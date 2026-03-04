Od czego zaczynamy wiosenne porządki na tarasie?

Porządkowanie tarasu na wiosnę rozpoczynamy od usunięcia śmieci i umycia jego powierzchni. Uniwersalnym środkiem jest woda z dodatkiem łagodnego detergentu, jeżeli jednak powierzchnia tarasu jest zaniedbana, może to nie wystarczyć. Żeby pozbyć się zabrudzeń, które głębiej wniknęły w nawierzchnię, trzeba zastosować preparaty przeznaczone do czyszczenia drewna, kamienia, ceramiki lub betonu.Warto też użyć myjki wysokociśnieniowej (również do czyszczenia desek), za pomocą której skutecznie usuniemy nawet stare, wtarte plamy.

Porządkujemy wiosną drewniany taras

Na drewnianym tarasie po zimie musimy sprawdzić wszystkie połączenia i tam, gdzie jest to konieczne, dokręcić obluzowane wkręty i inne łączniki lub wymienić je na nowe. Jeśli w drewnie powstały ubytki, wypełniamy je szpachlówką. Jeśli po zimie taras zszarzał, to warto przeprowadzić jego renowację. Jak to zrobić przeczytasz w artykule: Drewniany taras - czyszczenie i impregnacja drewna

Jak porządkować na wiosnę taras z płytek ceramicznych?

Wiosną sprawdzamy, czy płytki na tarasie nie wykruszyły się fugi i czy nie ma pękniętych lub wybrzuszonych płytek. Ubytki w fugach oczyszczamy z resztek pokruszonej spoiny. Potem miejsca wymagające naprawy myjemy i odtłuszczamy, na przykład denaturatem, a na koniec uzupełniamy je elastyczną fugą do spoinowania na zewnątrz budynków. Uszkodzone płytki musimy wymienić na nowe.

Jak zadbać na wiosnę o taras z kamienia?

Taras wyłożony twardymi skałami, takimi jak granit, sjenit, serpentynit czy bazalt, wystarczy zamieść i umyć. Inaczej postępujemy ze skałami miękkimi, na przykład piaskowcami i wapieniami. Mają one porowatą strukturę, dlatego łatwo wnika w nie brud i wilgoć. Wygląda to nieestetycznie, poza tym prowadzi do szybszego niszczenia tarasu, bo zamarzająca zimą woda powoduje pękanie i łuszczenie się powierzchni kamienia. Dodatkowo na tarasie, szczególnie w ocienionych miejscach, pojawia się śliski, zielony nalot glonów. Dlatego miękkie skały po oczyszczeniu trzeba zaimpregnować preparatem do konserwacji kamieni i zabieg ten powtarzać co kilka lat. Ewentualne odpryski wypełniamy szpachlą epoksydową w kolorze dobranym do barwy podłoża. Po wyrównaniu powierzchnię szlifujemy.

Wiosenne czyszczenie tarasu z betonu

Struktura betonu jest porowata, więc elementy betonowe dość łatwo się brudzą, a plamy są często trudne do wywabienia. Można je usunąć preparatem przeznaczonym do czyszczenia betonu lub przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. Jednak lepiej pokryć nawierzchnię impregnatem do kostki betonowej. Warto to zrobić również po to, żeby zapobiec występowaniu nieładnych wykwitów, które czasami pojawiają się na elementach betonowych. Preparat nanosi się na czystą powierzchnię raz na trzy-pięć lat.

Jak przygotować meble tarasowe do nowego sezonu?

Jeżeli jesienią meble z tarasu zostały dokładnie umyte, a przez zimę były przechowywane w pomieszczeniu, teraz wystarczy je tylko przetrzeć lekko wilgotną szmatką, żeby usunąć kurz. Większe zabrudzenia zmywamy wodą z dodatkiem szarego mydła lub płynu do naczyń albo za pomocą myjki wysokociśnieniowej (z wyjątkiem mebli z rattanu i wikliny).

