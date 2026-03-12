Debata Muratora: Czym ogrzewać dom, żeby nie zbankrutować Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Kto rządzi za Twoim płotem?

Pierwszym krokiem każdego właściciela powinno być ustalenie, kto zarządza drogą przylegającą do działki. Od kategorii drogi zależy bowiem, do jakiego urzędu należy kierować wnioski. Zgodnie z art. 19 i 20 ustawy o drogach publicznych, zarządcą drogi gminnej jest wójt lub burmistrz, powiatowej – starosta, wojewódzkiej – zarząd województwa, a krajowej (w tym ekspresowych i autostrad) – GDDKiA. Zarządca ma ustawowy obowiązek utrzymywania drogi w stanie zapewniającym bezpieczeństwo, co obejmuje m.in. naprawę dziur, odśnieżanie jezdni czy usuwanie zagrażających drzew.

Prawa właściciela, czyli odszkodowania i dostęp do posesji

Mieszkanie przy drodze publicznej daje konkretne uprawnienia, o których często zapominamy.

Odszkodowanie za zły stan drogi. Jeśli dziura w jezdni uszkodzi Twoje auto, możesz dochodzić odszkodowania od zarządcy na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego w związku z art. 20 ustawy o drogach publicznych.

Dostęp do drogi podczas remontu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego, każda budowa lub remont drogi musi szanować interesy osób trzecich, co oznacza, że wykonawca nie może całkowicie odciąć Cię od dojazdu do posesji. Masz prawo żądać tymczasowych podjazdów czy ramp.

Uszkodzone ogrodzenie. Jeśli samochód, który zjechał nagle z drogi, zniszczy Twój płot, koszty naprawy w 100 proc. pokrywa ubezpieczyciel OC sprawcy (zgodnie z art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i art. 436 § 1 KC).

Koszenie trawy. W większości przypadków (95–99 proc.) to zarządca drogi ma obowiązek kosić trawę w pasie drogowym oddzielającym Twoją posesję od jezdni (art. 20 pkt 16 ustawy o drogach publicznych). Nie zmienia to jednak faktu, że bardzo często, zwłaszcza, gdy odległość od drogi jest większa, w tym obowiązku wyręczają go właściciele posesji, którzy zwyczajnie chcą mieć porządek przed posesją.

Obowiązki i ograniczenia. Ile metrów od drogi ma stać ogrodzenie lub budynek?

Największym wyzwaniem dla inwestorów są minimalne odległości sytuowania obiektów budowlanych od krawędzi jezdni, określone w art. 43 ustawy o drogach publicznych. W terenie zabudowanym wynoszą one odpowiednio:

6 m dla dróg gminnych;

8 m dla dróg powiatowych i wojewódzkich;

10 m dla dróg krajowych;

20 m dla dróg ekspresowych;

30 m dla autostrad.

Warto pamiętać, że odległości te dotyczą nowych budynków, garaży, a nawet reklam czy ogrodzeń wyższych niż 2,2 m. Budowa bliżej jezdni jest możliwa wyłącznie za zgodą zarządcy, wydawaną w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Kolejnym ważnym obowiązkiem właściciela jest odśnieżanie i utrzymanie czystości chodnika bezpośrednio przylegającego do posesji, nawet jeśli znajduje się on w pasie drogowym. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara do 1500 zł. Z obowiązku tego są zwolnieni właściciele posesji, których od chodnika oddziela dodatkowy pas zieleni. Wówczas odśnieżaniem musi się zająć gmina lub zarządca drogi.

Budowa zjazdu z drogi na posesję i infrastruktura

Chociaż masz prawo do dostępu do drogi publicznej, budowa i utrzymanie zjazdu (oraz przepustów pod nim) leży w 100 proc. po Twojej stronie (art. 29 i 30 ustawy o drogach publicznych). Samowolna budowa zjazdu „na dziko” jest traktowana jako samowola budowlana i naruszenie pasa drogowego, co wiąże się z ogromnymi karami finansowymi.

W przypadku budowy lub przebudowy drogi – budowa lub przebudowa dotychczas istniejących zjazdów należy do zarządcy drogi.

Pamiętaj również, że nie wolno Ci dowolnie zagospodarowywać pasa zieleni przed domem.

Zabronione jest:

samowolne sadzenie drzew. Wymaga to zgody zarządcy i opłaty za zajęcie pasa drogowego, a naruszenie tego zakazu może skutkować karą do 50 tys. zł.

notoryczne parkowanie na trawniku. Jest to traktowane jako niszczenie zieleni (art. 144 Kodeksu wykroczeń) i grozi mandatem do 1000 zł.

wylewanie wody i ścieków. Zabrania się odprowadzania wody z posesji do rowów przydrożnych (art. 39 ustawy o drogach publicznych).

(art. 39 ustawy o drogach publicznych). stawiania reklam. Każda tablica wymaga zgody i opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Plusy i minusy mieszkania przy drodze publicznej

Mieszkanie przy drodze publicznej to przede wszystkim pewność przejazdu i darmowy dostęp do komunikacji. Jednak wiąże się to z mniejszą prywatnością oraz koniecznością uzgadniania niemal każdej zmiany na posesji (np. budowy warsztatu czy powiększenia parkingu), która mogłaby zwiększyć ruch na drodze. Dodatkowo, w przypadku dróg ekspresowych i autostrad, musisz liczyć się z hałasem, za który zazwyczaj nie przysługuje odszkodowanie, oraz z faktem, że bezpośredni zjazd na taką drogę jest praktycznie niemożliwy.

