Kiedy zima zbliża się ku końcowi, wszyscy z niecierpliwością wyczekują ciepłej wiosny. Wprawdzie zimowe niespodzianki, w postaci przymrozków i nagłych zmian temperatury, zwykle towarzyszą nam aż do maja, to jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by na nasze balkony wprowadzić wiosenne kwiaty już w marcu. Posadźmy w skrzynkach balkonowych rośliny, którym niskie temperatury odpowiadają bardziej niż letnie upały. Poznaj najlepsze kwiaty do wiosennej aranżacji balkonu. Co można sadzić na balkonie w marcu?

Pierwiosnki na balkon w marcu

Wśród kwiatów, które doskonale nadają się do wiosennej aranżacji balkonu pierwsze miejsce zajmują pierwiosnki. Niektóre z nich znacznie lepiej czują się na dworze niż w mieszkaniu, dlatego tym bardziej warto się nimi zainteresować. Na uwagę zasługuje przede wszystkim pierwiosnek bezłodygowy, wiosną dostępny w dużej liczbie barwnych odmian, a także pierwiosnek ząbkowany, pierwiosnek wyniosły i pierwiosnek różowy.

Na balkon nie nadaje się natomiast pierwiosnek kubkowaty, gdyż akurat ten gatunek nie lubi niskiej temperatury i od chłodnego balkonu zdecydowanie bardziej woli przytulne mieszkanie.

i Autor: Hajakely/ Getty Images Prymulki atrakcyjnie prezentują się posadzone w jednej większej donicy

Balkon w marcu z jaskrami azjatyckimi

W marcu na balkonach wspaniale zaprezentują się również piękne kwiaty jaskrów azjatyckich, które – podobnie jak pierwiosnki – lepiej czują się na tarasie niż w przegrzanym mieszkaniu.

i Autor: Getty Images Jaskier azjatycki

Bratki znakomite kwiaty do aranżacji balkonu w marcu

Jednymi z najpopularniejszych kwiatów balkonowych, które możemy posadzić na balkonach już w marcu, są bratki, których wybór w tym okresie jest naprawdę imponujący. Do wyboru mamy niezliczoną liczbę odmian o różnych kolorach i wielkości kwiatów. Możemy z nich stworzyć kompozycję wielobarwną (wybierając mix kolorów) albo jednokolorową (jeden kolor, ale w kilku odcieniach). Możemy sadzić kilka roślin w jednym pojemniku albo ustawić obok siebie wiele doniczek z bratkami.

i Autor: Getty Images Bratki na balkonie

Które kwiaty cebulowe nadają się na balkon w marcu?

W wiosennej aranżacji balkonu nie może zabraknąć wczesnych roślin cebulowych, z których udaje się wyczarować naprawdę piękne kompozycje. Wśród nich na uwagę zasługują dobrze radzące sobie z chłodem szafirki, krokusy, cebulice i narcyzy.

Ciemierniki i wrzośce zniosą marcowe przymrozki na balkonie

Dekorując balkon wczesną wiosną warto wziąć także pod uwagę rośliny nieco mniej popularne, jak np. urocze ciemierniki czy barwne wrzośce. Wprawdzie nie są one typowymi symbolami wiosny, ale ich delikatna uroda i dekoracyjne barwy z pewnością zasługują na nasze zainteresowanie.

W marcu na balkonie posadź stokrotki

Wiosenne przymrozki niestraszne są stokrotkom, dlatego bez trudu poradzą sobie na zewnątrz już w marcu. Najpopularniejsze kolory stokrotek to biel, czerwień i róż.

i Autor: Romeo Ninov/ Getty Images Ciemierniki w donicy

