Jak blisko granicy działki można sadzić drzewa?
Nie ma przepisowych odległości dla sadzenia drzew i krzewów przy granicy z sąsiednią działką. Mogą się one znaleźć tuż przy dzielącym je ogrodzeniu, trzeba jednak wziąć pod uwagę, że z czasem mogą się rozrosnąć i spowodować uszkodzenie ogrodzenia albo uniemożliwić jego konserwację.
Dlatego lepiej jest zachować odległość od granicy działki odpowiednią dla gatunku i wielkości drzewa czy krzewu. Najlepiej sadzić w odległości większej niż promień zasięgu korony dorosłego osobnika danego gatunku.
Dla ułatwienia można przyjąć następujące, orientacyjne odległości:
- Drzewa duże i rozłożyste (np. dąb, klon, lipa, brzoza): minimum 3-4 metry od granicy. W przypadku gatunków o agresywnym systemie korzeniowym, jak topola, warto zachować nawet 5 metrów odstępu
- Drzewa średniej wielkości i owocowe (np. ozdobne jabłonie, wiśnie, grusze): bezpieczna odległość to około 2-3 metry. Dla niektórych drzew owocowych, jak czereśnie czy orzech włoski, zaleca się nawet 5 metrów
- Drzewa o pokroju kolumnowym (np. świerk serbski, grab ‘Fastigiata’): ze względu na wąską koronę można je sadzić bliżej, w odległości 1-2 metrów.
- Krzewy i niskie drzewa formowane (np. tuje, cisy w żywopłocie): zazwyczaj wystarczy odległość 0,5-1 metra od ogrodzenia
Cięcie i formowanie drzew rosnących przy granicy
Regularna pielęgnacja jest kluczowa, aby drzewa rosnące blisko ogrodzenia nie stały się źródłem problemów. Odpowiednie cięcie pozwala kontrolować ich wzrost, utrzymać pożądany kształt i zapobiegać przerastaniu gałęzi na sąsiednią posesję. Najlepszym terminem na cięcie formujące jest wczesna wiosna, zanim ruszy wegetacja, lub późne lato, gdy tempo wzrostu rośliny zwalnia. Unikaj silnego przycinania w pełni sezonu, aby nie osłabić drzewa.
Zabiegi powinny polegać na regularnym skracaniu pędów, które nadmiernie poszerzają koronę lub rosną w kierunku ogrodzenia i działki sąsiada. W przypadku drzew o pokroju kolumnowym kluczowe jest usuwanie bocznych gałęzi, które zaburzają ich wąski kształt. Dzięki systematycznej pielęgnacji można utrzymać estetyczny wygląd nasadzeń i zachować dobre relacje sąsiedzkie.
Kiedy sąsiad może żądać usunięcia drzewa?
Przyczyną konfliktów może być przerastanie gałęzi i korzeni drzew rosnących w pobliżu granicy działki na sąsiedni grunt.
W takich sytuacjach właściciel sąsiedniej działki może zażądać od właściciela drzewa usunięcia tych gałęzi i korzeni w wyznaczonym terminie, a po jego upływie może sam je obciąć. Musi jednak uważać, aby nie okaleczyć drzewa i nie doprowadzić do jego obumarcia.
Za zniszczenie drzewa, które ma więcej niż dziesięć lat i nie jest drzewem owocowym (a więc jego wycinka wymaga zezwolenia), grozi kara, której wysokość zależy od gatunku i wielkości drzewa. Karę poniesie ten, kto drzewo zniszczył.
Z kolei właściciel działki może wejść na grunt sąsiedni, żeby usunąć zwieszających się z jego drzew gałęzie lub owoce. Jeśli w takiej sytuacji dojdzie do jakichś szkód, właściciel sąsiedniej działki może jednak żądać ich naprawienia.
Uważaj na sadzenie drzew w pobliżu ścian budynku
Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku sadzenia drzew w pobliżu ściany budynku sąsiada. Roślinność może nie tylko zacieniać jego okna, ale także powodować zawilgocenie i uszkodzenie elewacji. Wtedy sąsiad będzie miał prawo domagać się odszkodowania oraz usunięcia takiej roślinności.
Podstawa prawna: art. 149 i art. 150 Kodeksu cywilnego; art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2023 r.poz. 1336, 1688)