Taras na lata! Dlaczego jedne płyty wyglądają dobrze dłużej niż inne?

Co musi wytrzymać taras?

Z punktu widzenia osoby planującej budowę domu taras jest po prostu miejscem wypoczynku z widokiem na wymarzony ogród. Z budowlanego punktu widzenia to jednak jedna z trudniejszych przestrzeni do zaprojektowania, zwłaszcza pod kątem wyboru nawierzchni. Przez cały rok działa na nią wilgoć, promieniowanie UV, zmiany temperatury, a także obciążenia wynikające z codziennego użytkowania. To na taras zanosimy błoto i piach z ogrodu, to tutaj bawimy się z dziećmi i organizujemy letnie grillowanie, które często wiążą się z zabrudzeniami, rozlanymi napojami czy po prostu intensywnością ruchu.

W praktyce oznacza to, że płyty tarasowe powinny charakteryzować się:

niską nasiąkliwością, ograniczającą wnikanie wody i zabrudzeń,

stabilnością, istotną przy montażu i wieloletnim użytkowaniu,

odpowiednią grubością.

Dlatego na tarasach i ścieżkach ogrodowych powinno stosować się tylko płyty przeznaczone do ruchu pieszego, o odpowiedniej masie i grubości. Takie rozwiązania oferuje m.in. marka VESTONE, proponując płyty w formatach 60×60 cm oraz 80×40 cm, o grubości 4 cm. Płyty dekoracyjne MUSSO są stabilne i trwałe, a ich waga i wymiary dają dużą swobodę aranżacyjną - zarówno przy układaniu na podsypce, jak i na wspornikach tarasowych.

Autor: VESTONE/ Materiały prasowe Płyty dekoracyjne MUSSO, kolor sahara

Autor: VESTONE/ Materiały prasowe Płyty dekoracyjne MUSSO, kolor inox

Lakier SILCO Elite jako dodatkowa warstwa ochrony

Jednym z elementów, który w największym stopniu wpływa na trwałość estetyczną tarasu, jest sposób zabezpieczenia jego powierzchni. W nowoczesnych płytach tarasowych coraz częściej stosuje się zaawansowane lakiery, wydłużające ich piękny wygląd. Przykładem takiego rozwiązania jest technologia SILCO Elite, stosowana w dekoracyjnych płytach MUSSO marki VESTONE o grubości 4 cm. Jest to lakier nakładany na gotowy produkt, tworzący dodatkową warstwę ochronną. Zwiększa on odporność płyt na:

wnikanie zabrudzeń (np. tłuszczu, resztek jedzenia, kolorowych napojów),

wahania temperatur,

działanie mrozu i soli odladzających,

promieniowanie UV, które odpowiada za blaknięcie kolorów.

Dzięki temu płyty z lakierem SILCO Elite dłużej zachowują intensywność barwy i są łatwiejsze w codziennej pielęgnacji. Po sezonie letnim taras również nie wymaga czasochłonnych zabiegów renowacyjnych - regularne mycie wodą lub łagodnym środkiem czyszczącym w zupełności wystarcza. Można spokojnie pożegnać się z męczącą impregnacją, jakiej wymagają np. tarasy drewniane.

Autor: VESTONE/ Materiały prasowe Płyty dekoracyjne MUSSO, kolor opal

Autor: VESTONE/ Materiały prasowe Płyty dekoracyjne MUSSO, kolor ochra

Szlifowana powierzchnia DIAMENTI

Nie wszystkie płyty tarasowe są zabezpieczone lakierem - i nie zawsze jest to jedyna droga do uzyskania trwałej i estetycznej nawierzchni. Dobrym przykładem alternatywnego podejścia są dekoracyjne płyty MUSSO w kolorze CRISTAL z powierzchnią DIAMENTI.

W tym przypadku producent zrezygnował z lakierowania, stawiając na precyzyjne szlifowanie powierzchni. Proces ten pozwala wydobyć naturalny urok kruszywa i nadać płycie elegancki design, podkreślony różnorodnością tonacji kamieni. Szlifowana powierzchnia zmienia swój odbiór w zależności od kąta padania światła, wpływając na odbiór całej tafli.

