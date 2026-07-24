Przejęcie działki przez zarząd ROD. Kiedy zarząd ROD ma prawo odebrać działkę?

Spis treści
Przejęcie działki przez zarząd ROD – kiedy jest możliwe?
Przejęcie działki przez zarząd ROD to forma kary, jaka może spotkać działkowicza łamiącego określone zasady, a konkretnie zapisy ustawy o ROD, statutu Polskiego Związku Działkowców lub regulaminu ROD. Odebranie działki ROD najczęściej następuje na skutek zalegania z opłatami albo korzystania z niej w sposób uciążliwy dla innych.
Jak podaje ustawa, zarząd ROD może wypowiedzieć umowę dzierżawy i przejąć teren w sytuacji, gdy działkowicz:
- mimo pisemnego upomnienia nadal niszczy infrastrukturę ogrodową, korzysta z działki w sposób niezgodny z ustawą czy regulaminem lub zachowuje się w sposób uciążliwy dla innych osób,
- bez zgody zarządu ROD oddał działkę do użytku osobie trzeciej (odpłatnie lub nieodpłatnie),
- zalega z opłatami za działkę za minimum 6 miesięcy i mimo pisemnego upomnienia nie ureguluje długu przez kolejny miesiąc.
W powyższych przypadkach umowa dzierżawy działki ROD wypowiadana jest nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie musi zostać dokonane na piśmie i określać przyczynę wypowiedzenia, inaczej jest nieważne.
Za co można stracić działkę ROD? Za te zachowania grozi wypowiedzenie umowy
Gdy dochodzi do konfliktu z zarządem ROD, niejeden działkowiec zaczyna się zastanawiać: „czy mogą mi zabrać działkę ROD?”. Odpowiedź brzmi – tak, jeśli doszło do którejś z sytuacji określonych w ustawie. Gdy chodzi o zaleganie z opłatami, sytuacja jest jednoznaczna, ale więcej wątpliwości może budzić zapis o korzystaniu z działki w niewłaściwy sposób. Co to dokładnie znaczy?
Nie ma niestety jednej zamkniętej listy postępków, które skutkują przejęciem działki przez zarząd ROD. Można jednak podać przykłady z życia. Za co można stracić działkę ROD? Najczęstsze przyczyny wypowiedzenia umowy to:
- zamieszkiwanie na działce ROD na stałe,
- oddanie komuś działki w użytkowanie bez zgody zarządu ROD (np. znajomemu, członkowi rodziny),
- zaleganie z opłatami przez minimum 6 miesięcy,
- budowa na działce obiektu niezgodnego z przepisami (np. zbyt dużej altany),
- budowa na działce obiektu zakazanego przez regulamin (m.in. grill murowany, szopa, wykonanie w ogrodzeniu ROD nowego wejścia),
- podrzucanie na teren ROD odpadów komunalnych,
- śmiecenie, niszczenie mienia,
- uporczywe lub rażące zakłócanie porządku (np. głośne imprezy),
- stawianie na działce toalet przenośnych,
- silne zaniedbanie działki (zalegają śmieci, wszędzie rosną chwasty, z działki cuchnie itp.),
- porzucenie działki (np. w związku z przeprowadzką za granicę),
- stwarzanie zagrożenia pożarowego (palenie ognisk, odpalanie fajerwerków itp.),
- wjazd samochodami na teren ROD bez zgody, a także naprawianie i mycie samochodu na działce,
- prowadzenie na działce ROD działalności gospodarczej,
- trzymanie na stałe na działce zwierząt domowych,
- wprowadzanie na teren ROD psów bez kagańca i smyczy,
- strzelanie z broni palnej, w tym wiatrówek.
W praktyce zarząd ROD na ogół najpierw próbuje dojść do porozumienia z działkowcem i tylko go upomina, ale uporczywe łamanie zasad może skutkować utratą działki.
- Zobacz galerię: Ogród Saski zaprasza do spacerów. Zobacz jeden z najpiękniejszych parków w Warszawie
Czy zarząd ROD ma prawo wejść na moją działkę?
Część osób błędnie zakłada, że mogą na swojej działce postępować niezgodnie z zasadami i nie zostanie to wykryte, bo zarząd ROD nie wejdzie na teren. Tymczasem w regulaminie wielu Rodzinnych Ogrodów Działkowych jest zapis pozwalający zarządowi ROD wejść na działkę nawet bez zgody działkowicza (zwykle po pisemnym uprzedzeniu o terminie wizyty). Warto więc dokładnie przeczytać regulamin swojego ROD, żeby uniknąć niespodzianek.
Wynagrodzenie za własność działkowca w razie wypowiedzenia
Warto pamiętać, że choć działkowiec nie jest właścicielem działki ROD, to należą do niego dokonane nasadzenia i wybudowane obiekty takie jak altany. W związku z tym statut Polskiego Związku Działkowców określa, co dzieje się z rzeczami działkowca po rozwiązaniu umowy z ROD. Jak się okazuje, w takim przypadku działkowiec może liczyć na wynagrodzenie za swoje obiekty i nasadzenia.
– W razie wygaśnięcia prawa do działki w ROD na skutek wypowiedzenia umowy, warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność działkowca ustala się w drodze pisemnego porozumienia pomiędzy PZD i działkowcem – podaje § 86 ust. 1 statutu PZD.
Jeżeli stronom nie uda się dojść do porozumienia, PZD może w trybie procesu żądać sprzedaży nasadzeń, obiektów i urządzeń działkowca w drodze licytacji sądowej.