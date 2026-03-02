Dlaczego taras warto zaplanować na początku budowy?

PŁYTY MUSSO® – proponujemy praktyczny beton, dekoracja na lata

Dekoracyjne płyty MUSSO® dostępne są w dwóch ergonomicznych formatach 60x60 cm i 80x40 cm. Optymalne rozmiary dają szerokie możliwości zaprojektowania wygodnej przestrzeni. Przeznaczone są wyłącznie do ruchu pieszego. Zatem idealnie sprawdzają się na tarasie, ścieżkach w ogrodzie czy wokół domu.

Poświęcenie czasu na wybór materiału na etapie projektu domu pozwoli również optymalnie zaplanować wielkość tarasu, zgodnie ze stylem życia i planowaną funkcjonalnością. Wybranie materiałów i technologii pozwala uniknąć kosztownych zmian w projekcie, niepotrzebnych docinek materiałów czy szukania rozwiązań zastępczych by osiągnąć efekt, o którym marzymy.

i Autor: Vestone/ Materiały prasowe

SILCO Elite – nowoczesny lakier, dodatkowa ochrona

Wybierając produkt na taras, chcemy by służył on nam przez lata. By upływ czasu nie działał negatywnie na jego wygląd. Dekoracyjne płyty MUSSO® pokryte są lakierem SILCO Elite, który sprawia, że barwa jest bardziej wyrazista i trwała. Ponadto są odporne na promieniowanie UV oraz mróz i sól.

Warstwa lakieru sprawia, że ich utrzymanie w czystości jest łatwiejsze i mają zwiększoną odporność na wnikanie zabrudzeń. Tak naprawdę nie wymagają specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych ani preparatów czy sprzętu. Przy zwykłym użytkowaniu i plamach z napojów wystarczy przemyć je od razu wodą. Oczywiście, ułożone na zewnątrz są narażone na działanie warunków atmosferycznych i naturalne zużycie pod wpływem codziennej eksploatacji, lecz dzieje się to wolniej. Lakier zabezpiecza przed zabrudzeniami, lecz nie jest odporny na uszkodzenia mechaniczne. Meble i sprzęty dobrze jest podkleić filcem.

i Autor: Vestone/ Materiały prasowe

KOLORY INSPIROWANE NATURĄ – zobacz oczyma wyobraźni swój taras

Taras jest naturalnym łącznikiem między domem a ogrodem. Planując jego kształt i funkcjonalność warto również zaplanować czym będzie wykończony, z czego będą zrobione stopnie czy też może wokół powstaną klomby i rabaty. Takie podejście na etapie rozpoczęcia budowy sprawi, że stworzymy swoje idealne miejsce bez zbędnych kompromisów. Miejsce, w którym spędza się wiele tygodni.

Inspirowane naturą barwy płyt dekoracyjnych MUSSO® bez względu na aktualne trendy, zawsze będą dobrze współgrały z otoczeniem.

Ponadczasowe szarości sprawdzą się w każdym stylu. TOPAZ, z wyselekcjonowaną mieszanką kruszyw nadających fakturę powierzchni. PLATYNA i INOX – jednobarwne, o różnym nasączeniu kolorem same w sobie są dekoracją.

Przechodzące z szarości w stronę czerni, bardzo elegancka LAWA i wzbogacony drobinkami jasnych kruszyw ONYX, doskonale współgrają z nowoczesną architekturą oraz zielenią.

i Autor: Vestone/ Materiały prasowe

Stonowane, ponadczasowe beże dyskretnie wtapiają się w przestrzeń. Piaskowa ciepła barwa SAHARA czy ciemniejsza OCHRA, są pięknym neutralnym tłem dla otoczenia.

Eleganckie, szlachetnie biele, których surowa sterylność przełamana naturalnymi kruszywami sprawia, że płaszczyzna wygląda wyjątkowo. Barwa OPAL stworzona z wyjątkowego białego marmuru pochodzącego ze Skandynawii, DIORYT wzbogacony białymi, szarymi i czarnymi kruszywami czy szlifowany CRISTAL z wyeksponowanymi kolorami kruszyw, w zależności od pory roku i natężenia światła zachwycają różnymi tonacjami bieli.

