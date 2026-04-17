Zacznijmy od wyjaśnienia, na jakiej działce można wybudować dom. W Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zapisano, że przez działkę budowlaną należy rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Budowlaną jest zatem działka, która ma określone wymiary i kształt, dostęp do drogi publicznej oraz możliwość przyłączenia niezbędnych mediów. Musi się też znajdować na terenie, który w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową.

Niestety, miejscowe plany zagospodarowania pokrywają tylko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Tam, gdzie ich nie uchwalono, przepustką do budowy domu jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ), tak zwanej wuzetki. Działka na terenie bez planu miejscowego, z wydaną decyzją WZ, również staje się działką budowlaną.

Wprowadzenie planów ogólnych nie zmieni niczego tam, gdzie obowiązują już plany miejscowe (przynajmniej na razie). Ale drastycznie ograniczy możliwość wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Działki na obszarach bez planu miejscowego, których właściciele nie nie wystąpili jeszcze o wydanie decyzji WZ, staną się – jeśli oceniać je pod kątem budowy domu – bezużyteczne. Zaś osoby, które kupiły taki grunt z myślą o budowie, stracą zainwestowane w niego pieniądze.

Inwestorzy kupili działkę na terenie bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale między nowymi domami

Okolica zawróciła im w głowach - kupili działkę

Działkę na warszawskiej Białołęce zauroczeni okolicą inwestorzy kupili kilka lat temu. Na dużych parcelach, między drzewami stoją tu nowe, ładne domy. Spora część terenu wciąż jest niezabudowana, a zaraz za granicami miasta rozciąga się rezerwat przyrody Puszcza Słupecka. Tak naprawdę, stojąc na tej ziemi, trudno uwierzyć, że jesteśmy w stolicy.

Interesująca nas działka ma regularny kształt i 1600 m2 powierzchni – pod dom jednorodzinny z pewnością wystarczy. Jej poprzedni właściciele scalili swe grunty (głównie nieużytki na ziemi V klasy), a uzyskany w ten sposób teren podzielili na kilkanaście kształtnych parceli, z których każda ma powyżej 1500 m2. Między nimi wytyczyli prywatną drogę, w której udziały sprzedawali razem z ziemią. Wewnętrzna uliczka dochodzi do ulicy należącej do miasta i w ten sposób każda parcela ma zapewniony dostęp do drogi publicznej.

Na tym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i inwestorzy byli tego świadomi. Warto zauważyć, że na Białołęce plany miejscowe nie pokrywają nawet połowy jej powierzchni. Zresztą w innych stołecznych dzielnicach, w których ludzie budują domy, nie jest lepiej: Wawer pokryty jest planami miejscowymi w 40%, Bemowo i Włochy w niespełna 30%, na Bielanach plany pokrywają tylko 22,5% powierzchni dzielnicy. Trudno się zatem dziwić, ze ludzie kupują działki na terenach bez MPZP.

Kupno ziemi bez planu miejscowego nie budziło obaw inwestorów. Stołeczni urzędnicy zatwierdzili przecież podział gruntu pod budownictwo jednorodzinne, na działkach obok stały zamieszkane domy albo ruszały budowy. Przy kupnie gruntu każdy sąsiad ustanawiał służebność przesyłu mediów w działce drogowej, w której poprowadzono już prąd i światłowód. Wodociąg jest w drodze gminnej, wodę można też czerpać z własnej studni, a ścieki odprowadzać do szamba czy przydomowej czyszczalni. Wybrana przez inwestorów parcela spełniała wszystkie wymogi, jakie prawo stawia przed działką budowlaną.

Pieniądze na działkę wydane, a z budowy nici?

Nasi bohaterowie nie myśleli o budowie domu wkrótce po kupnie ziemi, planowali się tu przenieść bliżej emerytury. Na grunt wydali ponad pół miliona złotych. Nawet gdyby coś poszło nie tak i budowa nie doszła do skutku, ziemia to przecież zawsze dobra lokata kapitału, prawda?

