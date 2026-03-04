Murator Ogroduje: Metamorfoza miejskiego ogródka Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Hodowla drobiu – dlaczego warto?

Kury, kaczki czy perliczki to nie tylko źródło świeżych jajek i mięsa, ale też prosty sposób na kontakt z naturą. Hodowla drobiu nie jest trudna, a przy odrobinie chęci może stać się prawdziwą przyjemnością.

Zwierzęta uczą cierpliwości, rytmu dnia i obowiązkowości. To rozwiązanie coraz popularniejsze nie tylko na wsiach, ale i na obrzeżach miast, gdzie ludzie mają małe ogródki i chcą żyć bardziej eko. No i nie ma nic lepszego niż śniadanie z jajkiem „prosto od kury”.

Drób ozdobny – pasja, która cieszy oko

Coraz więcej osób sięga również po drób ozdobny – miniaturowe i rasowe odmiany kur, kaczek czy bażantów, które zachwycają między innymi kolorem upierzenia. W Polsce od kilkunastu lat obserwuje się wzrost zainteresowania tym trendem: ptaki ozdobne są nie tylko estetycznym dodatkiem do podwórka, lecz także elementem, na którym opiera się działalność wielu ośrodków agroturystycznych.

Dodatkowym atutem hodowli tego rodzaju zwierząt jest fakt, iż są też stosunkowo łatwe w utrzymaniu, co sprawia, że jest to pasja dostępna także dla początkujących entuzjastów.

Zobacz także: Oczko wodne – budowa bez tajemnic. Z czego najlepiej zrobić oczko wodne w ogrodzie?

i Autor: diegograndi / iStock / Plus/ Getty Images

Kury ozdobne – mnóstwo wyjątkowych ras

Jeśli chcesz, by podwórko cieszyło nie tylko uszy (np. pianiem koguta), ale też oczy – postaw na kury ozdobne. Te wyjątkowe ptaki zachwycają nie tylko barwami i upierzeniem, ale też jak zaznaczają hodowcy, spokojnym usposobieniem.

Najciekawsze rasy kur ozdobnych:

Czubatki dworskie – elegancka, z dużym czubem, często biała lub w kontrastujących barwach.

– elegancka, z dużym czubem, często biała lub w kontrastujących barwach. Czubatki polskie brodate – tradycyjna, rodzima rasa z charakterystyczną brodą i dużym czubem.

– tradycyjna, rodzima rasa z charakterystyczną brodą i dużym czubem. Kochiny białe – puchate, o kulistej sylwetce, bardzo łagodne i przyjazne.

– puchate, o kulistej sylwetce, bardzo łagodne i przyjazne. Kurpatwiaki włoskie – aktywne, odporne, o efektownym brązowym umaszczeniu.

– aktywne, odporne, o efektownym brązowym umaszczeniu. Wyandotte – dekoracyjne kury o zaokrąglonych kształtach i ciekawej, łuskowatej strukturze piór.

– dekoracyjne kury o zaokrąglonych kształtach i ciekawej, łuskowatej strukturze piór. Cochiny – bardzo puszyste, o pierzastych nogach, często w kolorach bieli, błękitu i szarości.

– bardzo puszyste, o pierzastych nogach, często w kolorach bieli, błękitu i szarości. Brahmy – dostojne, duże ptaki z pierzastymi nogami, bardzo łagodne.

– dostojne, duże ptaki z pierzastymi nogami, bardzo łagodne. Araucany – kury bez ogonów z niebieskawymi jajkami, oryginalne i rzadsze.

– kury bez ogonów z niebieskawymi jajkami, oryginalne i rzadsze. Bantamki – miniaturowe wersje kur, bardzo ozdobne i różnorodne.

– miniaturowe wersje kur, bardzo ozdobne i różnorodne. Wąsacze antwerpskie – nieduże, ale z charakterem, o bujnych piórach i wąsach.

– nieduże, ale z charakterem, o bujnych piórach i wąsach. Bojowce – to kury bardzo ciężkie, szerokie i muskularne.

Kaczki – nie tylko w parkach

Ptaki wodne to nie tylko domena parków i rezerwatów. Coraz częściej pojawiają się również w przydomowych hodowlach. Kaczki potrafią oczarować barwami i zachowaniem – a ich obserwacja to czysta przyjemność.

Wybrane kaczki ozdobne:

Kaczki indyjskie biegające – wysoka, smukła, sojusznik w walce ze ślimakami w ogrodzie.

– wysoka, smukła, sojusznik w walce ze ślimakami w ogrodzie. Kaczki pekin – większa, biała rasa użytkowa, ale w warunkach domowych także cieszy oko. Bardzo popularna w Polsce.

