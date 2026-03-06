Szkoła budowania 5. Wentylacja w domu jednorodzinnym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tylko niektóre klimatyzatory mają zaawansowaną autodiagnostykę sygnalizującą konieczność wymiany filtrów albo funkcję samoczyszczenia, która zapewnia utrzymanie urządzenia w czystości oraz hamuje rozwój bakterii, pleśni i powstawanie nieprzyjemnych zapachów w jego wnętrzu. W większości przypadków sami musimy pilnować regularnego czyszczenia klimatyzacji i serwisowania klimatyzatora.

Serwis i czyszczenie klimatyzacji

Przegląd i czyszczenie klimatyzacji powinno się zlecić wykwalifikowanemu serwisantowi, na przykład osobie, która montowała klimatyzator i ma autoryzację producenta lub dystrybutora urządzenia. Mamy wtedy pewność, że przeprowadzi go z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, dysponuje odpowiednimi narzędziami i specjalistycznymi środkami, dzięki którym prace związane z przeglądem klimatyzacji przebiegną szybko i sprawnie. W razie potrzeby zadecyduje też o rozszerzeniu przeglądu.

Podstawowy przegląd klimatyzatora obejmuje:

czyszczenie i dezynfekcję parownika w jednostce wewnętrznej,

czyszczenie skraplacza w jednostce zewnętrznej,

usunięcie zanieczyszczeń z obudowy każdego z elementów,

sprawdzenie działania wszystkich funkcji urządzenia.

Jeśli wszystko działa bez zarzutu, a klimatyzator chłodzi powietrze zgodnie ze wskazaniami termometru, mamy spokój do kolejnego przeglądu.

Podczas użytkowania klimatyzacji mogą też zdarzyć się sytuacje, w których konieczne jest natychmiastowe wezwanie serwisu klimatyzatora. Należą do nich: dziwny dźwięk (terkot) podczas pracy urządzenia, częste wyłączanie się obwodu, z którego zasilany jest klimatyzator (zabezpieczenia obwodu), pojawienie się wilgoci na obudowie jednostki wewnętrznej, przegrzewanie się przewodów zasilających lub ich uszkodzenie, wyczuwalny zapach spalenizny po uruchomieniu. Szybka reakcja może uchronić nas przed większą awarią klimatyzacji i związanymi z nią kosztami.

i Autor: Interiors3D/ Getty Images Klimatyzator w mieszkaniu zapewnia kontrolę temperatury i poprawia jakość powietrza, przy czym jego sprawne działanie zależy od regularnego czyszczenia filtrów i prawidłowej konserwacji

Rozszerzony przegląd klimatyzacji i diagnostyka

Gdy jednak zauważyliśmy, że działanie klimatyzatora uległo pogorszeniu, warto wykonać przegląd rozszerzony. Jego zakres będzie zależał od tego, jakie występują nieprawidłowości. Co może wzbudzić nasz niepokój? Nawiewane powietrze ma nieprzyjemny zapach. Powodem mogą być brudne, zbyt rzadko wymieniane filtry. Źródłem nieprzyjemnego zapachu może być także na przykład pleśń, która rozwinęła się na tacce ociekowej wewnątrz klimatyzatora. Jeśli niewystarczające będzie umycie filtrów wielorazowego użytku lub wymiana na nowe jednorazowych, wówczas konieczne jest dokładne czyszczenie i dezynfekcja klimatyzatora.

Wentylator nierównomiernie pracuje - odgrzybianie klimatyzacji

To znak, że jest przeciążony, bo osadziła się na nim warstwa pleśni, kurzu lub innych zanieczyszczeń. Taka sytuacja może wystąpić w pomieszczeniach ze słabą wentylacją i dużą wilgotnością powietrza. Trzeba go wówczas dokładnie wyczyścić, zdezynfekować i odgrzybić klimatyzację.

i Autor: m-gucci/ Getty Images Do czyszczenia parownika używa się specjalnych środków chemicznych, które mają właściwości dezynfekujące, usuwają brud, kurz, tłuszcz, nieprzyjemne zapachy, a przy tym nie uszkodzą powierzchni urządzenia

Klimatyzator gorzej chłodzi

Powodem kiedy klimatyzator gorzej chłodzi mogą być nieszczelności w układzie chłodzenia, ubytki czynnika roboczego. W celu diagnostyki układu chłodniczego przeprowadza się oględziny wszystkich elementów, w tym rurek miedzianych, sprawdza, czy nie pojawiły się ślady oleju, korozji. Ciśnienie układu mierzy się za pomocą manometru. Do kontroli szczelności można też użyć środków pieniących lub profesjonalnych czujników przeznaczonych do badania układów chłodniczych. W razie konieczności uzupełnia się czynnik chłodniczy.

Przykładowy przegląd rozszerzony klimatyzatora może obejmować:

sprawdzenie ogólnego stanu technicznego klimatyzatora;

czyszczenie, dezynfekcję i odgrzybianie jednostki wewnętrznej;

czyszczenie i dezynfekcję jednostki zewnętrznej;

kontrolę szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin;

przegląd instalacji klimatyzacyjnej pod kątem ewentualnych wycieków olejowych;

sprawdzenie szczelności układu czynnika chłodniczego i ewentualne jego uzupełnienie;

ocenę stanu instalacji elektrycznej;

sprawdzenie poprawności pracy klimatyzatora we wszystkich trybach pracy;

wpis do książki serwisowej i sporządzenie protokołu szczelności układu.

Częstsze czyszczenie klimatyzacji

Niektórzy producenci klimatyzatorów rekomendują częstsze niż tylko dwa razy w roku czyszczenie filtrów. Zwiększenie częstotliwości może być zalecane, gdy klimatyzator pracuje w niekorzystnych warunkach, takich jak na przykład podwyższona wilgotność powietrza. Filtry szybko się wtedy brudzą, co może powodować spadek efektywności chłodzenia. W klimatyzatorach można zamontować oprócz filtrów mechanicznych dodatkowe nakładki, które będą poprawiać jakość powietrza nawiewanego. Możemy je skonfigurować samodzielnie, w zależności od potrzeb.

Do wyboru są:

filtry antybakteryjne – skutecznie hamują rozwój bakterii, oczyszczają powietrze i zatrzymują kurz;

filtry węglowe – pochłaniają nieprzyjemne zapachy, a także zatrzymują pyłki i drobinki kurzu, wyłapują zanieczyszczenia, takie jak benzen, formaldehyd i amoniak;

filtry z jonami srebra – mają silne właściwości antyseptyczne, bakteriobójcze i grzybobójcze, zatrzymują pyły zawieszone PM2,5;

filtry katechinowe – umożliwiają sterylizację i oczyszczanie powietrza, w tym eliminują substancje zawarte w dymie papierosowym, a także usuwają z niego groźne wirusy i bakterie.

Aby filtry w klimatyzatorze spełniały swoje zadanie, trzeba je regularnie czyścić, a nakładki na filtry wymieniać. Odkurzanie i mycie filtrów możemy przeprowadzić we własnym zakresie, podobnie jak systematyczne odkurzanie obudowy i kratek wlotowych z kurzu.