Pod koniec ubiegłego roku władze miasta stołecznego zaprezentowały projekt planu ogólnego dla Warszawy. I okazało się, że po jego przyjęciu działka zostanie objęta zakazem zabudowy. Podobnie jak zdecydowana większość okolicy, w której się znajduje.

Inwestorom trudno to zrozumieć – parcela spełnia przecież wszystkie wymogi, żeby być budowlaną, a na sąsiednich ludzie albo już się pobudowali albo właśnie budują. Po jej obu bokach stoją domy, zaś dla dużej działki z tyłu władze tego samego miasta, które wprowadza im zakaz budowy, dopiero co wydały warunki zabudowy dla sporego osiedla domów bliźniaczych.

Miasto też ma swoje racje. Jednym z celów przyświecających wprowadzeniu planów ogólnych jest przecież ograniczenie rozlewania się zabudowy na tereny rolne i leśne. W dodatku ilość ziemi uwalnianej pod zabudowę została w nowych regulacjach powiązana z liczbą mieszkańców. Tych jest w Warszawie według danych z 2024 r. 1,86 mln i jak twierdzą urzędnicy – więcej ziemi pod mieszkalnictwo dla nich uwolnić nie można. Tylko co to obchodzi właścicieli tej działki?

Co ciekawe, w Strategii Warszawa 2040+ założono, że za dwadzieścia lat w stolicy będzie nas raptem 50 tys. więcej. W dokumentach planistycznych z początku wieku (czyli sprzed dwudziestu lat) ta liczba była szacowana na 3 mln.

Co zrobić, żeby nie stracić pieniędzy i miejsca na dom

Pierwszy sposób, polecany przez włodarzy miasta, właściciele działki już wykorzystali – wzięli udział w konsultacjach społecznych projektu planu ogólnego dla Warszawy. I choć konsultacjom społecznym w ustawie planistycznej poświęcono wiele uwagi, to z punktu widzenia posiadacza jednej małej działki w wielkim mieście, nie mają one żadnego znaczenia.

Uwagi do projektu planu trzeba było wysłać przez internet. Właściciele działki wnioskowali o objęcie jej obszarem uzupełnienia zabudowy, co pozwoliłoby w przyszłości uzyskać dla niej decyzję WZ (po wprowadzeniu planów ogólnych będzie ją można dostać tylko dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach uzupełnienia zabudowy). Na wysłany w ten sposób wniosek miasto nie musi w żaden sposób odpowiadać.

W ramach konsultacji można się też było umówić na spotkanie z projektantem planu. Co również nie dało żadnego efektu – działka nadal objęta jest zakazem zabudowy. Choć projektant pocieszył inwestorów, że plany ogólne też będą kiedyś zmieniane i może za 20 lat ich parcela będzie budowlana.

Sposób drugi, zdecydowanie pewniejszy, to wystąpienie o wydanie warunków zabudowy na dotychczasowych zasadach. Jest na to czas do 30 czerwca 2026 r., a jeśli ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostanie kolejny raz znowelizowana, a tak chciałby rząd, to nawet do 31 sierpnia 2026 r.

Dawniej standardowo na wydanie warunków zabudowy czekało się koło dwóch miesięcy, teraz – gdy wystraszeni właściciele działek szturmują urzędy – nawet pół roku. Liczy się jednak data wszczęcia postępowania o wydanie decyzji WZ, a nie jej uzyskania. Co ważne, samo złożenie wniosku to jeszcze nie wszczęcie postępowania – trzeba czekać na pismo z urzędu.

Gminy miały czas na przyjęcie planów ogólnych do 30 czerwca. Rząd chce przesunąć ten termin na 31 sierpnia, jest więc jeszcze czas na wystąpienie o warunki zabudowy na starych zasadach

Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy

Decyzję WZ wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wniosek składa się w urzędzie właściwym ze względu na położenie gruntu lub online. Obowiązujący w całym kraju wzór wniosku można pobrać z portalu https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/.

