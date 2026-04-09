Dlaczego warto regularnie czyścić i odgrzybiać klimatyzację domową?

Regularna konserwacja klimatyzacji typu split lub multi-split to podstawa zarówno higieny, jak i długiej, bezawaryjnej pracy urządzenia. W wilgotnym środowisku parownika bardzo szybko rozwijają się pleśnie, grzyby oraz bakterie, w tym niebezpieczna Legionella. Brudne filtry i lamele znacznie pogarszają jakość nawiewanego powietrza – alergicy, astmatycy i małe dzieci są szczególnie narażeni na dolegliwości układu oddechowego, bóle głowy, zmęczenie czy tzw. „chorobę legionistów”. Co więcej, zanieczyszczona klimatyzacja pracuje mniej wydajnie, zużywa nawet 20–30% więcej prądu i znacznie szybciej się psuje. Większość producentów wymaga wykonywania przeglądu minimum raz w roku, aby zachować gwarancję. Kwiecień to doskonały moment – poza sezonem terminy są krótsze, a ceny często bardziej stabilne.

Od czego zależy cena czyszczenia i odgrzybiania klimatyzacji w 2026 roku?

Koszt usługi w największym stopniu zależy od zakresu prac oraz lokalizacji. Najtańsze oferty obejmują jedynie czyszczenie filtrów i proste odgrzybianie chemiczne (pianka), podczas gdy kompleksowy serwis zawiera dokładne mycie parownika, dezynfekcję tacki ociekowej, czyszczenie jednostki zewnętrznej, kontrolę szczelności, pomiar ciśnienia czynnika oraz diagnostykę elektroniki.

Znaczenie ma też metoda odgrzybiania – najtańsze jest piankowanie (100–180 zł), droższe ozonowanie (150–280 zł), a najskuteczniejsze i najczęściej wyceniane najwyżej – czyszczenie ultradźwiękowe (200–350 zł). Cena rośnie w dużych aglomeracjach, gdzie wyższe są stawki roboczogodziny i koszty dojazdu. Dodatkowe czynniki to: wysokość montażu (powyżej 3 m – dopłata), trudny dostęp, konieczność wymiany filtrów węglowych/HEPA, ilość jednostek w systemie oraz renoma i certyfikaty firmy (F-gazy).

Ile kosztuje czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji domowej w kwietniu 2026?

W kwietniu 2026 roku ceny profesjonalnego czyszczenia i odgrzybiania domowej klimatyzacji typu split wahają się w zależności od zakresu usługi i lokalizacji. Podstawowy pakiet, obejmujący czyszczenie filtrów wraz z prostym odgrzybianiem chemicznym (najczęściej pianką), kosztuje zazwyczaj 180–300 zł za jedną jednostkę wewnętrzną. Najpopularniejszy i najczęściej polecany wariant – kompleksowy serwis – zawiera dokładne mycie parownika, dezynfekcję tacki ociekowej, czyszczenie jednostki zewnętrznej, odgrzybianie (chemiczne, ozonowe lub ultradźwiękowe) oraz pełną diagnostykę techniczną; jego cena oscyluje obecnie w przedziale 290–450 zł, przy średniej wartości w całej Polsce wynoszącej około 360–370 zł.

W największych miastach stawki są wyraźnie wyższe ze względu na koszty robocizny i dojazdu. W Warszawie za kompleksowy serwis jednej jednostki trzeba zapłacić zazwyczaj 380–450 zł – to najwyższy pułap w kraju. W Krakowie ceny kształtują się na poziomie 340–420 zł, we Wrocławiu 330–410 zł, a w Poznaniu 330–400 zł. W aglomeracjach takich jak Łódź, Gdańsk czy Katowice średnio płaci się 310–390 zł, natomiast w mniejszych miastach (Rzeszów, Lublin, Białystok i podobne) usługa jest najtańsza – 290–360 zł.

Warto pamiętać, że poza sezonem wiele firm oferuje promocje i obniżki rzędu 20–50 zł, a jeszcze większe rabaty można uzyskać przy podpisaniu umowy na 2–3 lata z góry. Różnice cenowe nawet w obrębie tego samego miasta potrafią sięgać 100–150 zł, dlatego zawsze opłaca się porównać co najmniej 3 oferty od sprawdzonych wykonawców.

Tekst powstał z wykorzystaniem narzędzi AI.

