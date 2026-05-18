Cena wynajmu dźwigu 2026. Ile kosztuje dziś wypożyczenie dźwigu w Polsce?

Do czego przydaje się dźwig na budowie?

Dźwigi są obecnie niezbędnym elementem większości inwestycji budowlanych. Wykorzystuje się je między innymi do transportu ciężkich materiałów, montażu konstrukcji stalowych, ustawiania prefabrykatów betonowych, podnoszenia maszyn oraz prac dekarskich i instalacyjnych. Dzięki dużemu udźwigowi oraz możliwości pracy na znacznych wysokościach dźwigi znacząco przyspieszają realizację inwestycji i zwiększają bezpieczeństwo na placu budowy.

W praktyce firmy budowlane najczęściej korzystają z dźwigów samojezdnych, żurawi wieżowych oraz maszyn typu HDS. Wybór konkretnego rozwiązania zależy od rodzaju prac, dostępnej przestrzeni oraz ciężaru podnoszonych elementów. Przy mniejszych inwestycjach często wystarczają maszyny o udźwigu do 25–30 ton, natomiast przy budowie hal, mostów czy obiektów przemysłowych potrzebne są znacznie większe jednostki.

Kto może obsługiwać dźwig?

Obsługa dźwigu wymaga odpowiednich kwalifikacji oraz uprawnień wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Operator musi przejść szkolenie, zdać egzamin państwowy i posiadać aktualne badania lekarskie. W przypadku dużych żurawi samojezdnych lub wieżowych konieczne jest także doświadczenie w pracy na placu budowy oraz znajomość zasad bezpieczeństwa.

Firmy wynajmujące dźwigi najczęściej oferują usługę razem z operatorem, co jest standardem w branży. Dzięki temu inwestor nie musi samodzielnie zatrudniać osoby z uprawnieniami, a jednocześnie zyskuje pewność, że sprzęt będzie obsługiwany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aktualne ceny wynajmu dźwigu 2026

Warszawa – mały dźwig samojezdny: od 250 do 400 zł netto za godzinę

Mazowsze – dźwig 50 ton: od 350 do 600 zł netto za godzinę

Kraków i Małopolska – HDS: od 180 do 350 zł netto za godzinę

Śląsk – dźwig 35–70 ton: od 200 do 320 zł netto za godzinę

Wrocław i Dolny Śląsk – podnośnik koszowy: od 170 do 190 zł netto za godzinę

Poznań i Wielkopolska – dźwig samojezdny: od 250 do 500 zł netto za godzinę

Pomorze – żuraw wieżowy: od 300 zł netto za godzinę

Lubelszczyzna – dźwig do 30 ton: około 250 zł netto za godzinę

Lubelszczyzna – dźwig do 60 ton: około 350 zł netto za godzinę

Podkarpacie – średni dźwig budowlany: od 250 do 400 zł netto za godzinę

Łódzkie – minidźwig z operatorem: od 1200 zł netto za 4 godziny

Zachodniopomorskie – duży dźwig powyżej 100 ton: od 700 do 1200 zł netto za godzinę

O czym pamiętać przy wypożyczaniu dźwigu?

Przy wyborze dźwigu warto najpierw dokładnie określić zakres prac, wymagany udźwig oraz wysokość podnoszenia. Istotne znaczenie mają także warunki terenowe, możliwość dojazdu maszyny oraz doświadczenie operatora. Przed podpisaniem umowy dobrze jest sprawdzić, czy cena obejmuje transport, paliwo, obsługę operatorską oraz minimalny czas pracy. W praktyce najtańsza oferta nie zawsze okazuje się najbardziej opłacalna, dlatego warto porównywać nie tylko stawki godzinowe, ale również stan techniczny sprzętu i zakres usługi.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

