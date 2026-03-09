Wszyscy robimy to w domu i na działce, a to nielegalne! Za co grozi ci kara?

Murator Ogroduje: Metamorfoza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Grillowanie zbyt blisko lasu lub przeszkadzające sąsiadowi

Grillować we własnym ogrodzie wolno. No chyba, że dym lub zapach przeszkadzają sąsiadowi. Zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego nie wolno przeszkadzać właścicielom w korzystaniu z nieruchomości sąsiednich. Jeśli zatem sąsiadowi przeszkadza nasz wypoczynek przy grillu, może on złożyć pozew do sądu, w którym zażąda „przywrócenia stanu zgodnego z prawem”, czyli w tym wypadku zaprzestania uciążliwych działań.

Skoro już o grillowaniu mowa, warto też pamiętać, że zabronione jest grillowanie mniej niż 100 m od granicy lasu (o ile zarządca lasu nie wskazał inaczej). Za złamanie tego zakazu grozi mandat do 5000 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu kara może sięgnąć aż 30 tys. zł.

Umieszczenie czegokolwiek w pasie drogowym

Wiele osób traktuje teren tuż przed ogrodzeniem działki jak przedłużenie swojej posesji. Ustawiamy tam donice z kwiatami, sadzimy tuje, przed Bożym Narodzeniem umieszczamy dekoracje... Tymczasem jest to pas drogowy należący do zarządcy drogi, a umieszczanie w nim czegokolwiek bez zgody jest zakazane przez art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

Za zajmowanie pasa drogowego grozi kara, która może sięgnąć nawet setek tysięcy złotych. Płaci się bowiem 10-krotność opłaty za zajmowanie pasa drogowego, i to za każdy dzień naruszania prawa. Chcąc umieścić cokolwiek w pasie drogowym, zawsze trzeba zawczasu uzyskać zgodę.

Dowiedz się więcej: Zajmowanie pasa drogowego może mieć poważne konsekwencje

Brak czujnika czadu i czujnika dymu

Postawiłeś nowy dom? A masz w nim czujnik dymu i czujnik tlenku węgla, czyli czadu? Jeśli nie, to łamiesz prawo. Od 23 grudnia 2023 r. właściciele wszystkich nowo powstających domów i mieszkań mają obowiązek montażu tych czujników. Warto dodać, że od 1 stycznia 2030 r. ten obowiązek będzie już obejmował wszystkie domy i mieszkania, również starsze.

Za niedopełnienie tego obowiązku grozi 5000 zł grzywny. Co więcej, trzeba liczyć się z problemami z ubezpieczeniem nieruchomości, gdyż ubezpieczyciel również będzie wymagał czujników w budynku.

Wycięcie drzewa bez zgłoszenia

Mylisz się, jeśli sądzisz, że na własnej posesji możesz ściąć drzewo, kiedy zechcesz. Przepisy regulują i tę kwestię. Jeżeli drzewo do wycięcia jest na działce należącej do osoby fizycznej i jest wycinane bez związku z działalnością gospodarczą, można to zrobić na zgłoszenie, o ile obwód pnia mierzony 5 cm nad ziemią nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew, np. świerka, brzozy.

Co więcej, od 1 marca do 15 października, czyli w okresie lęgowym ptaków, w ogóle nie wolno wycinać drzew i krzewów na zgłoszenie. W tym okresie konieczne jest uzyskanie pozwolenia z urzędu. Za naruszenie przepisów grozi wysoka kara finansowa, sięgająca nawet setek tysięcy złotych. Jej dokładna wysokość zależy od tego, jak duże drzewo wycięto i jakiego gatunku.

Palenie gałęzi i śmieci w ogrodzie

O tym, że nie wolno palić śmieci w ognisku, większość ludzi wie. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że kara grozi także za palenie gałęzi. Palenie pozostałości roślinnych grozi mandatem do 500 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu karą nawet 5000 zł. Co więcej, jeśli sąsiada rozdrażni zadymianie jego posesji, może skierować przeciwko nam pozew do sądu na mocy tzw. przepisów o immisji.

Pozyskiwanie z własnej działki piasku lub żwiru

Nie wszystko, co mamy na działce lub pod nią należy do nas i zwykle nie możemy tym swobodnie rozporządzać. Zgodnie z art. 4 Prawa geologicznego i górniczego w roku kalendarzowym można pozyskać maksymalnie 10 m³ piasku lub żwiru ze swojej posesji. Co więcej, można to robić tylko na własne potrzeby, a nie np. na sprzedaż. Nie wolno też używać materiałów wybuchowych. Żeby pozyskać większe ilości, trzeba mieć koncesję, w przeciwnym razie grozi wysoka kara finansowa.

Jeszcze ściślej regulowane jest pozyskiwanie z prywatnej posesji surowców takich jak węgiel, rudy metali, wody lecznicze czy kamienie szlachetne. Zgodnie z art. 10 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego te strategiczne surowce należą do Skarbu Państwa, nawet pod prywatnymi działkami i nie wolno ich wydobywać bez koncesji.

Trzymanie w piwnicy lub na strychu materiałów łatwopalnych

Przepisy przeciwpożarowe zakazują trzymania w piwnicach, na poddaszach, klatkach schodowych i na korytarzach materiałów oraz substancji, które mogą łatwo zająć się ogniem. Lista obejmuje m.in.:

butle z gazem,

rozpuszczalniki, lakiery, benzyna, alkohol i inne ciecze palne,

wyroby pirotechniczne (fajerwerki, zimne ognie, niewypały),

inne materiały łatwopalne (np. makulatura).

Za naruszenie tych przepisów grozi kara finansowa do 5000 zł, ale tak naprawdę lepiej pomyśleć o własnym bezpieczeństwie – w razie zaprószenia ognia tego typu materiały i substancje mogą zagrażać zdrowiu i życiu domowników.

Posadzenie roślin na cudzym gruncie

Wiesz, gdzie dokładnie kończy się twoja ziemia, a zaczyna posesja sąsiada? Lepiej się upewnij, bo konsekwencje pomyłki mogą być przykre. Nawet tak drobna rzecz jak sadzenie roślin na cudzym gruncie jest traktowane przez prawo jako bezumowne korzystanie z nieruchomości. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego właściciel terenu ma w takiej sytuacji prawo żądać przywrócenia stanu poprzedniego, a nawet zapłaty odszkodowania.

Postawienie ostro zakończonego ogrodzenia, które jest zbyt niskie

Prawo dokładnie reguluje kwestię grodzenia posesji. Nie każdy wie jednak, że przepisy zabraniają umieszczania ostrych elementów (kolców, szkła, drutu kolczastego itp.) na ogrodzeniach niższych niż 1,8 m. Chodzi o to, żeby osobom przygodnym nie groziło zrobienie sobie krzywdy. Co więcej, od 20 września 2026 r. przepisy te zostaną znowelizowane i zakaz będzie dotyczył ogrodzeń aż do 2,2 m wysokości.

Przejdź do galerii: Wzorowa przebudowa starego domu z cegły

9