Ceny montażu klimatyzacji 2026 – aktualny cennik. Sprawdzamy stawki

Dlaczego coraz więcej osób decyduje się na klimatyzację?
Rosnące temperatury latem, częstsze fale upałów i coraz dłuższy sezon ciepły sprawiają, że klimatyzacja przestała być luksusem. Nowoczesne urządzenia oferują nie tylko chłodzenie, ale też ogrzewanie zimą, filtrację powietrza i redukcję alergenów. W efekcie poprawiają komfort życia, sen i koncentrację, a jednocześnie obniżają rachunki za energię dzięki wysokiej efektywności. Coraz więcej rodzin i firm wybiera takie rozwiązanie, by cieszyć się stabilną temperaturą przez cały rok.
Dlaczego warto zlecić montaż klimatyzacji profesjonalistom?
Montaż klimatyzacji wymaga uprawnień F-gazowych, precyzyjnego podłączenia czynnika chłodniczego i sprawdzenia szczelności układu. Błędy amatorskie prowadzą do wycieków, utraty wydajności, awarii sprężarki lub nawet utraty gwarancji producenta. Profesjonaliści dbają o prawidłowe rozmieszczenie jednostek, odpływ skroplin i bezpieczeństwo elektryczne, co zapewnia długą i bezawaryjną pracę urządzenia. Zleceniu fachowcom oszczędza czas, nerwy i dodatkowe koszty napraw w przyszłości.
Aktualne ceny montażu klimatyzacji w 2026 roku
- Klimatyzator split ścienny do 3,5 kW – tylko montaż: 1700-2459 zł
- Klimatyzator split ścienny do 3,5 kW z urządzeniem i montażem: od 4319 zł
- Klimatyzator split ścienny 5-7 kW – tylko montaż: 1800-2200 zł
- Klimatyzator split ścienny 5-7 kW z urządzeniem i montażem: 6000-9000 zł
- Klimatyzator split przy istniejącej instalacji – tylko montaż: 1100-1400 zł
- Klimatyzator split standardowy z montażem (średnia rynkowa): 4500-7500 zł
- Klimatyzator multi split 2+1 – tylko montaż: 2400-3200 zł
- Klimatyzator multi split 2+1 z urządzeniem i montażem: 8000-15000 zł
- Klimatyzator multi split 3+1 – tylko montaż: 3100-4300 zł
- Klimatyzator multi split 3+1 z urządzeniem i montażem: 12000-20000 zł
- Klimatyzator multi split 4+1 – tylko montaż: 3900-5400 zł
- Klimatyzator multi split system (do kilku jednostek) z montażem: 15000-30000 zł
W ciągu ostatnich lat ceny urządzeń klimatyzacyjnych znacząco spadły dzięki rozwojowi technologii i większej dostępności na rynku. Koszt samego montażu utrzymuje się na stabilnym poziomie, ale dzięki konkurencji instalatorów całkowity wydatek za komplet z urządzeniem stał się wyraźnie bardziej przystępny. W 2026 roku standardowa klimatyzacja split z montażem jest zauważalnie tańsza niż kilka lat wcześniej, co zachęca kolejne osoby do inwestycji.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy do montażu klimatyzacji?
Przy wyborze firmy sprawdź posiadanie ważnych certyfikatów F-gazowych oraz doświadczenie w montażu wybranego typu urządzeń. Poproś o szczegółową wycenę uwzględniającą długość instalacji, rodzaj ściany i dodatkowe elementy jak pompka skroplin. Zwróć uwagę na warunki gwarancji, termin realizacji oraz opinie klientów. Dobry wykonawca oferuje bezpłatny audyt przed montażem, jasny zakres prac i wsparcie posprzedażowe, co gwarantuje spokój na lata.
Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.
