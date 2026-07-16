Ponad 26 tysięcy złotych kary za kamery. Właściciel domu myślał, że na swojej działce może wszystko

Bezprecedensowa sprawa z kamerami w tle

To historyczny moment dla ochrony prywatności w Polsce. Obsesja na punkcie tzw. bezpieczeństwa jednego z właścicieli nieruchomości skończyła się rekordową grzywną. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył właśnie administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 26 tysięcy złotych na osobę, która uporczywie ignorowała nakazy usunięcia monitoringu rejestrującego życie sąsiadów i fragment drogi publicznej. Choć wielu z nas montuje kamery dla bezpieczeństwa, sprawa z Warszawy udowadnia, że granica między ochroną mienia a nielegalną inwigilacją jest bardzo cienka, a jej przekroczenie może sporo kosztować.

O początkach tej sprawy pisaliśmy tu: Prywatny monitoring na posesji pod lupą UODO. Oto, gdzie kończy się prawo właściciela, a zaczyna prywatność sąsiada

Rekordowa kara stała się faktem - 26 711 zł za brak współpracy

Najświeższe doniesienia z Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie pozostawiają złudzeń - czas pobłażliwości dla „domowych detektywów” się skończył. 21 maja 2026 roku Prezes UODO nałożył na własciciela domu karę w wysokości 26 711 złotych. Kwota ta nie jest przypadkowa - stanowi ona trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok 2025.

Bezpośrednią przyczyną tak surowej sankcji było niewykonanie wcześniejszej decyzji nakazującej z października 2025 roku.

Właściciel posesji, mimo wyraźnego polecenia urzędu, nie zaprzestał monitorowania osób postronnych i nie przedstawił dowodów na demontaż lub przestawienie kamer. Co istotne, ukarany systematycznie unikał kontaktu z urzędem, nie odbierając korespondencji, co w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 44 § 4) i tak uznano za skuteczne doręczenie.

Kamera w oknie toalety, czyli gdzie kończy się bezpieczeństwo, a zaczyna nękanie?

Historia, która doprowadziła do nałożenia kary, mogłaby posłużyć za scenariusz sąsiedzkiego dreszczowca. Skarżący się mieszkańcy wskazali, że na posesji zamontowano kilkanaście kamer, które przez 24 godziny na dobę rejestrowały nie tylko obraz, ale i dźwięk. Najbardziej szokującym faktem był jednak kierunek jednej z kamer - była ona wycelowana bezpośrednio w okno toalety w sąsiednim budynku.

Sąsiedzi czuli się nękani, a ich poczucie prywatności zostało całkowicie zdruzgotane, co negatywnie wpływało na ich codzienne funkcjonowanie.

Jak ustalił Prezes UODO, właściciel monitoringu wykorzystywał zebrane nagrania nie do ochrony mienia, lecz do inicjowania licznych postępowań o wykroczenia przeciwko sąsiadom. Urząd jednoznacznie podkreślił - zapewnienie porządku publicznego nie leży w gestii osób prywatnych, a obywatel nie ma prawa zastępować organów państwowych w ściganiu przewinień za pomocą inwazyjnego monitoringu.

Pułapka wyjątku domowego – o czym zapominają inwestorzy?

Budując dom i planując system smart home, wielu inwestorów ulega złudnemu przekonaniu, że na własnej działce przepisy RODO ich nie dotyczą. To błąd, który może kosztować fortunę. Istnieje wprawdzie tzw. wyjątek domowy (art. 2 ust. 2 lit. c RODO), który zwalnia osoby fizyczne z rygorów ochrony danych, ale działa on wyłącznie wtedy, gdy monitoring obejmuje wyłącznie nieruchomość właściciela.

Prezes UODO, posiłkując się wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE (sprawa František Ryneš), przypomniał, że jeśli system kamer monitoruje choćby fragment przestrzeni publicznej (chodnik, drogę) lub posesję sąsiada, przestaje mieć charakter czysto osobisty. W takim przypadku właściciel staje się administratorem danych i musi posiadać podstawę prawną do ich przetwarzania, której w opisywanej sprawie po prostu nie było.

Surowe konsekwencje - fiskus zapuka do drzwi

Niewykonanie nakazu Prezesa UODO to stan naruszenia, który urzędnicy uznali za długotrwały i wynikający z rażącego niedbalstwa. Kara 26,7 tys. zł to jednak nie koniec problemów wspomnianego właściciela kamer. Jeśli kwota ta nie zostanie wpłacona dobrowolnie, egzekucją zajmie się Urząd Skarbowy.

Fiskus dysponuje wachlarzem narzędzi - od zajęcia wynagrodzenia, przez blokadę rachunków bankowych, aż po egzekucję z ruchomości i innych składników majątku. Warto również wiedzieć, że maksymalny wymiar kary za nieprzestrzeganie nakazów organu nadzorczego może sięgać nawet 20 milionów euro, więc nałożona grzywna, choć bolesna, stanowi zaledwie ułamek dopuszczalnej sankcji.

Jak legalnie monitorować posesję? Porady dla właścicieli domów

Aby uniknąć losu ukaranego właściciela, każdy inwestor powinien trzymać się kilku żelaznych zasad podczas instalacji kamer:

Soczewki kamer muszą być skierowane wyłącznie na teren Twojej działki . Każde zahaczenie o płot sąsiada lub drogę publiczną to ryzyko konfliktu z UODO.

. Każde zahaczenie o płot sąsiada lub drogę publiczną to ryzyko konfliktu z UODO. Rejestrowanie rozmów postronnych osób jest uznawane za niezwykle inwazyjne i rzadko znajduje uzasadnienie w ochronie mienia.

i rzadko znajduje uzasadnienie w ochronie mienia. Transparentność: Poinformuj sąsiadów o kamerach, ale nie traktuj ich jak podejrzanych. Monitoring ma odstraszać włamywaczy, a nie służyć do gromadzenia haków na otoczenie.

Reaguj na pisma. Ignorowanie korespondencji z UODO nie wstrzymuje postępowania, a wręcz zaostrza wymiar kary.

Decyzja Prezesa UODO to jasny komunikat, że prawo do ochrony własności kończy się tam, gdzie zaczyna się bezprawna inwigilacja innych osób.

Debata Muratora: Gaz, prąd, pellet? Jak mądrze wybierać energię do domu? Materiał sponsorowany

Nowy dom to studnia bez dna? Przeczytaj artykuł i zobacz galerię poniżej

11