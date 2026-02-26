Ile stopni mrozu wytrzymują bratki?

W marcu jak w garncu – głosi przysłowie. Czasem pogoda jest wiosenna, a czasem wygląda na to, że zima nie odpuszcza. Jednak nawet kiedy jest jeszcze zimno można ozdobić balkony i tarasy bratkami ogrodowymi, które są bardzo odporne na niską temperaturę. Wytrzymują przymrozki do - 5°C, dlatego można je sadzić bardzo wcześnie.

Oferta bratków w sprzedaży już z końcem lutego jest duża. Można wybierać spośród wielu odmian bratków różniących się nie tylko kolorem kwiatów, ale także ich wielkością.

Przeczytaj też: Kompozycje z wiosennych kwiatów zaproszą wiosnę do domu, na balkon i taras! Jakie kwiaty na wiosnę do doniczek?

Kiedy sadzimy bratki na balkonie i tarasie? Czy bratki można sadzić w marcu?

Bratki można sadzić na balkonach i tarasach bardzo wcześnie, bo już od początku marca. Nowe odmiany bratków kwitną długo, a systematycznie podlewane i nawożone przez cały czas tworzą dużo kwiatów.

Przeczytaj też: Marzec w ogrodzie - jakie prace trzeba wykonać w marcu w ogrodzie?

Bratki na balkonie w kompozycjach

Mnogość odmian bratków pozwala stworzyć niepowtarzalne roślinne kompozycje balkonowe. Odmiany bratków różnią się nie tylko wielkością i kolorami kwiatów, ale także pokrojem roślin. Coraz popularniejsze są bratki zwisające, które znakomicie prezentują się w wiszących pojemnikach. Nie brakuje także odmian bratków miniaturowych. Nowe odmiany bratków kwitną długo, a systematycznie podlewane i nawożone przez cały czas tworzą dużo kwiatów zdobiąc długo balkony i tarasy.

Z bratków na balkonie można tworzyć interesujące kompozycje, sadząc je albo w jednym pojemniku, albo ustawiając obok siebie wiele donic czy skrzynek wypełnionych tymi wdzięcznymi kwiatami. Bratki w doniczkach można też wykorzystać je do wiosennej dekoracji mieszkań.

Przeczytaj jakie inne rośliny mogą dekorować balkon już w marcu.

W czym sadzić bratki na balkonie?

Bratki na balkonie można sadzić w skrzynkach balkonowych zawieszanych na balustradach, ale także w różnego rodzaju pojemnikach:doniczkach, koszach wiklinowych, skrzynkach balkonowych, misach i innych pojemnikach o ciekawych kształtach.

Bratki doskonale prezentują się w pojemnikach z naturalnych materiałów: wikliny, drewna czy nawet gałęzi. Równie dobrze wyglądają bratki posadzone w metalowych donicach czy ceramicznych misach. Z pewnością każdy znajdzie odpowiednie pojemniki oraz kolory bratków pasujące do jego balkonu czy tarasu.

Przeczytaj też: Kiedy wysiewać bratki? Czy bratki wysiewa się wprost do gruntu? Jak to robić?

i Autor: Getty Images Sadząc bratki do pojemników należy pamiętać o kilkucentymetrowej warstwie drenażu na dnie

Wiosenne kwiaty – bratki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ. Wiosenne kwiaty w doniczkach - czy na pewno je rozpoznasz? Pytanie 1 z 10 Jak nazwają się te wdzięczne kwiaty doniczkowe, które wnoszą do naszych mieszkań powiew wiosny krokusy prymulki skrętniki Następne pytanie