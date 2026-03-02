Koszt zadaszenia tarasu 2026. Aktualne ceny zadaszeń różnego typu

Spis treści
Zadaszenie tarasu to wiele korzyści
Zadaszenie tarasu znacząco podnosi funkcjonalność przestrzeni zewnętrznej, umożliwiając relaks na świeżym powietrzu nawet podczas deszczu czy intensywnego słońca. Chroni meble ogrodowe przed blaknięciem i zniszczeniem, co przedłuża ich żywotność i zmniejsza potrzebę częstej konserwacji. Dodatkowo, taka konstrukcja tworzy dodatkową strefę wypoczynkową, idealną na spotkania rodzinne czy grillowanie, niezależnie od pory roku. W efekcie taras staje się przedłużeniem salonu, zwiększając wartość nieruchomości i komfort życia codziennego.
Zadaszenie tarasu a prawo
Polskie prawo budowlane nie definiuje bezpośrednio pojęcia "zadaszenia tarasu", traktując je zazwyczaj jako wiatę lub altanę. Zgodnie z przepisami, konstrukcje o powierzchni zadaszenia do 35 m² nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia, o ile są zlokalizowane przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Dla większych powierzchni, od 35 do 50 m², wystarczy zgłoszenie do urzędu, bez konieczności uzyskiwania pełnego pozwolenia. Ważne jest, by konstrukcja nie naruszała warunków zabudowy działki i zachowywała odpowiedni dystans od granic, co zapewnia legalność inwestycji bez zbędnych formalności.
Aktualne ceny zadaszeń tarasowych w 2026
- Zadaszenie z poliwęglanu komorowego: od 4000 do 20000 złotych w zależności od rozmiaru i dodatków
- Pergola aluminiowa: od 5000 do 15000 złotych za standardowe modele o powierzchni 10-18 m²
- Dach szklany hartowany: od 20000 złotych wzwyż dla większych konstrukcji z bokami
- Markiza materiałowa: od kilkuset do 4000 złotych za proste, gotowe zestawy
- Żagiel przeciwsłoneczny: od 1000 do 4000 złotych za modele dostępne online
- Zadaszenie drewniane: od 1500 złotych za stelaż, do 10000 złotych z pokryciem
W ostatnich latach ceny zadaszeń tarasowych w Polsce wykazywały tendencję wzrostową, głównie ze względu na rosnące koszty materiałów budowlanych i inflację. Na przykład, aluminiowe konstrukcje, które w 2024 roku kosztowały średnio 400-800 zł/m², w 2026 osiągają poziomy 450-900 zł/m². Podobnie, drewniane zadaszenia podrożały o około 10-20% w ciągu dwóch lat, co wynika z wyższych cen surowców i robocizny.
Zadaszenie tarasu przez firmę: jaki to koszt?
Zadaszenie tarasu można bez problemu zlecić zewnętrznej firmie specjalizującej się w konstrukcjach ogrodowych, co zapewnia profesjonalny montaż i gwarancję jakości. Taka usługa obejmuje projekt, dostawę materiałów oraz instalację, co jest wygodne dla osób bez doświadczenia budowlanego. W 2026 roku koszt zlecenia montażu waha się od 800 do 2000 złotych za standardową konstrukcję, w zależności od jej złożoności i regionu, co czyni to opłacalną inwestycją w porównaniu do samodzielnych prób.
