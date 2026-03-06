Nowe definicje ważnych pojęć w Prawie budowlanym

Wszystkie definicje odwołujące się do tekstu ustawy Prawo budowlane ujęte są w Artykule 3. Nowelizacja, która weszła w życie 7 stycznia 2026 r. została uzupełniona o kolejne. W dwóch przypadkach definicje zawierają odwołania do znaczenia w innych aktach prawnych - ustawie o planowaniu przestrzennym i Prawie energetycznym.

Nowe definicje nie weszły w życie razem z dniem 7 stycznia 2026 r., ale zaczną obowiązywać w dniu 20 września 2026 r. wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Budynek – więcej definicji

Do tej pory w Prawie budowlanym występowało pojęcie budynku w dwóch znaczeniach – ogólnie budynku i budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

W nowelizacji wprowadzono kolejne definicje. Są wprowadzone w pkt 2 Artykułu 3, jako 2b – 2g i dotyczą budynku mieszkalnego, budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku gospodarczego, budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego i budynku rekreacji indywidualnej.

Budynek mieszkalny według nowej definicji należy rozumieć jako: budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny jednorodzinny.

Budynek mieszkalny wielorodzinny to budynek służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niebędący budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Budynek gospodarczy to budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych.

Budynek użyteczności publicznej jest budynkiem przeznaczonym na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, działalności leczniczej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług farmaceutycznych, pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu i rekreacji lub obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym oraz inny budynek przeznaczony do spełniania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy, z wyłączeniem budynków zlokalizowanych na terenach zamkniętych określonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, w których nie są realizowane zadania użyteczności publicznej;

Budynek zamieszkania zbiorowego przeznaczony jest do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich lub budynek socjalny, a także budynek przeznaczony do stałego pobytu ludzi, w szczególności placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z wyłączeniem placówki opiekuńczo- -wychowawczej typu rodzinnego, dom rencisty i dom zakonny;

Budynek rekreacji indywidualnej to budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku.

Zabudowa jednorodzinna i zagrodowa - nowość

Nowelizacja Prawa budowlanego w Artykule 3 w punktach 23 i 24 wprowadziła nieobecne dotąd w tym akcie prawnym pojęcia dla dwóch najbardziej powszechnych typów obszarów zabudowy.

Zabudowa jednorodzinna to jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z garażami lub budynkami gospodarczymi.

Zabudowa zagrodowa to budynki mieszkalne jednorodzinne oraz obiekty gospodarcze lub inwentarskie związane z produkcją rolną w ramach istniejącej działki siedliskowej, w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

Działka budowlana i magazyn energii - odwołania do innych ustaw

Dwie kolejne nowe definicje w Artykule 3 pkt 26 i 27 Prawa budowlanego zawierają odwołania do znaczenia pojęć działki budowlanej i magazynu energii elektrycznej w innych obowiązujących ustawach.

Działka budowlana jest zdefiniowana jako działka budowlana w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, z późn. zm.2). W myśl ustawy, do której odwołuje się Prawo budowlane za działkę budowlaną należy rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Magazyn energii elektrycznej jest magazynem energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 10k ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, z późn. zm.3) ), czyli zgodnie z tą ustawą instalacją umożliwiającą magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej, której pojęcie w Prawie budowlanym rozszerzono także o instalację umożliwiającą magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do instalacji elektrycznej obiektu budowlanego lub bezpośrednie zasilanie urządzeń budowlanych. Rozszerzenie pojęcia występującego w Prawie energetycznym dla celów Prawa budowlanego doprecyzowuje rozumienie magazynu energii także jako urządzenia do indywidualnego wykorzystania w obiekcie budowlanym.

źródło: isap.sejm.gov.pl

