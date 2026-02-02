Targi Warsaw HVAC Expo 2026 ruszą 24 lutego. Poznasz nowoczesne technologie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

2026-02-02 10:27

Międzynarodowe Targi Techniki Grzewczej, Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej - 4. edycja Warsaw HVAC Expo 2026 odbędzie się w dniach 24-26 lutego 2026 r. w Ptak Warsaw Expo. Jedno z najważniejszych wydarzeń branży połączy profesjonalistów, inwestorów, dystrybutorów i producentów. Grupa Murator jest patronem medialnym wydarzenia.

Warsaw HVAC Expo 2026 - Międzynarodowe Targi Techniki Grzewczej, Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej

Eksperci, profesjonaliści, producenci, dystrybutorzy oraz inwestorzy poszukujący innowacyjnych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego budownictwa spotkają się w Nadarzynie na Warsaw HVAC Expo 2026.

Międzynarodowe Targi Techniki Grzewczej, Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej odbędą się w tym roku w dniach 24-26 lutego.

Warsaw HVAC Expo to przestrzeń, w której technologia spotyka praktykę. Wydarzenie prezentuje kompleksową ofertę systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, automatyki budynkowej, rekuperacji, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz odnawialnych źródeł energii. Targi przyciągają setki marek z Polski i zagranicy, a także tysiące profesjonalistów reprezentujących cały łańcuch wartości branży HVAC – od inżynierów, instalatorów i projektantów, po deweloperów, zarządców nieruchomości i inwestorów

— mówią organizatorzy. W czwartej edycji targów weźmie udział ponad 450 wystawców. Na 60 000 m² zaprezentuje się ponad 1100 marek. W programie Warsaw HVAC Expo 2026 znalazły się również konferencje, prelekcje i warsztaty.

Konferencja HVAC Innovations Summit

Konferencja ekspercka HVAC Innovations Summit organizowana w ramach targów skupi się m.in. wokół nowoczesnego i zoptymalizowanego budownictwa, efektywności energetycznej obiektów, jakości materiałów i systemów instalacyjnych i praktycznego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w inwestycjach mieszkaniowych i komercyjnych.

W ramach konferencji zaplanowano również wystąpienia ekspertów Instytutu Budownictwa Optymalnego, skierowane do architektów, deweloperów, firm budowlanych oraz wykonawców. Prelekcje będą dotyczyć m.in. analizy parametrów materiałów i systemów budowlanych, optymalizacji rozwiązań projektowych oraz realnych doświadczeń z wdrożeń rynkowych. Każde wystąpienie połączone będzie z sesją pytań i odpowiedzi, umożliwiającą bezpośrednią wymianę wiedzy z uczestnikami

— informują organizatorzy.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: warsawhvacexpo.com

