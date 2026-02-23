Odkryj elegancję i energooszczędność z profilami okiennymi VEKAMOTION 82 i VEKAMOTION 82 MAX

2026-02-23

Współczesna architektura coraz odważniej sięga po duże przeszklenia, które nie tylko zdobią elewacje, lecz przede wszystkim zmieniają sposób, w jaki odbieramy przestrzeń domu. Odpowiednio dobrane drzwi tarasowe sprawiają, że wnętrza stają się jaśniejsze, bardziej przestronne i naturalnie połączone z otoczeniem. W odpowiedzi na te oczekiwania VEKA stworzyła dwa zaawansowane systemy przesuwne – VEKAMOTION 82 oraz VEKAMOTION 82 MAX – które łączą nowoczesny design z funkcjonalnością i komfortem użytkowania.

Przeszklenia, które wpuszczają światło do wnętrz

Nowoczesne konstrukcje VEKAMOTION 82 i VEKAMOTION 82 MAX  pozwalają na tworzenie dużych przeszkleń, dzięki którym wnętrza stają się jaśniejsze, cieplejsze i bardziej przytulne. Panoramiczne widoki – na ogród, miasto czy krajobraz – można podziwiać bez wychodzenia z domu, a szersze przeszklenia sprawiają, że pomieszczenia optycznie zyskują przestrzeń.

Termoizolacja na wysokim poziomie

Rosnące koszty energii sprawiają, że termomodernizacja staje się koniecznością. Dzięki wielokomorowym profilom, solidnym uszczelnieniom oraz możliwości stosowania grubych pakietów szyb profile VEKAMOTION zapewniają bardzo dobrą izolacyjność cieplną – zimą minimalizuje niepotrzebne straty ciepła, a latem chroni wnętrza przed nagrzewaniem. To realne oszczędności na ogrzewaniu i klimatyzacji, a jednocześnie mniejszy ślad węglowy.

Komfort użytkowania i pełna dostępność

Jednym z kluczowych udogodnień jest nowy „ciepły próg” z PVC, który może zostać zatopiony w posadzce, dzięki czemu powstaje komfortowe, bezpieczne, praktycznie bezprogowe wyjście.

Duże okna bez kompromisów

Przemyślana konstrukcja systemu pozwala projektować duże przeszklenia bez utraty stabilności czy parametrów cieplnych. To idealne rozwiązanie dla osób marzących o otwartej, jasnej przestrzeni, ale chcących zachować bezpieczeństwo i komfort cieplny.

Design, który podkreśla charakter domu

Drzwi tarasowe w systemie VEKAMOTION 82 i VEKAMOTION 82 MAX to także elegancki, minimalistyczny wygląd. Smukłe linie i wąskie profile nadają konstrukcjom tarasowym lekkości, a ich elegancka, minimalistyczna forma sprawia, że świetnie komponują się z nowoczesną architekturą. System dostępny jest w szerokiej gamie kolorów, dzięki czemu łatwo dopasować go do stylu budynku. Profile wykonane są z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych – nie blakną, nie korodują i zachowują swój wygląd przez długie lata.

VEKA to marka, która od lat stawia na jakość i zrównoważony rozwój. Profile VEKAMOTION 82 i VEKAMOTION 82 MAX powstają w zgodzie z normami środowiskowymi i są w pełni zgodne z zasadami odpowiedzialnej produkcji.

VEKAMOTION to system dla tych, którzy chcą połączyć wygodę, design, trwałość i energooszczędność. Dzięki niemu dom staje się piękniejszy, bardziej komfortowy i przyjazny dla środowiska.