Dekoracyjne płyty MUSSO® mają trzy rodzaje powierzchni. ONE COLOR (barwy: inox, lawa, ochra, platyna, sahara; wysokość 4 cm) z jednolitym zabarwieniem, uszlachetnione lakierem SILCO Elite. TOP ARTE (barwy: dioryt, onyx, opal, topaz; wysokość 4 cm), ze śrutowaną i/lub szczotkowaną powierzchnią, która ma wyeksponowane ziarna kruszyw, uszlachetnione lakierem SILCO Elite. DIAMENTI (barwa: cristal; wysokość 3,8 cm), których specjalnie szlifowana powierzchnia ma wyeksponowanie ukryte w niej naturalne kamienie a proces kalibrowania sprawia, że płyty są równej wysokości.

i Autor: Vestone/ Materiały prasowe

TECHNICZNE DECYZJE – zaplanuj taras równocześnie z budową domu

Zaplanowanie tarasu równocześnie z budową domu pozwoli dobrać przede wszystkim odpowiednie produkty i rozwiązania, tak aby ta przestrzeń była praktyczna i wygodna dla mieszkańców. Co najważniejsze zwrócenie uwagi na tym etapie pozwoli zaplanować technologię budowy tarasu oraz jego koszty, tak by inwestycja była zrealizowana równocześnie z domem, wszak taras to letni salon – miejsce niezwykle potrzebne i często użytkowane. Wybór technologii budowania tarasu, pozwoli część prac wykonać już na etapie szykowania fundamentów by w przyszłości nie ponosić dodatkowych kosztów wzywania ekip. Jak również wiedza o możliwych opcjach, pozwoli zdecydować się na konkretną i pod jej potrzeby szykować grunt. Można między innymi uniknąć takich niespodzianek, gdzie taras jest za nisko względem okna tarasowego o trzeba szukać rozwiązań, że niepotrzebnie był wylewany beton, bo taras z betonowych płyt można kłaść na gruncie, oczywiście odpowiednio przygotowanym. Działki mają różną wielkość, nachylenie i być może będzie konieczne zaplanowanie dodatkowych schodów czy też ścieżek łączących dom z pozostałą częścią posesji. Dlatego tak ważne jest skupienie się na tej części inwestycji, bo wbrew pozorom potrzeba jest wiele odpowiedzi a zaplanowanie rozwiązań na początku po prostu może uchronić przed niepotrzebnymi wydatkami w trakcie budowy.

i Autor: Vestone/ Materiały prasowe

Podstawowa wiedza o układaniu płyt

Najbardziej popularną, bo i tańszą jest metoda budowania tarasu na gruncie, zwyczajowo nazywana „na sucho”. Zawsze prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką brukarską, bo każdy z etapów ma wpływ na ostateczną trwałość, nośność i wygląd tarasu. Podobnie wpływ na zachowanie się nawierzchni mają rodzaj gruntu rodzimego, rodzaj podłoża, zastosowany materiał do fugowania oraz wielkość produktu i wzór ułożenia. Układanie nawierzchni zawsze warto zlecić profesjonalistom, lecz dobrze jest mieć podstawową wiedzę o poszczególnych etapach.

