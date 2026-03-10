Murator Remontuje #2: Płyty granitowe na taras Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Jak zaprojektować idealny taras, właściwie salon na zewnątrz?

Projektowanie idealnego „zewnętrznego salonu” zaczyna się od precyzyjnego określenia jego funkcji, tak by przestrzeń ta stała się naturalnym i spójnym przedłużeniem domowego wnętrza. Zanim wybierzemy konkretne wyposażenie, ważne jest ustalenie, czy taras ma służyć kameralnemu odpoczynkowi, czy hucznym spotkaniom, oraz jak na jego użytkowanie wpłyną warunki atmosferyczne i potrzeba prywatności. Fundamentem nowoczesnego projektu jest inteligentny podział na strefy, który można z powodzeniem zastosować nawet na niewielkiej powierzchni. Sercem aranżacji zazwyczaj staje się obszerna strefa wypoczynkowa, zajmująca od połowy do nawet 70 proc. dostępnego miejsca, zdominowana przez modułowe sofy lub narożniki uzupełnione o stolik kawowy. Pozostałą część warto mądrze rozdzielić między kącik jadalniany (około 20–30 proc. powierzchni) oraz strefę zen z hamakiem lub fotelem typu kokon, która zapewni intymny relaks. Całość kompozycji powinny domykać roślinne ekrany w wysokich donicach lub pergole z pnączami, które nie tylko dekorują, ale też chronią przed wzrokiem sąsiadów, tworząc przytulną i funkcjonalną enklawę.

Z czego zbudować salon pod chmurką?

W nadchodzącym sezonie kluczem do sukcesu jest wizualna kontynuacja. Projektanci dążą do tego, aby podłoga w salonie i na tarasie wyglądała identycznie.

Absolutny numer jeden to wielkoformatowe płyty gresowe. W 2026 roku modne są formaty typu 120x120 cm lub większe, imitujące naturalny trawertyn, beton architektoniczny lub piaskowiec. Są mrozoodporne, antypoślizgowe i niezwykle łatwe w utrzymaniu. Dla miłośników ciepła drewna, którzy nie chcą tracić czasu na olejowanie na pewno strzałem w 10 będzie drewno polimerowe (kompozyt WPC) nowej generacji. Nowoczesne deski kompozytowe mają głęboką strukturę 3D, która do złudzenia przypomina dębowe słoje, a przy tym nie blakną i nie pękają. Kamień naturalny i mikro-cement z kolei, to rozwiązania dla projektów typu high-end. Mikro-cement pozwala na uzyskanie idealnie gładkiej, jednolitej tafli bez spoin, co idealnie wpisuje się w modny styl japandi.

Komfort domowej kanapy na zewnątrz, czyli jakie meble na zewnątrz?

Zapomnij o twardych, plastikowych krzesłach. W 2026 roku na tarasach królują systemy modułowe. To kanapy, które można dowolnie konfigurować, dostosowując je do liczby gości.

Dzięki zaawansowanym tkaninom, czyli materiałom odpornym na warunki atmosferyczne, poduszki mogą zostać na zewnątrz nawet podczas deszczu. Są szybkoschnące i odporne na promienie UV.Hitem są meble o lekkich konstrukcjach z aluminium, wykończone grubymi, dekoracyjnymi splotami z liny polipropylenowej. Nadają one przestrzeni lekkości i nowoczesnego charakteru.Na tarasie wciąż modne są stoliki kawowe z naturalnych materiałów. Zamiast szkła, wybieramy blaty z konglomeratów, spieku kwarcowego lub egzotycznego drewna teakowego, które z czasem szlachetnie siwieje.

Zieleń jako żywa rzeźba. Wybierz swój styl

Gdy mamy już bazę i meble, czas na duszę tarasu - rośliny. W 2026 roku nie sadzimy ich przypadkowo. Eksperci radzą wybrać od 4 do 8 gatunków, by zachować spójność wizualną.

Centralnym elementem dekoracyjnym powinny być duże, spektakularne okazy traktowane jak rzeźby. Absolutnym hitem 2025–2026 roku jest miniaturowe lub szczepione drzewko oliwne, które wnosi na taras klimat Toskanii. Jeśli szukasz czegoś bardziej nowoczesnego, postaw na eukaliptus o srebrzystych liściach i zapachu SPA lub architektoniczną strelicję. Na dużych tarasach dramatyczny, egzotyczny efekt zapewni bananowiec o ogromnych liściach.

