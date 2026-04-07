Agroturystyka jako wytrych do planu miejscowego?

Historia tej konkretnej inwestycji zaczęła się od wniosku o pozwolenie na budowę obiektu określanego jako budynek mieszkalno-agroturystyczny. Sprawę opisał Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Działka znajdowała się na terenie, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) widniał jako grunt rolny z surowym zastrzeżeniem - dopuszczalna jest tam wyłącznie zabudowa zagrodowa realizowana w ramach gospodarstwa rolnego.

Choć początkowo wojewoda przychylił się do wniosku inwestora i udzielił pozwolenia, sprawa trafiła pod lupę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Inspektor nie miał wątpliwości, że doszło do rażącego naruszenia planu miejscowego. Inwestycja w rzeczywistości nie była zagrodą, lecz zwykłym domem jednorodzinnym z dopisaną funkcją agroturystyczną, co uznano za próbę obejścia przepisów.

Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Wyrok WSA: Nazwa nie decyduje o charakterze budynku

Sprawa znalazła swój finał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (wyrok z 15 lutego 2023 r., sygn. akt VII SA/Wa 2112/22). Sąd w całości podzielił stanowisko nadzoru budowlanego, a jego uzasadnienie stało się ważną lekcją dla wszystkich planujących budowę na gruntach rolnych.

Sędziowie podkreślili, że dla kwalifikacji inwestycji istotna jest nie nazwa przyjęta przez inwestora, ale rzeczywiste przeznaczenie i sposób użytkowania, które wynikają z projektu budowlanego. W analizowanej sprawie funkcja agroturystyczna ograniczała się jedynie do kilku pomieszczeń na wynajem, co uznano za element uboczny. Projektowane budynki były pozbawione cech zagrody - nie tworzyły spójnego siedliska i nie miały żadnego funkcjonalnego związku z prowadzeniem produkcji rolnej.

Co to jest zabudowa zagrodowa? Ważna definicja

Zgodnie z tezą sądu, zabudowa zagrodowa to szczególny typ zabudowy, który musi spełniać konkretne kryteria.

Musi składać się z co najmniej jednego budynku mieszkalnego oraz obiektów gospodarczych lub inwentarskich (stodoły, obory, silosy).

Funkcja mieszkaniowa i produkcyjna muszą występować równocześnie, przy czym to rolnictwo musi mieć charakter dominujący.

Budynki powinny być skoncentrowane przestrzennie w obrębie jednej zagrody, a nie rozproszone niezależnie od istniejącej zabudowy rolniczej.

Sąd zaznaczył, że nie wystarczy, aby inwestor był rolnikiem lub posiadał grunty rolne. Budynek musi być realnie potrzebny do obsługi gospodarstwa jako zorganizowanej całości gospodarczej.

NSA postawił kropkę nad „i”

Inwestor nie poddał się i, jak opisuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, złożył skargę kasacyjną, jednak Naczelny Sąd Administracyjny 17 grudnia 2025 r. (sygn. akt II OSK 1459/23) ostatecznie ją oddalił, podtrzymując wyrok warszawskiego WSA. NSA potwierdził, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie instytucji zabudowy zagrodowej do przemycania zabudowy jednorodzinnej tam, gdzie plan miejscowy na to nie pozwala.

Dla przyszłych inwestorów płynie z tego jasny wniosek, że organy administracji mają obowiązek wnikliwie badać układ funkcjonalny i program użytkowy obiektu. Jeśli projekt sugeruje, że zagroda to tylko pretekst do budowy luksusowej willi na odludziu, urzędnicy zgodnie z tym precedensem, mają pełne prawo odmówić wydania zgody na budowę.

40