Prace zawsze rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Korytowanie to jest usunięcie warstwy ziemi na głębokość, która wynosi zazwyczaj od 20 do 50 cm. Zależy to głównie od rodzaju gruntu na działce. Im mniej przepuszczalny i stabilny grunt, tym głębokość musi być większa. W przypadku gruntów wysadzinowych należy zadbać o dodatkowe zabezpieczenie geowłókniną, której zadaniem jest zapobieganie mieszaniu się gruntu rodzimego z materiałami konstrukcyjnymi układanymi na kolejnych etapach. Jest to niezwykle ważne by wiedzieć jaki grunt jest na posesji i jak go przygotować do układania nawierzchni by w przyszłości uniknąć nierównomiernego osiadania całej konstrukcji. Kolejnym krokiem jest przygotowanie warstwy filtracyjnej z piasku, zaplanowanie spadków, które są w projekcie, aby w kolejnych krokach tworzyć podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowa odpowiada za funkcję nośną, filtracyjną i mrozoodporną. Każdy jej etap musi być odpowiednio zagęszczony. Przedostatnim etapem jest podsypka, która odpowiada za stabilne osadzenie płyt. Grubość podsypki nie powinna być mniejsza niż 3 cm a do jej wykonania najlepiej użyć grysu 2 – 8 mm. Jego zaletą jest przepuszczalność wody. Podsypkę również należy wyrównywać, ręcznie lub mechanicznie. A po jej wyrównaniu dołożyć jeszcze 2,5 cm tego samego materiału, lecz tej ostatniej warstwy nie należy ubijać.

i Autor: Vestone/ Materiały prasowe

Fuga powinna wynosić minimum 3 mm, gdyż zbyt wąska grozi powstawaniem odprysków na krawędziach. Na czas fugowania warto zabezpieczyć krawędzie płyt taśmą malarską. Wybrany materiał na fugę powinien być suchy, nie zwierać domieszek roślin i gliny, które mogą powodować stałe zabrudzenia. Proces należy powtarzać aż do pełnego wypełnienia szczelin, a nadmiar fugi zebrać.

W przypadku konieczności docinania płyt trzeba to robić na mokro szlifierką kątową a po tej czynność od razu przemyć produkt środkiem do usuwania mleczka cementowego i spłukać wodą. Do układania płyt MUSSO® nie wolno stosować urządzeń mechanicznych, ponieważ może doprowadzić to do ich uszkodzenia lub pękania. Różnice wysokości należy niwelować poprzez delikatne dobijanie gumowym młotkiem.

i Autor: Vestone/ Materiały prasowe

Jak dbać o taras z dekoracyjnych płyt MUSSO®?

W codziennym użytkowaniu wystarczy na bieżąco wycierać plamy wodą, nie ma konieczności używania specjalnych detergentów. Jedno co warto pamiętać, że SILCO Elite, chroniący przez zabrudzeniami jest lakierem i nie ma zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Warto jest podkleić nóżki mebli i innych sprzętów filcem.

Zimą wystarczy odśnieżać. I dbać o to by nie używać ostrych narzędzi, które mogą porysować powierzchnię. Choć dekoracyjne płyty MUSSO® są odporne na sól, poprzez warstwę ochronną lakieru, tak sama sól, przenoszona na inne nawierzchnie betonowe, które mogą znajdować się w najbliższym otoczeniu, jest dla nich destrukcyjna. Tak naprawdę regularne odśnieżanie, usuwanie jego świeżej warstwy i zapobieganie powstawaniu śliskich, oblodzonych powierzchni sprawia, że jakiekolwiek dodatkowe środki stają się zbędne.

Co najważniejsze, dekoracyjne płyty MUSSO® są przeznaczone wyłącznie do ruchu pieszego, zatem nie należy ich wystawiać na zwiększone obciążenia mechaniczne.

Jeśli do roślin na tarasie czy wokół niego stosowane są środki chemiczne do pielęgnacji roślin czy też sztuczne nawozy, warto unikać ich kontaktu z powierzchnią płyt, gdyż nie jest znane ich oddziaływanie na strukturę powierzchni i może powodować trwałe uszkodzenia lub odbarwienia.

i Autor: Vestone/ Materiały prasowe

Poświęcenie czasu na początku przygody, którą niewątpliwe jest budowa wymarzonego domu, zdobycie odpowiedniej wiedzy i zaplanowanie poszczególnych rozwiązań docelowo przyniesie pięknie zaaranżowaną przestrzeń, w której będzie można odpoczywać, ciesząc się spełnionym marzeniem.