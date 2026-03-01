Taras otwarty na zieleń

Jeszcze kilka lat temu pergola była relatywnie drogim dodatkiem – dziś coraz częściej staje się pełnoprawną częścią domu. Od funkcji osłony nad tarasem przeszła długą drogę: dziś to złożony system konstrukcyjny zintegrowany z automatyką, przeszkleniami i rozwiązaniami smart. Zmienił się też sposób jej postrzegania – z dekoracyjnej struktury przekształciła się w realne narzędzie powiększania przestrzeni mieszkalnej. To jeden z powodów, dla których zarówno architekci, jak i inwestorzy indywidualni coraz częściej uwzględniają ją już na etapie projektowania.

Coraz częściej inwestorzy nie traktują pergoli jako dodatku, lecz jako naturalne przedłużenie domu. To przestrzeń codziennego życia – równoważna z salonem czy kuchnią, tyle że otwarta na światło i zieleń.

Taras z zadaszeniem

Jednym z największych atutów pergoli jest to, że pozwala zaaranżować taras lub fragment ogrodu jako komfortową, zadaszoną strefę do codziennego użytku. Zadaszenie chroni przed słońcem i deszczem, a jednocześnie nie zamyka przestrzeni – pozwala korzystać z otoczenia w bardziej funkcjonalny sposób. Takie rozwiązania szczególnie doceniają osoby, które chcą zwiększyć możliwości wykorzystania swojego ogrodu lub tarasu bez konieczności rozbudowy domu.

Pergola wolno stojąca i przyścienna

System pergoli Aluprof pozwala na dostosowanie ich do różnych potrzeb. Może być montowana jako wolno stojąca, ale też w wersji przyściennej. Zwiększa to możliwości wykorzystania tego typu rozwiązań w budownictwie jednorodzinnym, a także w obiektach komercyjnych (ogródki w kawiarniach czy restauracjach). Możliwość instalacji pergoli na jednej ścianie lub w wersji narożnej jest doskonałym sposobem na zagospodarowanie wnęk tarasowych. Pozwala to zaoszczędzić sporo miejsca i stanowi doskonałą opcję także dla tych osób, które chcą stworzyć funkcjonalną strefę wypoczynkową.

Wraz z rosnącą popularnością pracy zdalnej zmienia się też sposób korzystania z domu i jego otoczenia. Ogród staje się przestrzenią codzienną: do pracy, odpoczynku, spotkań towarzyskich. Przesuwają się granice między wnętrzem a zewnętrzem – i właśnie tu wkraczają nowoczesne pergole.