Otwórz swoją przestrzeń na świat z nowym napędem do drzwi tarasowych

Elektromechaniczny napęd DRIVE axxent LS firmy SIEGENIA przeznaczony do drzwi tarasowych HS to połączenie nowoczesnego designu, funkcjonalności i wygody użytkowania. Jest niewidoczny, więc idealnie wpisuje się w wymagania przestrzeni o najwyższym standardzie.Komponenty odpowiedzialne za automatyczne otwieranie i przesuwanie drzwi tarasowych są ukryte w profilu. Jedynym widocznym elementem wskazującym na to, że mamy do czynienia z konstrukcją automatyczną, jest przycisk sterujący. To idealne rozwiązanie do najpopularniejszych w ofercie firmy SIEGENIA drzwi tarasowych HS z niskim progiem ECO PASS.

Niezawodny napęd. W czym tkwi jego niezawodne działanie?

Mechanizm działa szybko i cicho, z łatwością przesuwając skrzydła o wadze do 400 kg i zachowując przy tym wymogi bezpieczeństwa. Cykl podnoszenia skrzydła trwa jedynie 3 s, a prędkość przesuwu, w zależności od wagi, oscyluje w granicach 14 cm na sekundę. Sterowanie napędem odbywa się przy użyciu przycisku umieszczonego na skrzydle w miejscu klamki. Zintegrowana z przyciskiem sygnalizacja LED informuje o statusie urządzenia, zapewniając bezpieczeństwo obsługi. Napęd daje możliwość programowania indywidualnych ustawień, takich jak: głośność sygnału dźwiękowego, jasność LED, tryb cichy czy ustalenie dowolnej pozycji pośredniej, dzięki czemu możemy spersonalizować jego działanie.

Co go napędza?

Siła napędu DRIVE axxent LS kryje się w akumulatorze, który jest wyposażony w trzy wysokiej jakości baterie litowo-jonowe z Battery Management System. BMS to urządzenie elektroniczne zawarte w baterii, które sprawia, że jej użytkowanie jest bezpieczne. Główną rolą BMS jest mierzenie napięcia poszczególnych sekcji i zabezpieczanie baterii przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem i zwarciem zewnętrznym. Szacunkowy czas działania akumulatora to 10-15 lat. W celu zmniejszenia starzenia chemicznego oraz czasowego bateria została zaprogramowana na delikatne ładowanie i rozładowywanie. Naładowany akumulator zapewnia około 130 cykli otwierania i zamykania.

i Autor: SIEGENIA/ Materiały prasowe 2 / Cały mechanizm odpowiedzialny za podnoszenie i przesuwanie skrzydła jest dyskretnie ukryty w profilu

Zawsze bezpieczny

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników napęd wyposażono w zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem. Gdy ruch przesuwny skrzydła zostanie zablokowany, skrzydło zatrzyma się, a następnie przesunie w przeciwnym kierunku, aby zwolnić docisk. Elektronika napędu stale monitoruje pozycję skrzydła. Ta funkcja pozwala na rozpoznanie, że skrzydło zostało otwarte ze stanu zablokowania bez aktywności napędu. Odpowiada to nieautoryzowanemu otwarciu, przy którym uruchamia się alarm. Napęd jest zasilany niskim napięciem 24 V DC, które zwiększa bezpieczeństwo obsługi.

Zasilanie 24 V DC jest kompatybilne z systemami inteligentnego domu i inteligentnymi urządzeniami sterującymi, co umożliwia użytkownikom łatwiejsze zarządzanie. W sytuacjach awaryjnych skrzydło można obsługiwać ręcznie.