Pergole, markizy, żagle - tanio nie jest

Wybór odpowiedniego zadaszenia to poważna decyzja, która definiuje charakter całego zewnętrznego salonu i cenę, za jaką go stworzymy. Na szczycie popularności znajdują się aluminiowe pergole bioklimatyczne, które dzięki minimalistycznej formie i cienkim profilom idealnie wpisują się w nowoczesną architekturę. Ich największą zaletą są regulowane lamele, pozwalające na pełną kontrolę nad nasłonecznieniem i wentylacją, a często także integrację z oświetleniem LED i systemami inteligentnego domu.

Jeśli jednak zależy nam na większej lekkości wizualnej i niemal wakacyjnym klimacie, warto rozważyć żagle tarasowe w neutralnych odcieniach beżu czy szarości, które oferują skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV i są niezwykle proste w montażu. Dla wielbicieli bardziej tradycyjnych, a zarazem funkcjonalnych rozwiązań, doskonałą propozycją są markizy w pełnej kasecie, które po złożeniu stają się niemal niewidoczne, a dzięki zastosowaniu tkanin w kolorach ziemi i automatycznemu sterowaniu, stanowią stylową oraz wygodną alternatywę dla stałych konstrukcji

Warto przygotować się na sporą rozpiętość cenową, która zależy od wybranego systemu i poziomu jego zaawansowania technologicznego. Najbardziej przystępną cenowo opcją są żagle tarasowe, których proste, gotowe modele można nabyć za mniej niż 1000 zł, natomiast za wzmocnione wersje o większej powierzchni zapłacimy od 1000 do 2500 zł.

Zdecydowanie większą inwestycję stanowią pergole, gdzie ceny gotowych, prostych konstrukcji drewnianych lub metalowych oscylują w granicach 2000–4000 zł, a standardowe modele aluminiowe to wydatek od 4000 do 12 000 zł. Prawdziwy skok kosztów następuje przy zadaszeniach bioklimatycznych z ruchomymi lamelami i automatyką - tutaj mniejsze moduły kosztują od 18 000 do 25 000 zł, a większe, wyposażone w dodatkowe oświetlenie, mogą sięgać 38 000 zł. W przypadku najbardziej luksusowych projektów realizowanych na indywidualne zamówienie, z pełną automatyką i szklanymi zabudowami bocznymi, kwoty mogą przekraczać nawet 100 000 zł. Do końcowego rachunku należy doliczyć również profesjonalny montaż, który w przypadku żagli kosztuje zazwyczaj od 300 do 700 zł, a przy lżejszych pergolach od 500 do 1500 zł.

Ile to kosztuje? Orientacyjne ceny (taras 50 m²)

Realizacja marzenia o luksusowym salonie pod chmurką w 2026 roku wymaga przygotowania się na konkretne wydatki, które w ostatnich latach odczuwalnie wzrosły, szczególnie w segmencie nowoczesnych pergoli i desek kompozytowych. Przyjmując za punkt odniesienia taras o powierzchni około 50 m², musimy liczyć się z tym, że solidny standard wykończenia to koszt rzędu 110–130 tys. zł. W tej kwocie otrzymujemy zwiera się wysokiej klasy podłoga z kompozytu, duży modułowy narożnik oraz serce całej aranżacji - bioklimatyczna pergola, która może pochłonąć od połowy do nawet 70 procent całego budżetu, jaki przeznaczymy na urządzenie tarasu.

Jeśli taka kwota przekracza nasze możliwości, wersja budżetowa z prostszą markizą i meblami z marketów zamknie się w przedziale 45–75 tys. zł, natomiast projekty klasy premium, przypominające luksusowe showroomy z inteligentną automatyką, ogrzewaniem i designerską roślinnością, zaczynają się od 180 tys. zł i mogą nawet przekroczyć barierę 300 tys. zł. Największy wpływ na ostateczny rachunek mają obecnie zaawansowane systemy zadaszeń z ruchomymi lamelami, profesjonalne promienniki ciepła oraz duże, formowane rośliny (takie jak oliwki czy palmy) umieszczane w designerskich donicach z systemem nawadniania.

Stworzenie modnej strefy relaksu to inwestycja, która znacząco podnosi wartość nieruchomości. Przykładowe koszty roślin i dodatków (ceny orientacyjne):

Duże drzewko oliwne lub eukaliptus: 600 – 1500 zł.

Zestaw traw ozdobnych (5–7 sztuk): 150 – 350 zł.

Bananowiec lub Strelitzia: 150 – 400 zł.

Duże donice (średnica 50–70 cm): 200 – 600 zł za sztukę.

Mini zioła na stolik (tymianek, bazylia purpurowa): ok. 50–100 zł za zestaw dekoracyjny.

Zobacz inspiracje - modne tarasy 2026