– większa, biała rasa użytkowa, ale w warunkach domowych także cieszy oko. Bardzo popularna w Polsce. Mandarynki – bajkowa, mała kaczka o niezwykłym ubarwieniu. Rzadziej spotykana w naszym kraju.

– bajkowa, mała kaczka o niezwykłym ubarwieniu. Rzadziej spotykana w naszym kraju. Kaczki pierzaste – różnorodne, często z efektownymi fryzurami i puszystym ogonem.

– różnorodne, często z efektownymi fryzurami i puszystym ogonem. Kaczki orpington – eleganckie, masywne, często o jasnobeżowym upierzeniu.

Polecamy: Zapomnij o chemii! Kaczki bieguski zlikwidują ślimaki w twoim ogrodzie raz na zawsze

i Autor: Maria Jeffs / iStock / Plus/ Getty Images

Gęsi – duma i majestat podwórka

To ptaki, które świetnie sprawdzają się jako naturalne „alarmy” podwórkowe – są czujne i głośne. Do tego są dekoracyjne – szczególnie odmiany ozdobne i tzw. stare rasy.

Wśród najciekawszych gęsi znajdziemy:

Gęsi garbonose – z charakterystycznym wybrzuszeniem na dziobie, eleganckie i imponujące.

– z charakterystycznym wybrzuszeniem na dziobie, eleganckie i imponujące. Gęsi tuluskie – ciężkie, o jasnym upierzeniu i spokojnym usposobieniu.

– ciężkie, o jasnym upierzeniu i spokojnym usposobieniu. Gęsi rdzawoszyje i białoszyje – efektowne, o intensywnych barwach szyi i głowy.

– efektowne, o intensywnych barwach szyi i głowy. Gęsi bernikle – dzikie, niezwykle efektowne ptaki z pięknym, kontrastowym upierzeniem. Wymagają przestrzeni, ale potrafią odwdzięczyć się wyjątkową obecnością w ogrodzie.

– dzikie, niezwykle efektowne ptaki z pięknym, kontrastowym upierzeniem. Wymagają przestrzeni, ale potrafią odwdzięczyć się wyjątkową obecnością w ogrodzie. Gęsi tybetańskie – rzadziej spotykane, egzotyczne i pełne wdzięku. Ich nieco surowa uroda przywodzi na myśl azjatyckie krajobrazy. Dobrze znoszą chłodniejsze warunki i są dość odporne.

– rzadziej spotykane, egzotyczne i pełne wdzięku. Ich nieco surowa uroda przywodzi na myśl azjatyckie krajobrazy. Dobrze znoszą chłodniejsze warunki i są dość odporne. Rodzime rasy – jak gęś polska biała czy pomorska – odporne i przyjazne w hodowli.

Ile kosztuje drób ozdobny? Ceny kur, kaczek i gęsi

Ceny drobiu mogą się znacznie różnić – wszystko zależy od gatunku, rasy, wieku ptaka oraz miejsca zakupu. Przeglądając popularne portale ogłoszeniowe, łatwo zauważyć, że za dorosłą kurę ozdobną zapłacimy od około 40 do nawet 300 zł, w zależności od rzadkości i linii hodowlanej. Młode pisklęta można nabyć już od 15–30 zł za sztukę, choć w przypadku rzadkich ras ceny mogą być wyższe.

Kaczki ozdobne, takie jak mandarynki często kosztują od 100 (młode osobniki) do 300 złotych (dorosłe). Gatunki bardziej pospolite, np. kaczki biegające, są tańsze – około 50–80 złotych za sztukę. Z kolei gęsi, w przypadku ozdobnych ras, to już wydatek rzędu 80–400 zł, a czasem więcej – szczególnie jeśli są to osobniki doświadczone w lęgach.

Warto jednak zaznaczyć, że ogłoszenia internetowe nie zawsze odzwierciedlają realia lokalnego rynku. Najlepszym miejscem zakupu są lokalne targi i giełdy zwierząt, gdzie możemy obejrzeć ptaki na żywo, porozmawiać z hodowcami i nabyć je często po niższej cenie – bez pośredników. Dodatkowo, targi dają możliwość sprawdzenia stanu zdrowia i kondycji zwierząt oraz zdobycia cennych porad od doświadczonych hodowców.

Drób hodowlany - zdjęcia

18

Przeczytaj także: Luksusowy kurnik, czyli kurzy penthouse: duży, w środku ma grzałkę, a szyba jest podwójna

15

Murowane starcie Brama wjazdowa – rozwierana czy przesuwna? MUROWANE STARCIE

Przeczytaj także: Kleszcze to ich przysmak. Polują na nie cały dzień w twoim ogrodzie. Naukowcy potwierdzili skuteczność tych ptaków