Czym jest Elektroniczny Dziennik Budowy?

Dziennik budowy od zawsze był i pozostaje najważniejszym dokumentem urzędowym na każdej inwestycji. To w nim dokumentuje się postęp prac, wszelkie zdarzenia techniczne oraz montaż i rozbiórkę, co ma znaczenie przy ocenie prawidłowości robót. System EDB pozwala na realizację wszystkich tych ustawowych obowiązków w formie online.

Inwestor, będący inicjatorem całego procesu, zakłada konto w systemie po otrzymaniu pozwolenia na budowę. To on występuje o wydanie dziennika i to on nadaje uprawnienia pozostałym uczestnikom: kierownikowi budowy, inspektorowi nadzoru, projektantowi czy upoważnionemu przedstawicielowi.

Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy z nich ma ciągły wgląd w dokumentację z dowolnego miejsca, a kierownik budowy – jako główny prowadzący dokument w imieniu inwestora – zyskuje ergonomiczną wersję mobilną.

Gdzie można znaleźć aplikację EDB? Kto wydaje nam dziennik budowy?

Aplikacja w wersji na komputer (tzw. aplikacja webowa) dostępna jest pod adresem: e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl. Aplikacji nie trzeba instalować na komputerze. Do jej obsługi wystarczy przeglądarka internetowa.

Aplikacja na smartfony (tzw. aplikacja mobilna) dostępna jest w sklepach Google Play i Apple Store. Aplikacja jest darmowa i wymaga zainstalowania na telefonie.

Inwestor bądź pełnomocnik, po autoryzacji i uwierzytelnieniu, loguje się do aplikacji EDB. W aplikacji składa wniosek o wydanie dziennika budowy. Wydanie dziennika polega na akceptacji wniosku przez organ. Otrzymuje maila z informacją, że dziennik został wydany. Dziennik jest dostępny w aplikacji w zakładce „Dzienniki budowy”.

Organem wydającym dziennik jest dla wniosków wskazujących jako podstawę prawną wydania dziennika budowy pozwolenie na budową, pozwolenie na rozbiórkę bądź zgłoszenie robót budowlanych - powiatowy bądź wojewódzki organ administracji architektoniczno-budowlanej. Z kolei dla wniosków wskazujących jako podstawę prawną wydania dziennika budowy pozwolenie na wznowienie robót budowlanych lub decyzję o legalizacji - powiatowy bądź wojewódzki organ nadzoru budowlanego. Organ szczebla wojewódzkiego jest adresatem wniosków w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego.

Zalety i wady czyli technologia w służbie budowy

Największą zaletą EDB jest jego powszechna dostępność i mobilność. Aplikacja nie wymaga specjalistycznego sprzętu – wystarczy zwykły smartfon z systemem Android lub iOS albo przeglądarka internetowa. Co niezwykle istotne w surowych realiach placu budowy, system może pracować w trybie offline. Wpisów można dokonać bez zasięgu, a dane zsynchronizują się automatycznie po odzyskaniu połączenia.

Zalety Elektronicznego Dziennika Budowy:

Dane są chronione przed zniszczeniem (np. zalaniem lub zgubieniem dziennika) dzięki automatycznym kopiom zapasowym w bezpiecznym środowisku publicznym.

Integracja z Węzłem Krajowym (logowanie przez Profil Zaufany, e-dowód lub bankowość) daje stuprocentową pewność, że wpisów dokonują osoby uprawnione.

Szybki dostęp do historii wpisów bez konieczności wertowania setek stron.

Wady EDB:

Starsze pokolenia fachowców mogą mieć trudności z obsługą interfejsu cyfrowego.

Rozładowany telefon na budowie oznacza brak możliwości dokonania wpisu „tu i teraz”.

Koszty i opłacalność, czyli EDB vs. dziennik papierowy

Zgodnie z informacjami z oficjalnych systemów rządowych, sama aplikacja EDB oraz prowadzenie dziennika w tej formie są bezpłatne. Inwestor nie ponosi opłat za wydanie dziennika elektronicznego przez organ.

Tradycyjny dziennik to wydatek rzędu 20–50 zł za sam papierowy egzemplarz dziennika. Do tego należy doliczyć koszty logistyczne czas i paliwo potrzebne na wizytę w urzędzie w celu opieczętowania stron oraz ewentualne koszty przesyłek kurierskich między uczestnikami procesu.

Kiedy opłaca się papierowa wersja dziennika budowy? Tradycyjna forma może wydawać się prostsza przy bardzo małych, krótkotrwałych inwestycjach (np. budowa prostego garażu), gdzie kierownik budowy nie korzysta na co dzień z technologii mobilnych.

Elektroniczny Dziennik Budowy wygrywa przy budowie domów jednorodzinnych i większych obiektach. Oszczędność czasu na dojazdach do urzędu oraz pewność, że dziennik nie zostanie zniszczony podczas budowy, przewyższają symboliczny koszt zakupu papierowego zeszytu.

Do kiedy można używać papierowych dzienników budowy?

Wprowadzenie systemu EDB nie nastąpiło z dnia na dzień w formie nakazu, lecz jako dobrowolna alternatywa.

System EDB został oficjalnie uruchomiony 27 stycznia 2023 roku.

Do 31 grudnia 2029 roku inwestorzy mają prawo wyboru między wersją papierową a elektroniczną.

1 stycznia 2030 roku. Od tego dnia prowadzenie dziennika budowy w formie elektronicznej stanie się obowiązkowe dla większości nowych inwestycji (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi terenów zamkniętych i specyficznych robót).

Czy Elektroniczny Dziennik Budowy jest bezpieczny dla danych?

Wielu inwestorów obawia się o bezpieczeństwo urzędowych wpisów. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zadbał jednak o to, by EDB spełniał najwyższe standardy infrastrukturalne stosowane w systemach administracji publicznej. Ryzyko utraty dokumentacji zostało zminimalizowane poprzez zaawansowane mechanizmy ochrony przed usunięciem danych.

Logowanie do systemu odbywa się na trzy bezpieczne sposoby - za pomocą Profilu Zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Dzięki temu każda adnotacja w dzienniku jest przypisana do konkretnej osoby i niemożliwa do podrobienia, co stanowi silny argument w przypadku ewentualnych sporów technicznych lub prawnych na linii inwestor-wykonawca.

Elektroniczny Dziennik Budowy to narzędzie, które mimo początkowych obaw, drastycznie upraszcza biurokrację. Rezygnacja z papieru to nie tylko ekologia, ale przede wszystkim święty spokój inwestora, który w każdej chwili, z poziomu własnej kanapy, może sprawdzić, co dzieje się na jego budowie.

