Dlaczego bociany wybierają kominy i dachy domów?

Bocian biały (Ciconia ciconia) od lat przystosowuje się do życia w pobliżu ludzi. W przeszłości ptaki te zakładały gniazda głównie na wysokich drzewach, jednak obecnie coraz częściej wybierają elementy infrastruktury stworzone przez człowieka. Słupy energetyczne, dachy budynków czy właśnie kominy zapewniają im stabilną konstrukcję oraz dobrą widoczność okolicy.

Dla bociana wysoko położone miejsce jest idealne, ponieważ pozwala obserwować teren i szybciej dostrzegać potencjalny pokarm. Ptaki żywią się między innymi owadami, płazami, drobnymi ssakami czy dżdżownicami, które zbierają na łąkach i polach w pobliżu zabudowań.

Gniazdo bociana nie jest przy tym małą konstrukcją. Ptaki budują je z gałęzi, traw i różnych materiałów roślinnych. Co ważne, z roku na rok je rozbudowują. W efekcie po kilku sezonach może ono osiągnąć nawet kilka metrów wysokości i ważyć kilkaset kilogramów. Taki ciężar stanowi już poważne obciążenie dla konstrukcji budynku.

Gniazdo bociana na kominie - symbol szczęścia czy problem?

W wielu przypadkach obecność bociana na dachu traktowana jest jako symbol szczęścia. Z technicznego punktu widzenia sytuacja wygląda jednak inaczej. Gniazdo zbudowane bezpośrednio na kominie może powodować poważne zagrożenia.

Największym problemem jest ograniczenie drożności przewodu kominowego. Materiał gniazdowy, który stopniowo gromadzi się wokół wylotu komina, może utrudniać prawidłowe odprowadzanie spalin. W skrajnych przypadkach prowadzi to do cofania się spalin do wnętrza budynku i zwiększa ryzyko zatrucia tlenkiem węgla.

Kolejną kwestią jest ciężar konstrukcji. Gniazdo rozbudowywane przez wiele lat może być bardzo ciężkie i powodować uszkodzenia komina lub dachu. Zdarza się również, że fragmenty gałęzi spadają podczas silnego wiatru.

Bocian biały jest w Polsce pod ścisłą ochroną

Nie każdy właściciel domu zdaje sobie sprawę, że gniazdo bociana jest prawnie chronione.

Bocian biały objęty jest ścisłą ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Z kolei zasady ochrony przyrody określa Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z tymi przepisami zabronione jest między innymi niszczenie siedlisk oraz gniazd chronionych gatunków ptaków. Oznacza to, że samodzielne usunięcie gniazda bociana może zostać uznane za naruszenie prawa.

Gniazdo na kominie, a okres lęgowy bociana

Najważniejszą zasadą jest to, że w czasie lęgów nie wolno ingerować w gniazdo bociana. Ptaki przylatują do Polski zazwyczaj w marcu i pozostają do jesieni.

W praktyce przyjmuje się, że okres ochronny trwa od 1 marca do 15 października. W tym czasie nie można usuwać gniazd ani płoszyć ptaków. Dotyczy to również sytuacji, gdy gniazdo znajduje się na prywatnym budynku.

Kiedy i jak można legalnie usunąć gniazdo bociana z komina?

Usunięcie gniazda jest możliwe wyłącznie poza okresem lęgowym, czyli najczęściej od połowy października do końca lutego. Warunkiem jest to, że gniazdo nie jest zajęte przez ptaki.

W wielu sytuacjach konieczne jest uzyskanie zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dotyczy to zwłaszcza miejsc, w których bociany gniazdują regularnie.

Najczęściej procedura wygląda następująco:

najpierw należy skonsultować się z kominiarzem, który oceni stan komina i zagrożenie

w razie potrzeby sprawa zgłaszana jest do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ)

Dopiero po spełnieniu tych warunków można bezpiecznie i legalnie usunąć gniazdo.

W wielu miejscowościach stosuje się rozwiązanie, które pozwala pogodzić bezpieczeństwo budynków z ochroną ptaków. Po usunięciu gniazda montowana jest specjalna platforma lęgowa, zwykle na słupie w pobliżu domu.

Dzięki temu bociany mogą nadal wracać w to samo miejsce, ale ich gniazdo nie obciąża komina ani dachu budynku. Takie platformy są często instalowane przy współpracy gmin, energetyków oraz organizacji zajmujących się ochroną przyrody.

Samowolne usunięcie lub zniszczenie gniazda chronionego gatunku może być potraktowane jako naruszenie przepisów ustawy o ochronie przyrody. W takich przypadkach grozi kara grzywny.

Bocian - ptak, który klekoce i przynosi szczęście

Bocian biały to jeden z najbardziej charakterystycznych i lubianych ptaków Europy. Trudno go pomylić z jakimkolwiek innym gatunkiem - wystarczy usłyszeć ten słynny, donośny klekot dziobem.

To właśnie klekotanie, a nie śpiew, jest głównym sposobem porozumiewania się bocianów. Szczególnie intensywnie klekoczą wiosną, podczas zalotów i wzmacniania więzi w parze. Ten dźwięk stał się już prawdziwą wizytówką bocianiego świata.

Od setek lat bocian zajmuje wyjątkowe miejsce w ludzkiej wyobraźni i tradycji:

w Polsce uchodzi za zwiastuna szczęścia, pomyślności i urodzaju - im więcej bocianich gniazd na wsi, tym lepiej miało się gospodarować,

w Niemczech, Holandii i kilku innych krajach zachodnich to właśnie bocian „przynosi dzieci” - stąd wzięła się popularna do dziś bajeczka o bocianie z zawiniątkiem w dziobie,

w niektórych krajach Azji symbolizuje długie życie, wierność i harmonię rodzinną - bo bociany bardzo często zostają w tych samych parach przez dziesiątki lat.

Dzięki temu bocian biały dawno przestał być tylko ptakiem. Stał się ważnym bohaterem folkloru, bajek, przysłów, obrazów i lokalnych opowieści. Jednym słowem żywym symbolem, który łączy przyrodę z ludzkim sercem.

