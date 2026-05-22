Murator Remontuje #2: Dziury w ścianie, uszkodzona ściana – jak naprawić?

Klimatyzator na poddaszu

Klimatyzator jest potrzebny szczególnie na poddaszu. W pomieszczeniach pod dachem najczęściej jest cieplej niż na parterze, bo nagrzewa się dach i mimo jego termoizolacji, panuje tam wyższa temperatura. Wiele zależy też od usytuowania budynku. Na zalesionej działce, gdy budynek jest otoczony wysokimi drzewami, może nie być najgorzej. Gdy jest w otwartej, nasłonecznionej okolicy, temperatury na poddaszu mogą być ekstremalne. Na co zwrócić uwagę, wybierając klimatyzator na poddasze?

Konsultacja ze specjalistą

Decyzja o zakupie klimatyzatora powinna być poprzedzona wizytą i konsultacją doradcy technicznego firmy instalacyjnej. Podpowie on nie tylko, jaki klimatyzator wybrać, ale także oceni możliwości montażowe, co w przypadku poddasza nie zawsze jest łatwe. Wybór technologii split czy multi split, to osobne zagadnienie. Na poddaszu ważniejsze jest co innego.

Autor: Bosch/ Materiały prasowe Klimatyzator ścienny Bosch

Gdzie zamontować jednostkę wewnętrzną na poddaszu

W domach jednorodzinnych najczęściej korzysta się z klimatyzatorów typu split z jednostką wewnętrzną instalowaną na ścianie pod sufitem. Gdy na poddaszu są wysokie ściany szczytowe, nie ma problemu, żeby powiesić na nich klimatyzator ścienny. Bywa jednak, że konstrukcja dachu lub podział wnętrz pod nim sprawia, że są tam pomieszczenia bez wysokiej ściany. W takiej sytuacji jednostkę wewnętrzną będzie stanowić klimatyzator montowany przy podłodze, tak zwana konsola.

Jaka moc klimatyzatora na poddasze?

W przypadku znacznie wyższych temperatur na poddaszu należy wybrać klimatyzator o większej mocy, który będzie w stanie wydajniej pracować. Jeśli dla typowego pomieszczenia o wielkości 35 m² zaleca się klimatyzator o mocy 3,5 kW w funkcji chłodzenia, do takiej samej wielkości pokoju na poddaszu może być potrzebny klimatyzator o mocy nawet 5 kW. Taki zapas mocy wystarczy, żeby urządzenie pracowało sprawnie i zapewniało oczekiwany chłód.

Jakie funkcje klimatyzatora na poddasze?

Pod dachem najczęściej są umieszczone sypialnie. Warto więc zwrócić uwagę, jakie funkcje w tym zakresie oferuje wybrany model. Ważna jest funkcja, która oznacza pracę klimatyzatora z mniejszą emisją hałasu (różnie nazywana przez producentów - Noc albo Sen). Gdy ją włączymy, głośność pracy klimatyzatora będzie na poziomie mniej więcej 20 dB, co odpowiada szumowi liści.

Funkcja Sen może też oznaczać delikatniejszą pracę klimatyzatora, mniejszy nadmuch, tak żeby zbyt mocno nie odczuwać chłodnego powietrza. Niektóre klimatyzatory mają funkcję Sen polegającą na tym, że wyłączą się po 2 godzinach. Jest to ekonomiczne, ale nie na każdym poddaszu się sprawdzi.

Inne parametry klimatyzatora na poddasze

Wybierając urządzenie zasilane energią elektryczną, warto zwrócić uwagę na jego klasę energetyczną. Najwyższą pod tym względem klasą klimatyzatorów jest A+++. Jeśli chcielibyśmy korzystać z klimatyzatora także wiosną lub jesienią do dogrzewania pomieszczeń albo ogrzewania zimą, istotna jest też klasa energetyczna w funkcji grzania. Jeśli na poddaszu spędzamy dużo czasu także w dzień, na przykład są tam pokoje do pracy, należy sprawdzić inne funkcje sprawiające, że praca klimatyzatora będzie nam odpowiadać, takie jak: głośność, możliwość zaprogramowania pracy, czujniki uruchamiające lub wyłączające urządzenie, wtedy gdy jest to potrzebne.

