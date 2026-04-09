Stare budownictwo to już przeszłość

Nowoczesny dom dziś znacznie odbiega od tego, jakim był nowoczesny dom jeszcze 20-30 albo 40 lat temu. To co wspólne, to ściany. Choć i te dzisiejsze różnią się od tych sprzed kilkudziesięciu lat.

Domy w XXI wieku są przede wszystkim energooszczędne i przyjazne domownikom. Muszą mieć dobrą wentylację i energooszczędne ogrzewanie. Takie, które nie będzie generowało rachunków grozy. No i ostatni element – ten dom ma być po prostu komfortowy dla użytkowników.

7 rzeczy które muszą się znaleźć w nowym domu

Dlatego, jeśli jeszcze nie zacząłeś budowy, ale o niej marzysz weź pod uwagę 7 rzeczy, bez których twój dom w XXI wieku nie będzie miał sensu. I nie łódź się, że jeśli zainwestujesz w to duże pieniądze, to szybko ci się to zwróci. To inwestycje długoterminowe, bez których dziś nie ma się co zabierać za budowę, ale takie, które docenisz.

1. Dom ma być energooszczędny

Dom ma być energooszczędny czyli świetnie docieplony. Czy będzie to wełna, styropian, piana, czy inny materiał – nie ma znaczenia. Ważne by podczas obowiązkowego audytu energetycznego spełnił swoją rolę.

2. Ogrzewanie - czym grzać?

Ogrzewanie. Wiadomo, musi być energooszczędne i przyszłościowe. Nie może więc to być kocioł węglowy ani gazowy, bo to paliwa, które niebawem odejdą w niepamięć. Powinno to być ogrzewanie wygodne i w miarę bezobsługowe. Jeśli nie przeszkadza ci chodzenie raz na kilka dni do kotłowni możesz wybrać pellet, choć pewnie za kilka lat i on odejdzie w przeszłość. Najbardziej efektywna i przyszłościowa wydaje się pompa ciepła. Lepsze parametry uzyska gruntowa, ale jest droższa i wymaga drogich odwiertów. W przyszłości docenisz jej walory, choć dziś musisz wydać na nią całkiem sporo pieniędzy.

3. Zapomnij o gorących grzejnikach

Zapomnij o gorących grzejnikach, dziś opłaca się mieć ogrzewanie niskotemperaturowe, czyli takie, które świetnie będzie się komponowało z nowoczesną pompą ciepła. Nie będzie zmuszało jej do podgrzewania wody w instalacji do wysokich temperatur, a w domu i tak będzie komfortowo i ciepło. Takie jest np. ogrzewanie podłogowe.

4. Wentylacja i rekuperacja

Wentylacja i rekuperacja. Bez tego nie zabieraj się za nowy dom. Gdy świetnie go ocieplisz i uszczelnisz, dzięki tym systemom będzie miał cały czas wewnątrz wymieniane powietrze, a do tego zimą rekuperator czyli urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła, zapewni ci świeże powietrze w budynku, jednocześnie minimalizując straty ciepła. To komfort nie do przecenienia. Do tego pozbędziesz się wilgoci raz na zawsze.

5. Panele fotowoltaiczne i magazyn energii

Panele fotowoltaiczne i magazyn energii. Bez tego też nie planuj nowego domu. Własny prąd i magazyn energii pozwoli ci się uniezależnić od drogiej energii elektrycznej z sieci. Czasy są niepewne, więc magazyn z panelami sprawi, że nawet, jeśli dotknie nas blackout, będziesz miał prąd dla najważniejszych urządzeń w domu. W normalnym funkcjonowaniu, fotowoltaika z magazynem pozwoli ci korzystać z prądu z sieci w czasie gdy jest on najtańszy, a nie najdroższy.

6. Zapomnij o szambie

Jeśli twoja działka nie ma dostępu do kanalizacji – zapomnij o szambie. Jest już passe. Zainwestuj w dobrą przydomową oczyszczalnię ścieków. Zadbasz o środowisko,. A oczyszczoną wodą możesz podlewać trawnik i rabaty kwiatowe lub po prostu rozłączyć ją w dowolnym miejscu.

7. Zbiorniki na deszczówkę

Zbiorniki na deszczówkę. Warto o nich pomyśleć już na etapie budowy domu, by potem nie rujnować sobie posesji. Najlepiej mieć większe zbiorniki, zakopane w ziemi. Nie zajmują ci powierzchni użytkowej na posesji, a wodą deszczową możesz podlewać ogród, warzywniak albo trawnik.

Bezpieczeństwo najważniejsze

Na koniec jeszcze jedna rada – pamiętaj o piorunochronie i instalacji odgromowej. Niby nic, ale w czasie gdy burze bywają coraz bardziej dynamiczne, to się naprawdę przydaje.

Oczywiście dziś w nowoczesnym domy nie może zabraknąć też urządzeń typu smart home. Ale to już zupełnie inna historia...