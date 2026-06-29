Coraz więcej Polaków inwestuje w chłodzenie domu

Jeszcze kilkanaście lat temu klimatyzacja była kojarzona głównie z biurami i galeriami handlowymi. Dziś coraz częściej trafia do mieszkań i domów jednorodzinnych. Powód jest prosty - lata w Polsce są coraz cieplejsze, a kilkudniowe fale upałów z temperaturami przekraczającymi 30°C przestały być rzadkością.

Osoby planujące zakup urządzenia chłodzącego stają jednak przed dylematem. Najtańszy będzie wentylator, ale nie obniża on temperatury powietrza. Klimatyzator przenośny zapewnia już realne chłodzenie, jednak zajmuje miejsce i wymaga odprowadzenia ciepłego powietrza przez rurę wystawioną za okno. Największy komfort daje klimatyzacja typu split, która jest cicha, wydajna i może również ogrzewać pomieszczenia zimą. Różnice dotyczą jednak nie tylko funkcjonalności, ale przede wszystkim ceny.

Wentylator - ile kosztuje najtańszy sposób na ochłodę

Wentylator pozostaje zdecydowanie najtańszym urządzeniem poprawiającym komfort podczas upałów. Nie schładza powietrza, lecz wprawia je w ruch, dzięki czemu odczuwalna temperatura staje się niższa.

Najprostsze wentylatory biurkowe można kupić już za 40-80 zł. Popularne modele stojące kosztują zazwyczaj 80-250 zł, a za urządzenia wyposażone w pilot, regulację wysokości czy kilka prędkości nawiewu trzeba zapłacić około 200-350 zł.

Coraz częściej wybierane są również wentylatory kolumnowe. Ceny podstawowych modeli rozpoczynają się od około 150 zł, natomiast urządzenia z funkcją oscylacji, timerem, wyświetlaczem LED czy pilotem kosztują 300-600 zł. Na rynku dostępne są także wentylatory bezłopatkowe klasy premium, których ceny przekraczają nawet 1000-2000 zł.

Wentylator jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą niewielkim kosztem poprawić komfort podczas gorących dni. Trzeba jednak pamiętać, że urządzenie nie obniża temperatury w pomieszczeniu.

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Ile kosztuje klimatyzator przenośny?

Klimatyzatory przenośne cieszą się dużym zainteresowaniem przede wszystkim w mieszkaniach, w których nie można zamontować klasycznej klimatyzacji. Ich największą zaletą jest brak konieczności wykonywania stałej instalacji.

Najtańsze modele przeznaczone do niewielkich pomieszczeń kosztują około 1000-1400 zł. To urządzenia o podstawowej mocy chłodniczej, zwykle wyposażone w prosty panel sterowania i funkcję osuszania.

Największy wybór znajduje się jednak w przedziale 1400-2500 zł. W tej cenie można kupić klimatyzatory z pilotem, programatorem czasowym, wyświetlaczem, funkcją automatycznego odparowania skroplin oraz sterowaniem przez Wi-Fi.

Urządzenia klasy premium kosztują 2500-4000 zł, a modele o największej wydajności lub wyposażone w pompę ciepła mogą kosztować nawet ponad 4500 zł.

Kupując klimatyzator przenośny, należy pamiętać, że konieczne jest wyprowadzenie rury odprowadzającej gorące powietrze przez okno lub specjalny otwór w ścianie. Bez tego urządzenie nie będzie skutecznie chłodziło pomieszczenia.

Klimatyzacja typu split - największy komfort, ale najwyższa cena

Najskuteczniejszym rozwiązaniem pozostaje klimatyzacja typu split, składająca się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. To właśnie takie urządzenia montowane są obecnie w większości nowych domów i coraz częściej również w mieszkaniach.

Ceny samych urządzeń zaczynają się od około 1800-3000 zł. Są to najczęściej modele o mocy 2,5-3,5 kW, przeznaczone do chłodzenia pomieszczeń o powierzchni do około 35 m².

Za klimatyzatory renomowanych producentów, wyposażone w funkcję grzania, oczyszczania powietrza, jonizacji oraz sterowanie przez aplikację mobilną, trzeba zapłacić 3000-5000 zł.

Najbardziej zaawansowane urządzenia premium kosztują 6000-9000 zł, a w przypadku systemów multisplit obsługujących kilka pomieszczeń ceny mogą przekraczać nawet 10-15 tys. zł.

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Ile kosztuje montaż klimatyzacji?

Decydując się na klimatyzację typu split, trzeba doliczyć koszt profesjonalnego montażu. W większości przypadków wynosi on 1500-2500 zł, choć w bardziej skomplikowanych instalacjach może przekroczyć 3000 zł.

Ostateczna cena zależy między innymi od długości instalacji chłodniczej, miejsca montażu jednostki zewnętrznej oraz konieczności wykonania dodatkowych prac budowlanych.

W praktyce oznacza to, że kompletna inwestycja obejmująca zakup urządzenia i montaż kosztuje najczęściej 3500-7000 zł, natomiast w przypadku urządzeń klasy premium nawet ponad 10 tys. zł.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

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