Wuzetka określa zasady, na jakich można zagospodarować działkę. Dowiemy się z niej na przykład jak wysoki może być dom, w jakiej odległości od ulicy wolno go wybudować, jaki procent powierzchni działki można zabudować.

Żeby ją uzyskać, parcela musi spełniać następujące warunki:

co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań odnośnie nowej zabudowy (jej gabarytów, formy architektonicznej, linii zabudowy, intensywności wykorzystania terenu). To tak zwana zasada dobrego sąsiedztwa, zgodnie z którą nowa zabudowa ma nawiązywać do istniejącej;

teren ma dostęp do drogi publicznej – bezpośredni, przez drogę wewnętrzną albo przez ustanowienie służebności drogowej;

istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

nie jest potrzebna zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych;

decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Załączniki, które trzeba złożyć z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy, to:

mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 obejmująca teren inwestycji oraz sąsiednie działki lub mapa ewidencyjna. Mapy uzyskamy odpłatnie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, to wydatek od kilkudziesięciu do około 200 zł;

dokumenty potwierdzające dostęp do mediów z lokalnego zakładu energetycznego, wodociągów, gazowni;

potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, przy czym właściciel działki za wydanie wuzetki nie płaci.

Teoretycznie urząd ma na wydanie decyzji WZ 90 dni (albo 21 dni, gdy decyzja dotyczy budowy domu o powierzchni zabudowy do 70 m2, wznoszonego w procedurze „bez formalności”). Przy czym oficjalne terminy to jedno, a życie drugie.

Wuzetki wydane na starych zasadach są bezterminowe i zachowają ważność po wprowadzeniu planów ogólnych. Wygasną, gdy dla danego obszaru zostanie uchwalony MPZP.

Wuzetki wydane po 1 stycznia tego roku będą ważne tylko 5 lat.

Choć jest wyjątek – w nowelizacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z listopada ubiegłego roku zapisano, że decyzje, o których wydanie wnioskowano przed 16 października 2025 r., będą bezterminowe bez względu na to, kiedy się uprawomocnią.

Po co gminom plany ogólne

Obowiązek przyjęcia przez każdą gminę w kraju planu ogólnego wynika z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2023 r. Ta nowela to największa reforma obowiązującego od przeszło 20 lat temu systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Wprowadzono ją, żeby ograniczyć chaotyczne rozlewanie się zabudowy na tereny rolnicze, leśne, cenne przyrodniczo. Ma zapobiegać budowie nowych domów i mieszkań w szczerym polu, z dala od centrów miast, co jest kosztowne dla samorządów. Te muszą przecież doprowadzić tam później publiczną komunikację, wybudować szkołę... Zagęszczanie zabudowy jest z punktu widzenia włodarzy miast tańsze, pozwala też lepiej zaspokajać potrzeby ich mieszkańców.

Czym jest plan ogólny?

Plan ogólny to cyfrowy dokument planistyczny, zastępujący dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ma być uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy w randze aktu prawa miejscowego. Zawarte w planach ogólnych ustalenia są nadrzędne zarówno dla planów miejscowych, jak i decyzji o warunkach zabudowy.

Istniejące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego po uchwaleniu planu ogólnego zachowają swą moc. Nowe MPZP będą opracowywane na jego podstawie.

Plan ogólny dzieli gminę na strefy planistyczne, których wyróżniono trzynaście. Strefy są rozłączne, na danym terenie może obowiązywać tylko jedna.

Plan może również określać gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej – dostęp do szkoły podstawowej i publicznych terenów zielonych, żłobka, przychodni lekarskiej, biblioteki, posterunku policji. Dostęp to w praktyce odległość od działki, na której ma powstać nowa zabudowa, do wskazanego obiektu użyteczności publicznej.

Plan może też ustalać obszary uzupełnienia zabudowy i obszary zabudowy śródmiejskiej. Po jego przyjęciu decyzje o warunkach zabudowy będą wydawane wyłącznie na wskazanym obszarze uzupełnienia zabudowy.