Istotną cechą płyt dekoracyjnych MUSSO z w kolorze CRISTAL jest także kalibracja, czyli bardzo dokładne wyrównanie wysokości elementów. Dzięki temu wszystkie płyty mają identyczną grubość (3,8 cm), co ułatwia montaż oraz pozwala uzyskać idealnie równą nawierzchnię.

Autor: VESTONE/ Materiały prasowe Płyty dekoracyjne MUSSO, kolor opal

Autor: VESTONE/ Materiały prasowe Płyty dekoracyjne MUSSO, kolor onyx

Płyty tarasowe jako element całej aranżacji

Taras rzadko funkcjonuje jako samodzielna przestrzeń: najczęściej stanowi przedłużenie domu i ogrodu. Dlatego często pierwszym elementem, nad którym debatujemy przy wyborze płyt tarasowych, jest ich kolor. Dekoracyjne płyty tarasowe MUSSO charakteryzują się uniwersalną kolorystyką, która nie dominuje otoczenia. Odcienie szarości, beżu czy złamanej bieli dobrze współgrają z zielenią roślin, drewnem elewacyjnym, szkłem oraz betonem architektonicznym. Dzięki temu taras zachowuje spójność stylistyczną nawet wtedy, gdy z czasem zmieniamy meble, donice czy dodatki.

Formaty 60×60 cm i 80×40 cm dają dużą swobodę projektową. Można je układać w klasyczną siatkę lub w bardziej dynamiczne, geometryczne wzory. Format płyt MUSSO sprawia, że doskonale wyglądają w każdym rozkładzie miejsca wypoczynku: także w przestrzeniach między meblami, donicami czy innymi ozdobami. Te same płyty sprawdzą się nie tylko na tarasie, ale również na ogrodowych ścieżkach, pozwalając zachować jednolitą estetykę całej przestrzeni wokół domu.

W palecie barw dekoracyjnych płyt MUSSO znajdziemy zarówno chłodne szarości (TOPAZ, PLATYNA, ONYX, INOX), które pasują do nowoczesnej architektury i betonu, jak i cieplejsze odcienie inspirowane naturą, takie jak SAHARA czy OCHRA. Ciemna LAWA podkreśla geometryczne formy tarasu i sprawdza się w minimalistycznych realizacjach, natomiast jasny CRISTAL rozjaśnia przestrzeń i nadaje jej bardziej uniwersalny charakter.

Piękno lakierowanych płyt przetrwa latami, ale żadna powłoka nie ochroni powierzchni w stu procentach. Warto więc np. zabezpieczyć nóżki mebli ogrodowych filcem, by przy przesuwaniu ciężkich kanap zminimalizować ryzyko powstania rys.

Autor: VESTONE/ Materiały prasowe Płyty dekoracyjne MUSSO, kolor platyna

Autor: VESTONE/ Materiały prasowe Płyty dekoracyjne MUSSO, kolor cristal

Taras, który dobrze się starzeje

Różnice między płytami tarasowymi nie zawsze są widoczne od razu. Często ujawniają się dopiero po kilku sezonach użytkowania. Odpowiednia grubość, właściwe zabezpieczenie powierzchni lakierem lub precyzyjne szlifowanie, techniczne rozwiązania ułatwiające montaż - to elementy, które decydują o tym, czy taras po latach nadal będzie wyglądał po prostu dobrze.

Świadomy wybór płyt tarasowych to inwestycja w komfort codziennego użytkowania, bez stresu przy rozlaniu soku czy wina. To także spokój na przyszłość i pewność, że za pięć lat nie będziemy musieli remontować tarasu, gdy ten stanie się zniszczony albo po prostu niemodny. Ponadczasowa kolorystyka oraz wysokiej jakości wykonanie płyt dekoracyjnych MUSSO pozwolą nam cieszyć się relaksem na naszym wymarzonym tarasie przez wiele sezonów.