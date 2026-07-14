Chcesz odrolnić grunt? Czasu masz coraz mniej, a urzędy zapchane wnioskami

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Plany ogólne wpłyną na możliwość zabudowy działek

Przypomnijmy: w całej Polsce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostaną zastąpione przez plany ogólne. Te nowe dokumenty planistyczne jasno określą, co i gdzie wolno budować. Zmienią się też zasady wydawania tzw. wuzetek, czyli decyzji o warunkach zabudowy (decyzji WZ). Dziś WZ można łatwo uzyskać dla praktycznie dowolnej działki, ale po zmianach już tak nie będzie. Plany ogólne wprowadzą tzw. strefy uzupełnienia zabudowy, na których możliwe będzie uzyskanie decyzji WZ. Dla działek położonych poza strefą uzupełnienia zabudowy „wuzetki” już nie uzyskamy. Więcej można się dowiedzieć z naszego artykułu o planach ogólnych.

Ta zmiana jest już blisko. Jeśli gmina nie uchwali planu ogólnego do 31 sierpnia, od 1 września 2026 r. nie będzie mogła w ogóle wydawać decyzji WZ. Urzędnicy będą mogli tylko dokończyć wcześniejsze, już trwające postępowania ws. decyzji WZ, ale nie będzie im wolno rozpocząć nowych. Z kolei w gminach, które ustalą plan ogólny, można będzie wydawać „wuzetki”, ale będą one musiały być zgodne z zapisami planu ogólnego. Innymi słowy, jeśli np. ktoś spróbuje uzyskać WZ na budowę domu dla działki, która w planie ogólnym jest oznaczona np. jako teren rolny, to „wuzetki” po prostu nie otrzyma.

Chcesz odrolnić grunt? Na ten sam pomysł wpadły setki osób

Przez lata wiele osób kupowało tanie działki rolne z myślą, że kiedyś je odrolnią i postawią sobie w tym miejscu wymarzony dom. Nadchodząca reforma może jednak wielu osobom pokrzyżować te plany. Jak podaje serwis wiescirolnicze.pl, w obawie przed zbliżającymi się zmianami w prawie wiele osób rzuciło się jak najszybciej składać wnioski o odrolnienie gruntu. Są gminy, w których w ciągu kilku tygodni urzędników zasypano setkami wniosków. Wnioskodawcom chodzi o to, żeby przy tworzeniu planu ogólnego urzędy uwzględniły ich działki jako budowlane. W ten sposób chcą zabezpieczyć sobie możliwość przyszłej zabudowy działki.

Urzędy ostrzegają jednak, że znaczna część składanych obecnie wniosków zostanie odrzucona. Gminni urzędnicy nie mają bowiem zbyt dużej swobody przy układaniu planów ogólnych – muszą ściśle trzymać się sztywnych ustawowych wytycznych. A te określają m.in., że obszary pod nową zabudowę muszą przylegać do już istniejącej zabudowy i mieć media (wodociągi, sieć elektryczną itd.). Jeśli ktoś próbuje obecnie przekształcić w budowlaną działkę rolną bez mediów i na odludziu, urzędnicy zwyczajnie nie mają prawa się na to zgodzić.

Komu nie uda się teraz, będzie mógł jeszcze zgłosić swoje uwagi do planu ogólnego we wrześniu 2026 r., na etapie konsultacji społecznych. To ostatni moment, kiedy urzędnicy mogą jeszcze wprowadzić zmiany w projekcie planu ogólnego. Mieszkańcy będą więc mieli jeszcze jedną szansę na żądanie, żeby ich działki uwzględnić w planie ogólnym jako budowlane. Ponownie trzeba jednak pamiętać, że urzędnicy nie mają w tej kwestii dowolności. Jeśli żądanie będzie niezgodne z tym, na co pozwala ustala, nie zostanie uwzględnione.

WZ wydana po wejściu planu ogólnego w życie? Wciąż masz szansę

Jeśli komuś udało się już uzyskać decyzję WZ dotyczącą zabudowy swojej działki, jest w korzystnej sytuacji – ta decyzja pozostanie ważna po wejściu w życie planu ogólnego, nawet jeżeli będzie z nim niezgodna. A więc jeśli ktoś przykładowo uzyskał decyzję WZ pozwalającą na budowę domu jednorodzinnego, to będzie mógł go postawić nawet w sytuacji, gdy dany teren opisano w planie ogólnym jako np. strefę produkcji rolniczej. Wprost wskazują na to rządowe komunikaty.

Wszystkie prawomocne decyzje WZ stanowią podstawę do ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na budowę, niezależnie od terminu, w którym zostały wydane. Wejście w życie planu ogólnego, z którym wydane decyzje WZ okazałyby się niezgodne nie wpłynie na ich ważność i możliwość ich wykorzystania w procesie inwestycyjnym

– wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Co ważne, w mocy pozostaną również te decyzje WZ niezgodne z planem ogólnym, które zostały wydane już po wejściu planu ogólnego w życie – pod warunkiem, że wniosek złożono przed wejściem w życie planu ogólnego. Natomiast jeśli ktoś złoży wniosek o „wuzetkę” po tym terminie, to musi już ona być zgodna z planem ogólnym.

Trzeba pamiętać, że większość decyzji WZ wydanych po 1 stycznia 2026 r. ma „datę ważności” – wygasają po 5 latach od daty wydania. To ważna zmiana, gdyż przedtem decyzje WZ były ważne bezterminowo. Lepiej zatem nie zwlekać z planowaną inwestycją, gdyż przegapienie terminu może być przykrą niespodzianką.

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