Nowa era projektowania komfortu. Jak wybrać klimatyzator mądrze i bez pomyłek?

W 2026 r. technologia nie jest już tylko dodatkiem do życia – jest narzędziem, które ma eliminować stres decyzyjny. Wybór klimatyzacji to dla wielu inwestorów moment krytyczny. Z jednej strony chcemy technologii, która przetrwa lata, z drugiej – drżymy na myśl o urządzeniu, które „zepsuje” starannie zaprojektowane wnętrze. Czy perłowa biel modelu Cosmo nie będzie gryźć się z matową farbą? Czy antracytowa obudowa Airy nie przytłoczy małej sypialni? Marka Gree ucina te spekulacje jednym, genialnie prostym rozwiązaniem. Wirtualna Przymierzalnia AR, czyli cyfrowa rewolucja jest dostępna dla każdego na stronie gree.pl.

To nie jest kolejna skomplikowana aplikacja, która zajmuje pamięć telefonu. To intuicyjne narzędzie, które wykorzystuje aparat smartfona, by nanieść trójwymiarowy, fotorealistyczny model klimatyzatora na obraz salonu, sypialni czy biura w czasie rzeczywistym.

Wirtualna Przymierzalnia AR. Jak to działa?

Wystarczy wejść na stronę www. gree.pl, wybrać model i skierować telefon na ścianę. To, co dzieje się później, to czysta funkcjonalność:

Widzisz detale . Możesz podejść do wirtualnego urządzenia, sprawdzić, pod jakim kątem odbija światło i jak prezentuje się jego faktura.

. Możesz podejść do wirtualnego urządzenia, sprawdzić, pod jakim kątem odbija światło i jak prezentuje się jego faktura. Testujesz kolory . Przymierzasz modele w różnych wykończeniach – od głębokiego matu przez elegancki szary aż po wyjątkowe, opalizują ceperły.

. Przymierzasz modele w różnych wykończeniach – od głębokiego matu przez elegancki szary aż po wyjątkowe, opalizują ceperły. Zyskujesz pewność. Widzisz, czy proporcje urządzenia pasują do mebli i dekoracji.

Przymierzalnia AR prezentuje urządzenia w ich najbardziej popularnych, optymalnych gabarytach. Jeśli pomieszczenie wymaga jednostki o dużej mocy (powyżej 5 kW), która fizycznie jest nieco większa, narzędzie trzeba potraktować jako bezbłędny wzornik stylu i kolorystyki. To wystarczy, by podjąć decyzję, której nie będzie się żałować w kolejnych latach.

i Autor: GREE/ Materiały prasowe

Portfolio 2026: design, który pracuje na komfort

Przymierzalnia AR to tylko wstęp do świata technologii Gree, w którym każde urządzenie jest odpowiedzią na inne potrzeby. Warto zagłębić się w możliwości, jakie oferują poszczególne linie produktowe. Każdy model Gree to inna odpowiedź na wyzwania współczesnego budownictwa:

G-TIME z technologią G-STORM – to tegoroczna nowość. Rewolucyjna sprężarka G-STORM pracuje w zakresie do 200 Hz, co oznacza, że schłodzi salon w kilka minut, a w zimie ogrzeje dom nawet przy temperaturze –30°C. To wydajność, która redefiniuje pojęcie pompy ciepła powietrze-powietrze.

– to tegoroczna nowość. Rewolucyjna sprężarka G-STORM pracuje w zakresie do 200 Hz, co oznacza, że schłodzi salon w kilka minut, a w zimie ogrzeje dom nawet przy temperaturze –30°C. To wydajność, która redefiniuje pojęcie pompy ciepła powietrze-powietrze. AIRY i inteligencja G-AI – model dla fanów smart home. Algorytm sztucznej inteligencji uczy się rytmu dnia użytkownika i automatycznie optymalizuje parametry pracy. Wynik? Nawet 24% oszczędności energii rocznie przy zachowaniu idealnego mikroklimatu.

– model dla fanów smart home. Algorytm sztucznej inteligencji uczy się rytmu dnia użytkownika i automatycznie optymalizuje parametry pracy. Wynik? Nawet 24% oszczędności energii rocznie przy zachowaniu idealnego mikroklimatu. CLIVIA – to tarcza zdrowotna, inteligentne urządzenie, które dba o czystość powietrza dzięki lampie UV-C, jonizatorowi i potrójnejfiltracji. Dodatkowo Clivia jako jedna z nielicznych, obok Airy i G-Time, oferuje precyzyjną kontrolę wilgotności – koniec z dusznością i parnym powietrzem.

– to tarcza zdrowotna, inteligentne urządzenie, które dba o czystość powietrza dzięki lampie UV-C, jonizatorowi i potrójnejfiltracji. Dodatkowo Clivia jako jedna z nielicznych, obok Airy i G-Time, oferuje precyzyjną kontrolę wilgotności – koniec z dusznością i parnym powietrzem. COSMO Pearl – ten model to kwintesencja elegancji. Urządzenie jest bardzo ciche (zaledwie 18 dB!), nie przeszkadza nawet podczas snu, a przy tym zachwyca perłowym blaskiem.

– ten model to kwintesencja elegancji. Urządzenie jest bardzo ciche (zaledwie 18 dB!), nie przeszkadza nawet podczas snu, a przy tym zachwyca perłowym blaskiem. PULAR PRO – łączy minimalistyczny, nowoczesny design i zaawansowane funkcje (jak wi-fi i siedem prędkości wentylatora)z doskonałą relacją ceny do jakości.

i Autor: GREE/ Materiały prasowe

Systemy Free Match: klimatyzacja w skali makro

Dla inwestorów budujących rozległe rezydencje Gree przygotowało rozwiązania systemowe. Super Free Match pozwala podłączyć aż dziewięć jednostek wewnętrznych do jednego agregatu zewnętrznego – to ratunek dla estetyki elewacji budynku. Z kolei system Water Heater Free Match to absolutny trend 2026: jedno urządzenie, które chłodzi dom latem, ogrzewa go zimą i przez cały rok przygotowuje ciepłą wodę użytkową w 185-litrowym zasobniku. To ekologia i ekonomia w najczystszej postaci.