Meble z drewna . Meble z gatunków egzotycznych są odporne na zmienne warunki atmosferyczne i nie muszą być impregnowane. Surowe drewno co prawda z czasem szarzeje, jednak nie wpływa to na jego trwałość. Można je pokryć powłoką oleju do drewna, która zapobiegnie temu procesowi (drewno, które już zmieniło barwę, trzeba wcześniej przeszlifować). Olejowanie przeprowadzamy raz-dwa razy w sezonie. Preparat nanosimy miękkim pędzlem lub szmatką wzdłuż słojów, a następnie ustawiamy meble w cieniu, by powoli wyschły. Podobnie postępujemy z meblami z surowego drewna świerku lub sosny. Meble lakierowane wystarczy umyć. Jeśli na powłoce widać odpryski, uszkodzone miejsca trzeba przeszlifować i polakierować.

. Meble z gatunków egzotycznych są odporne na zmienne warunki atmosferyczne i nie muszą być impregnowane. Surowe drewno co prawda z czasem szarzeje, jednak nie wpływa to na jego trwałość. Można je pokryć powłoką oleju do drewna, która zapobiegnie temu procesowi (drewno, które już zmieniło barwę, trzeba wcześniej przeszlifować). Olejowanie przeprowadzamy raz-dwa razy w sezonie. Preparat nanosimy miękkim pędzlem lub szmatką wzdłuż słojów, a następnie ustawiamy meble w cieniu, by powoli wyschły. Podobnie postępujemy z meblami z surowego drewna świerku lub sosny. Meble lakierowane wystarczy umyć. Jeśli na powłoce widać odpryski, uszkodzone miejsca trzeba przeszlifować i polakierować. Meble z wikliny i rattanu . Łatwo nasiąkają wodą i szybko przesychają, co może prowadzić do ich pękania. Dlatego ich nie moczymy, ale czyścimy lekko wilgotną szmatką, najlepiej nasączoną wodą z cytryną lub octem (cztery łyżki na 1 l wody) – zapobiegnie to ich matowieniu. Jeżeli używamy mydła albo detergentu, to w bardzo małym stężeniu, bo zbyt mocny roztwór wysusza rattan i wiklinę. Mokrych mebli (także po deszczu) nie należy suszyć na słońcu, ponieważ mogą popękać. Lepiej ustawmy je w przewiewnym miejscu w cieniu, aby mogły powoli obeschnąć.

. Łatwo nasiąkają wodą i szybko przesychają, co może prowadzić do ich pękania. Dlatego ich nie moczymy, ale czyścimy lekko wilgotną szmatką, najlepiej nasączoną wodą z cytryną lub octem (cztery łyżki na 1 l wody) – zapobiegnie to ich matowieniu. Jeżeli używamy mydła albo detergentu, to w bardzo małym stężeniu, bo zbyt mocny roztwór wysusza rattan i wiklinę. Mokrych mebli (także po deszczu) nie należy suszyć na słońcu, ponieważ mogą popękać. Lepiej ustawmy je w przewiewnym miejscu w cieniu, aby mogły powoli obeschnąć. Meble z metalu . Meble z aluminium są odporne na zmienne warunki atmosferyczne, więc wystarczy je umyć. Meble żeliwne zabezpieczone farbą antykorozyjną również są trwałe. Jeśli jednak zobaczymy na nich ślady rdzy, powinniśmy je oczyścić drucianą szczotką i pomalować farbą antykorozyjną.

. Meble z aluminium są odporne na zmienne warunki atmosferyczne, więc wystarczy je umyć. Meble żeliwne zabezpieczone farbą antykorozyjną również są trwałe. Jeśli jednak zobaczymy na nich ślady rdzy, powinniśmy je oczyścić drucianą szczotką i pomalować farbą antykorozyjną. Meble ze sztucznego tworzywa (także syntetycznego rattanu). Nie trzeba ich niczym zabezpieczać – wystarczy je umyć. Na ich powierzchnię możemy nanieść preparat do pielęgnacji mebli z tworzyw sztucznych, który odświeży kolor i ochroni je przed szybkim zabrudzeniem.

Jak oczyścić tarasowe tekstylia: poduszki i siedziska?

Niektóre poduszki i tkaninowe siedziska mebli ogrodowych są zabezpieczone fabrycznie przed wilgocią. Nie należy ich prać, żeby nie zetrzeć impregnatu. Tkaninę czyści się gąbką nasączoną wodą z mydłem, a następnie spłukuje strumieniem wody. W sprzedaży są też preparaty przeznaczone do prania tkanin ogrodowych.

