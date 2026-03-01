Klimatyzacja z funkcją przygotowania ciepłej wody użytkowej? Oto sprytna alternatywa dla pomp ciepła

Na rynku klimatyzacji i pomp ciepła pojawiło się rozwiązanie, które redefiniuje pojęcie komfortu i efektywności – system HAIER MULTI 3S. To urządzenie typu 2 w 1, które łączy funkcje klimatyzacji MULTI SPLIT z możliwością przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

Dzięki technologii odzysku ciepła system zapewnia chłodzenie latem, ogrzewanie zimą oraz całoroczny dostęp do c.w.u., minimalizując jednocześnie zużycie energii. To propozycja dla wymagających – właścicieli apartamentów, mieszkań, lokali usługowych czy domków letniskowych – którzy poszukują jednego, kompaktowego i oszczędnego rozwiązania. Użytkownik może wybrać zbiornik o pojemności 100 lub 200 l, co pozwala precyzyjnie dopasować instalację do potrzeb. Różnorodność jednostek wewnętrznych klimatyzacji MULTI SPLIT – od ściennych przez kasetonowe, kanałowe aż po przypodłogowe – daje pełną swobodę w projektowaniu idealnego wnętrza.

Jak skonfigurować swój system MULTI 3S

Wybierz agregat zewnętrzny – model 3U55S2WR1FA obsłuży jeden zbiornik c.w.u. i dwie jednostki MULTI SPLIT, natomiast 4U70S2WR1FA pozwala na podłączenie jednego zbiornika c.w.u. i trzech jednostek wewnętrznych klimatyzacji.

Dobierz odpowiedni zbiornik c.w.u. – do mniejszych potrzeb sprawdzi się AN100S2T1FA (100 l, montaż ścienny), a w przypadku większego zapotrzebowania idealny będzie AN200S2T1FA (200 l, wersja stojąca).

Wybierz jednostki wewnętrzne klimatyzacji MULTI SPLIT – w zależności od aranżacji wnętrza i oczekiwań możesz zdecydować się na klimatyzator ścienny, kasetonowy, kanałowy lub przypodłogowy.

Stworzony do polskiego klimatu

HAIER MULTI 3S świetnie sprawdza się w zmiennych warunkach pogodowych, charakterystycznych dla naszej strefy klimatycznej. Latem zapewnia przyjemny chłód, zimą efektywne ogrzewanie, a przez cały rok ciepłą wodę użytkową. To rozwiązanie szczególnie polecane do domków letniskowych, apartamentów czy punktów handlowych, gdzie liczą się zarówno oszczędność miejsca, jak i niskie koszty eksploatacji przez wszystkie sezony – od wiosny do zimy.