Kleszcze czają się na nas nie tylko w lasach i parkach. Pełno ich także na naszych przydomowych, ogrodowych trawnikach. „Łapią” je nasze psy i my. Tymczasem jest ptak domowy, który wręcz zajada się kleszczami i poluje na nie od rana do wieczora. Jego skuteczność w likwidacji tych pajęczaków potwierdzili amerykańscy naukowcy. Eksperyment przeprowadzono na nowojorskich trawnikach a o wynikach mówi się nie od dziś. Co to za ptak, który od rana do wieczora poluje na kleszcze? To perliczka. Jest nazywana naturalnym pogromcą kleszczy. I nie są to puste słowa. Fakt potwierdzono naukowo i opisano w konkretnej pracy naukowej. Zapoznaliśmy się z nią. Oto co odkryli amerykańscy naukowcy o perliczkach i kleszczach.

Eksperyment naukowy na nowojorskich trawnikach

Aby zweryfikować efektywność tych ptaków, zespół badaczy pod kierownictwem Davida Camerona Duffy’ego przeprowadził w 1990 roku kontrolowane eksperymenty w podmiejskich rejonach Long Island w stanie Nowy Jork. Wybór padł na trawniki, ponieważ to właśnie tam ludzie spędzają najwięcej czasu i paradoksalnie rzadziej stosują środki ochronne niż podczas wypraw do lasu.

Wykorzystano klatki wykluczające (uniemożliwiające ptakom dostęp do fragmentu trawnika) oraz klatki ograniczające (zamykające ptaki na określonym obszarze). Wyniki, opublikowane w prestiżowym „Wilson Bulletin”, nie pozostawiają złudzeń co do skuteczności tych zwierząt.

Jak perliczki „czyszczą” teren? Konkretne wyniki badań

Badania wykazały, że żerowanie perliczek drastycznie zmniejsza liczbę dorosłych kleszczy, które są głównymi wektorami boreliozy. W wyniku przeprowadzonego eksperymentu ustalono, że w miejscach, do których perliczki nie miały dostępu (klatki wykluczające), kleszcze znaleziono w 8 na 50 pobranych próbek.

Tymczasem na sąsiadującym terenie, gdzie ptaki mogły swobodnie żerować, kleszcze obecne były tylko w 1 na 50 próbek. Łączne wyniki z obu lokalizacji pozwoliły naukowcom stwierdzić, że różnica w liczbie kleszczy wywołana aktywnością perliczek jest statystycznie bardzo istotna.

Co więcej, perliczki okazały się wszechstronnymi strażnikami ogrodu. Na badanym terenie, ptaki te znacząco zredukowały również populacje innych stawonogów - liczba skoczków spadła z 14 (w grupie kontrolnej) do zaledwie 3, a chrząszczy z 10 do tylko 1 przypadku. Sugeruje to, że ich obecność może realnie zmniejszyć zapotrzebowanie na chemiczne środki owadobójcze.

Perliczka ma też wady. Przeczytaj, zanim kupisz

Mimo imponujących wyników, badacze studzą entuzjazm, wskazując na pewne ograniczenia. Perliczki najlepiej radzą sobie z dorosłymi osobnikami kleszczy, jednak nie ma pewności, czy równie skutecznie wyłapują mniejsze i groźniejsze dla człowieka nimfy.

Dodatkowo, hodowla tych ptaków wiąże się z konkretnymi wyzwaniami, bo perliczki są niezwykle głośne, co może budzić sprzeciw sąsiadów w gęstej zabudowie. Ptaki te są też podatne na ataki np. ze strony psów, dlatego wymagają ogrodzonego i zabezpieczonego terenu. Ich odchody, choć są doskonałym nawozem, mogą być uciążliwe na trawnikach rekreacyjnych.

Perliczka uwielbia kleszcze, to „pracownik ogrodowy, godny zaufania”

Naukowcy podsumowują swoje badania tak: perliczki to tania i ekologiczna metoda, która realnie obniża ryzyko kontaktu z kleszczem na przydomowym trawniku.

Nie powinny być one jednak jedyną linią obrony. Dla pełnego bezpieczeństwa warto stosować je jako element zintegrowanego systemu, obejmującego również repelenty, modyfikację krajobrazu i rozważne stosowanie środków roztoczobójczych. Jeśli jednak szukasz naturalnego sojusznika w walce o bezpieczny ogród, wyniki badań jednoznacznie wskazują, że perliczka to „pracownik” godny zaufania.

Skąd się wzięła perliczka w Polsce?

Perliczka nie jest rodzimym polskim ptakiem. Pochodzi z Afryki Subsaharyjskiej (głównie tereny na południe od Sahary). Do Europy trafiła w czasach starożytnych poprzez Imperium Rzymskie i później handel śródziemnomorski. W Polsce była znana już w średniowieczu, ale jako ptak ozdobny.

Popularna hodowla przydomowa zaczęła się w Polsce dopiero w XX wieku, a największy boom przeżywała w latach 60. i 70. Wtedy hodowano jej znacznie więcej niż obecnie. Obecnie w Polsce to niszowa, głównie agroturystyczna i ekologiczna hodowla.

Perliczka ma bardzo charakterystyczne upierzenie - szare i czarne z białymi kropkami - perełkami (stąd nazwa). Ma kolorową głowę i szyję (czerwono-niebiesko-biała). Perliczka jest bardzo głośna, wydaje charakterystyczne, metaliczne, dość irytujące dźwięki. „Alarmuje” gdy obcy człowiek lub zwierzę, pojawi się na jej terenie. To ptak stadny, więc najlepiej czuje się w towarzystwie innych perliczek. Weź to pod uwagę, jeśli rozważasz kupno.

One też zjadają kleszcze

Na koniec dodajmy też, że nie tylko perliczki żywią się kleszczami. Ze zwierząt, jakie znajdziecie w ogrodzie są to też na przykład ryjówki czy inne dzikie ptaki np. kosy, szpaki, wróble. Żywią się owadami znalezionymi na drzewach lub trawie.

Źródło: "The effectiveness of Helmeted Guineafowl in the control of the Deer Tick, Ixodes dammini." The Wilson Bulletin

