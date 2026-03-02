Jasne płyty na tarasie czy to dobry pomysł?

Co wybrać na taras marzeń?

Praktycznym rozwiązaniem będą dekoracyjne płyty MUSSO®, których dwa praktyczne formaty 60x60 cm i 80x40 cm pozwalają zaprojektować ciekawą przestrzeń na tarasie i współgrające z nimi ścieżki na posesji i w ogrodzie. Płyty wykonane z betonu dostępne są również w jasnych barwach, począwszy od kilku rodzajów bieli, poprzez beże aż do szarości. Ich barwy zostały zainspirowane naturą, dzięki temu doskonale współgrają z zielenią i architekturą, zarówno tą klasyczną jak i nowoczesną. Ponadto ich powierzchnia zabezpieczona jest SILCO Elite. Dekoracyjne płyty MUSSO® mają wysokość 4 cm i należy je układać wyłącznie w przestrzeniach przeznaczonych do ruchu pieszego.

i Autor: Vestone/ Materiały prasowe

Co to jest SILCO Elite?

Jest to technologia, która polega na lakierowaniu gotowego produktu. Powstaje warstwa ochronna, podwyższająca odporność płyt na ścieranie, zabrudzenia oraz sole odladzające.

Powierzchnia pokryta lakierem SILCO Elite jest bardziej odporna na wchłanianie czynników powodujących zabrudzenia, jak również łatwiejsza w utrzymaniu w czystości.

i Autor: Vestone/ Materiały prasowe

Czy taras z jasnych płyt dekoracyjnych MUSSO® będzie trudny w utrzymaniu?

To właśnie lakier użyty w technologii SILCO Elite sprawia, że te płyty są łatwiejsze w utrzymaniu. Wystarczy je regularnie zamiatać z bieżących zabrudzeń, a w codziennym użytkowaniu na bieżąco wycierać powstające plamy, najlepiej wodą. Nie ma potrzeby stosowania specjalnej chemii. Dzięki SILCO Elite płyty MUSSO® są odporne na promieniowanie UV a ich barwa jest bardziej wyrazista i trwała.

i Autor: Vestone/ Materiały prasowe

Należy pamiętać, że płyty nieustająco narażone są na warunki atmosferyczne i codzienne użytkowanie, a warstwa ochronna to lakier, który niekoniecznie jest odporny na uszkodzenia mechaniczne. Dobrze jest zatem meble i inne sprzęty, z których korzysta się na tarasie, zabezpieczyć filcem, by nie doprowadzić do miejscowych przetrać lakieru.

Płyty dekoracyjne są odporne na mróz i sól, pomimo to warto wiedzieć, że sól drogowa czy inne środki chemiczne nie są dobre dla żadnej z nawierzchni betonowych. Zimą wystarczy nie doprowadzać do zalegania śnieżnej warstwy na powierzchni, by nie mieć kłopotu ze śliskimi, oblodzonymi miejscami.

i Autor: Vestone/ Materiały prasowe

Taras – serce ogrodu

Patio jest łącznikiem między domem a ogrodem. Często wokół niego powstają nasadzenia oraz na nim samym projektowane są donice z roślinnością. Kolor nawierzchni, dobór mebli i zieleń, wszystko to ma wpływ na finalny efekt i klimat na tarasie. Przy pielęgnacji roślin i stosowaniu różnych środków chemicznych, należy dbać o nawierzchnię i unikać kontaktu roślinnych chemicznych środków pielęgnacyjnych z jej strukturą, by zupełnie przypadkiem nie zepsuć efektu.

i Autor: Vestone/ Materiały prasowe

Jakie są zalety jasnych kolorów na tarasie?

Jasne kolory powiększają optycznie aranżowaną przestrzeń i odbijają światło. W zależności od pory dnia i umiejscowienia tarasu względem słońca, jego barwa może się zmieniać. Betonowe płyty są również niezwykle praktycznym wyborem na nawierzchnie, które mają służyć przez lata.

i Autor: Vestone/ Materiały prasowe

Płyty dekoracyjne MUSSO® z SILCO Elite w odcieniach bieli to: OPAL, DIORYT. Każdy z nich wzbogacony jest różnymi kruszywami. Biały marmur pochodzący ze Skandynawii stanowi esencję koloru OPAL. Białe, szare i czarne kruszywa nadają ton barwie DIORYT.

Płyty dekoracyjne MUSSO® z SILCO Elite w odcieniach beżu to: SAHARA, OCHRA. To naturalne, ciepłe barwy, o delikatnie różnych tonacjach. Są tak neutralne, że delikatnie wtapiają się w tło by subtelnie dodać uroku kompleksowo zaaranżowanemu miejscu.

i Autor: Vestone/ Materiały prasowe

Płyty dekoracyjne MUSSO® z SILCO Elite w jasnych odcieniach szarości to: TOPAZ, PLATYNA. Szlachetne granitowe kruszywo, specjalnie wyselekcjonowane nadaje wybarwienie płytom w kolorze TOPAZ. Natomiast PLATYNA to jednobarwna powierzchnia, która sprawia, że szarość wygląda ekskluzywnie.

i Autor: Vestone/ Materiały prasowe

Wybór jasnego, neutralnego koloru płyt sprawi, że ułożona powierzchnia będzie sprawiała wrażenie większej niż jest w rzeczywistości. Delikatne i elegancko prezentujące się barwy będą doskonałym dodatkiem do architektury otoczenia i mebli. Bliskie naturze kolory dobrze się łączą z naturalnym drewnem, rattanem czy technorattanem. Dekoracyjne płyty MUSSO® z SILCO Elite są idealnym wyborem na taras, jeśli chcemy by przestrzeń wyglądała pięknie i nie angażowała zbyt mocno w pielęgnację.