Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Labirynt przepisów, czyli co mówi prawo?

Proces budowlany w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych reguluje kilka ważnych aktów prawnych. Nie ma jednego zakazu budowy przy słupie, ponieważ najważniejsze nie są same konstrukcje wsporcze, lecz przewody linii i strefy ochronne. Projektant musi uwzględnić m.in.:

normy techniczne (np. PN-EN 50341), określające odstępy izolacyjne chroniące przed porażeniem i pożarem.

warunki techniczne budynków, które zakazują wznoszenia pomieszczeń na stały pobyt ludzi w miejscach, gdzie przekroczone są dopuszczalne poziomy PEM.

rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2019 r., które dla terenów zabudowy mieszkaniowej wyznacza rygorystyczne limity składowej elektrycznej (≤ 1 kV/m) oraz magnetycznej (≤ 60 A/m).

Odległość od przewodów linii wysokiego lub średniego napięcia jest najważniejsza

Inwestorzy często pytają o dystans od słupa, tymczasem liczy się odległość pozioma i pionowa od samych przewodów, które pod wpływem temperatury i wiatru mogą zmieniać swoje położenie. Specjaliści wyróżniają tu dwa rodzaje stref. Pierwszy to tereny dostępne dla ludzi, gdzie natężenie pola osiąga maksymalnie 10 kV/m. Drugi to strefy uznawane za bezpieczne dla stałego przebywania ludzi, o natężeniu pola 1 kV/m.

Szacuje się, że w przypadku pola elektrycznego odległość od przewodów, w której wartość natężenia pola spada poniżej 1 kV/m wynosi odpowiednio dla linii:

110 kV – 14,5 metra

220 kV – 26,0 metra

400 kV – 33,0 metra.

Warto jednak pamiętać o ważnej zasadzie: linie o napięciu powyżej 110 kV generalnie nie mogą krzyżować się z budynkami mieszkalnymi, szkołami czy szpitalami. Co więcej, aby zagwarantować spełnienie norm pola elektromagnetycznego (poniżej 1 kV/m), w praktyce bezpieczna odległość od przewodów powinna wynosić co najmniej 35 metrów.

Pas technologiczny i służebność – cisi lokatorzy Twojej działki

Nawet jeśli technicznie uda się wcisnąć dom na działkę, musimy liczyć się z istnieniem pasa technologicznego (często o szerokości od 50 do 80 metrów dla linii 220–400 kV). W tej strefie zabudowa mieszkalna jest zazwyczaj niedopuszczalna lub drastycznie ograniczona. Operator sieci (np. PGE, Tauron) musi mieć zapewniony stały dostęp do linii w celu napraw, konserwacji czy wycinki drzew, co reguluje tzw. służebność przesyłu. To ograniczenie, za które można żądać wynagrodzenia, ale rzadko w pełni rekompensuje ono utratę wartości parceli.

Czy mieszkanie przy linii wysokiego napięcia jest bezpieczne?

Z punktu widzenia nauki (WHO, ICNIRP), przy zachowaniu polskich norm PEM, które zapewniają duży margines bezpieczeństwa, ryzyko zdrowotne uznaje się za nieistotne. Nie potwierdzono bezpośrednich związków przyczynowych między słabymi polami EMF a chorobami, choć niektóre badania wskazują na słaby związek z białaczką dziecięcą przy bardzo bliskiej ekspozycji.

Mimo tego, wiele osób mieszkających w pobliżu linii wysokiego napięcia zgłasza subiektywne objawy, takie jak bóle głowy, bezsenność czy rozdrażnienie. Może to być efekt realnego dyskomfortu (np. charakterystyczne buczenie linii) lub tzw. efekt nocebo wywołany lękiem przed sąsiedztwem elektrotechniki.

Opłacalność i ryzyko, czyli kiedy warto powiedzieć: nie?

Eksperci są zgodni, że na bardzo małej działce (nawet atrakcyjnie położonej), gdzie nie da się utrzymać normatywnych odległości, budowa jest zazwyczaj nieopłacalna i niezalecana. Ryzyko odmowy wydania pozwolenia na budowę jest wysokie, a szanse na uzyskanie tzw. odstępstwa (z art. 9 Prawa budowlanego) są małe.

Aspekt finansowy również budzi wątpliwości. Nieruchomość przy linii WN może być tańsza o 20–40 proc. przy próbie odsprzedaży. Poza tym należy brać jeszcze pod uwagę tzw. koszty dodatkowe. Konieczność wykonania specjalistycznych pomiarów PEM (koszt kilkuset złotych), uzgodnień z operatorem oraz droższego, indywidualnego projektu.

Praktyczne kroki przed zakupem działki ze słupem lub linią w tle

Jeśli, nawet pomimo bliskiej odległości linii wysokiego napięcia lub urządzeń z nią powiązanych, działka kusi lokalizacją, przed podjęciem decyzji należy sprawdzić napięcie linii i przebieg pasa technologicznego u operatora sieci.Warto zlecić symulację pola elektromagnetycznego projektantowi, by sprawdzić, czy dom w ogóle przejdzie procedurę urzędową.Ważne też jest, by porównać cenę z rynkową, czy oferowany rabat rzeczywiście rekompensuje przyszłe trudności z odsprzedażą? Budowa przy linii wysokiego napięcia jest realna głównie na dużych działkach, gdzie dom można odsunąć od przewodów na bezpieczny dystans. Na małych parcelach pozorna okazja cenowa często zmienia się w wieloletnią walkę z urzędami i dyskomfortem codziennego życia.

