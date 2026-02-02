Pogad@ne Klimatyzacja - rodzaje, wybór, koszty, montaż Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Warsaw HVAC Expo 2026 - Międzynarodowe Targi Techniki Grzewczej, Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej

Eksperci, profesjonaliści, producenci, dystrybutorzy oraz inwestorzy poszukujący innowacyjnych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego budownictwa spotkają się w Nadarzynie na Warsaw HVAC Expo 2026.

Międzynarodowe Targi Techniki Grzewczej, Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej odbędą się w tym roku w dniach 24-26 lutego.

Warsaw HVAC Expo to przestrzeń, w której technologia spotyka praktykę. Wydarzenie prezentuje kompleksową ofertę systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, automatyki budynkowej, rekuperacji, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz odnawialnych źródeł energii. Targi przyciągają setki marek z Polski i zagranicy, a także tysiące profesjonalistów reprezentujących cały łańcuch wartości branży HVAC – od inżynierów, instalatorów i projektantów, po deweloperów, zarządców nieruchomości i inwestorów

— mówią organizatorzy. W czwartej edycji targów weźmie udział ponad 450 wystawców. Na 60 000 m² zaprezentuje się ponad 1100 marek. W programie Warsaw HVAC Expo 2026 znalazły się również konferencje, prelekcje i warsztaty.

Konferencja HVAC Innovations Summit

Konferencja ekspercka HVAC Innovations Summit organizowana w ramach targów skupi się m.in. wokół nowoczesnego i zoptymalizowanego budownictwa, efektywności energetycznej obiektów, jakości materiałów i systemów instalacyjnych i praktycznego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w inwestycjach mieszkaniowych i komercyjnych.

W ramach konferencji zaplanowano również wystąpienia ekspertów Instytutu Budownictwa Optymalnego, skierowane do architektów, deweloperów, firm budowlanych oraz wykonawców. Prelekcje będą dotyczyć m.in. analizy parametrów materiałów i systemów budowlanych, optymalizacji rozwiązań projektowych oraz realnych doświadczeń z wdrożeń rynkowych. Każde wystąpienie połączone będzie z sesją pytań i odpowiedzi, umożliwiającą bezpośrednią wymianę wiedzy z uczestnikami

— informują organizatorzy.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: warsawhvacexpo.com