzynie na Warsaw HVAC Expo 2026.
Międzynarodowe Targi Techniki Grzewczej, Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej odbędą się w tym roku w dniach 24-26 lutego.
Warsaw HVAC Expo to przestrzeń, w której technologia spotyka praktykę. Wydarzenie prezentuje kompleksową ofertę systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, automatyki budynkowej, rekuperacji, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz odnawialnych źródeł energii. Targi przyciągają setki marek z Polski i zagranicy, a także tysiące profesjonalistów reprezentujących cały łańcuch wartości branży HVAC – od inżynierów, instalatorów i projektantów, po deweloperów, zarządców nieruchomości i inwestorów
— mówią organizatorzy. W czwartej edycji targów weźmie udział ponad 450 wystawców. Na 60 000 m² zaprezentuje się ponad 1100 marek. W programie Warsaw HVAC Expo 2026 znalazły się również konferencje, prelekcje i warsztaty.
Konferencja HVAC Innovations Summit
Konferencja ekspercka HVAC Innovations Summit organizowana w ramach targów skupi się m.in. wokół nowoczesnego i zoptymalizowanego budownictwa, efektywności energetycznej obiektów, jakości materiałów i systemów instalacyjnych i praktycznego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w inwestycjach mieszkaniowych i komercyjnych.
W ramach konferencji zaplanowano również wystąpienia ekspertów Instytutu Budownictwa Optymalnego, skierowane do architektów, deweloperów, firm budowlanych oraz wykonawców. Prelekcje będą dotyczyć m.in. analizy parametrów materiałów i systemów budowlanych, optymalizacji rozwiązań projektowych oraz realnych doświadczeń z wdrożeń rynkowych. Każde wystąpienie połączone będzie z sesją pytań i odpowiedzi, umożliwiającą bezpośrednią wymianę wiedzy z uczestnikami
— informują organizatorzy.
Więcej informacji na stronie wydarzenia: warsawhvacexpo.com