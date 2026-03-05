Ślimaki - pogromcy ogrodowych grządek

Ślimaki należą do najgroźniejszych szkodników w polskim ogrodzie. Te nocne, wilgociolubne mięczaki w szybkim tempie niszczą młode sadzonki, liście sałaty, kapusty, cukinii, truskawek, host, dalii i wielu innych roślin. Zjadają pędy, kwiaty i owoce, zostawiając charakterystyczne dziury i nieregularne wygryzienia. Dodatkowo pozostawiają śluz, który sprzyja rozwojowi chorób grzybowych i bakteryjnych.

Najpopularniejsze metody zwalczania - granulki metaldehydowe lub fosforanowe - są skuteczne, ale coraz więcej osób rezygnuje z nich na rzecz rozwiązań ekologicznych. Jednym z najskuteczniejszych naturalnych sprzymierzeńców ogrodnika są kaczki bieguski indyjskie (biegusy indyjskie, Indian Runner ducks).

Kaczki bieguski na ślimaki. Te ptaki obronią rośliny!

Kaczki tej rasy mają wrodzony instynkt polowania na ślimaki nagie i ślimaki z muszlą. Dzięki smukłej, wyprostowanej sylwetce, długim nogom i pionowej postawie przypominającej „butelkę” bardzo sprawnie poruszają się po grządkach, docierając do trudno dostępnych miejsc - pod liśćmi, kamieniami, deskami czy w wilgotnych zakamarkach.

Popularna wśród ogrodników wartość to 40–60 ślimaków dziennie na jedną dorosłą kaczkę (najczęściej podawany zakres 45–60 szt.). W praktyce liczba zależy od:

liczebności populacji ślimaków w danym ogrodzie,

wielkości ślimaków,

pory roku i pogody.

Młode kaczęta (już od 6–8 tygodnia życia) potrafią zjeść kilkanaście sztuk w kilka minut. Przy dużej inwazji ślimaków kilka biegusów może w ciągu kilku, kilkunastu dni bardzo mocno zredukować liczebność szkodnika.

Biegusy nie ograniczają się do ślimaków. Chętnie zjadają także larwy owadów, pędraki, dżdżownice, turkucie podjadki, drobne chrząszcze i inne szkodniki glebowe oraz powierzchniowe. Są więc naturalnym, wielofunkcyjnym „środkiem ochrony roślin”.

Kaczki bieguski - insektycydy, które znoszą jaja!

Choć dla niektórych wprowadzenie do ogrodu kaczek może wydawać się nieco awangardowym rozwiązaniem, ich hodowla może przynieść naprawdę wiele korzyści!

Bieguski nie wymagają skomplikowanych i wymagających warunków do życia. Ogrodnicy, którzy wpuszczą je do swoich grządek nie dość, że pozbędą się insektów (ich dieta to nie tylko ślimaki, ale także m.in. owady i chwasty), to jeszcze zyskają naturalny nawóz. Odchody tych ptaków to naturalny nawóz, który wzbogaca glebę w azot i inne minerały.

Kaczki bieguski są smukłe i mają długie szyje. Ich charakterystyczny chód sprawia, że wielu osobom przypominają... pingwiny! Ich widok, gdy buszują po grządkach w poszukiwaniu ślimaków, sprawi właścicielowi ogrodu wiele satysfakcji.

Jest jeszcze jeden plus posiadania tych ptaków, a są nim... jaja. W sezonie nieśnym, który trwa od wiosny do jesieni, mogą znieść ich nawet 200 rocznie. Dodatkowo, jaja kaczki bieguski są większe niż kurze, mając tym samym więcej tłuszczu i białka.

Ile kosztują kaczki bieguski, czyli biegusy indyjskie?

Kaczki bieguski są dość tanimi w utrzymaniu ptakami. Podstawą ich diety jest to, co same znajdą + uzupełnienie mieszanką zbóż i paszą dla drobiu nieśnego.

A ile kosztuje samo kupno takiej kaczki? Na portalach ogłoszeniowych można spotkać wiele ofert sprzedaży dorosłych kaczek. Ich ceny wahają się od 60 do ponad stu złotych za jedną sztukę.

Czy warto w nie zainwestować? Posiadacze ekologicznych ogrodów, mogą zastanowić się nad hodowlą biegusów indyjskich. To proste rozwiązanie, które przynosi wiele korzyści.

Czy kaczki bieguski to rozwiązanie dla każdego ogrodu?

Biegusy sprawdzają się najlepiej w średnich i większych ogrodach (min. kilkaset m²), gdzie można wydzielić im bezpieczny teren i zapewnić nocleg (prosty kacznik). W małym ogródku działkowym trzeba liczyć się z tym, że będą grzebać w miękkiej ziemi i mogą uszkodzić delikatne siewki, jeśli nie będą odpowiednio nadzorowane.

Jeśli masz problem ze ślimakami i chcesz zrezygnować z chemii, kaczki bieguski indyjskie to jedna z najskuteczniejszych i najczęściej polecanych metod biologicznych w Polsce w ostatnich latach.

Jeśli chcesz wprowadzić biegusy do swojego ogrodu, zacznij od 2–4 sztuk. To optymalna liczba na start w typowym przydomowym warzywniku.

