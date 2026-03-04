Murator Ogroduje: Metamorfoza balkonu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Balkony w domu spełniają przede wszystkim funkcję rekreacyjną. Rzadko są używane do wywieszania prania czy składowania niepotrzebnych rzeczy, jak to się dzieje w mieszkaniach w bloku. Dlatego do wymienionych już pożądanych cech balkonowej posadzki dołączmy jeszcze jedną – jeśli balkon jest przy sypialni, a my lubimy latem pić kawę na zewnątrz, jeszcze w szlafroku i na bosaka – musi być przyjemna w dotyku.

Podłoga na balkon w bloku lub domu

Wybierając materiał na podłogę na balkon należy wziąć pod uwagę:

na którą stronę świata skierowany jest balkon (nie wszystkie materiały są odporne na długotrwałe działanie promieni słonecznych);

zadaszenie lub jego brak (niektóre materiały źle znoszą opady atmosferyczne);

łatwość ułożenia posadzki na balkonie, zwłaszcza jeżeli chcemy to robić samodzielnie;

sposób konserwacji – niektórym posadzkom w czasie eksploatacji musimy poświęcić mniej, innym więcej uwagi; konserwacja wiąże się też zwykle z dodatkowymi kosztami, na przykład z kupnem impregnatu;

ciężar – może się zdarzyć, że konstrukcja balkonu nie będzie na tyle wytrzymała, żeby udźwignąć ciężkie materiały – przed podjęciem decyzji o kupnie kamienia czy lastryko trzeba zasięgnąć rady konstruktora;

cenę – nie tylko samego materiału, ale również preparatów potrzebnych do ułożenia podłogi na balkonie oraz koszt robocizny lub narzędzi, jeśli chcemy ułożyć podłogę samodzielnie.

Jaka podłoga na balkon?

Materiał, z którego zostanie wykonana podłoga na balkonie, musi być przeznaczony do zastosowań zewnętrznych, a to znaczy, że musi być mrozoodporny, a także odporny na wilgoć i wodę. Te czynniki atmosferyczne będą na niego stale oddziaływały. Jeśli weźmiemy to pod uwagę, wybór pada na płytki ceramiczne, gresowe, kamienne itp. Powinien być miły do chodzenia, ponieważ wiele osób lubi wychodzić na balkon na bosaka. Dlatego dobrze, żeby był to materiał ciepły pod nogami, na przykład drewno. Istotne jest także łatwe utrzymanie balkonu w czystości i zachowanie przez wiele lat dobrego wyglądu. W tym wypadku sprawdzą się ponownie płytki ceramiczne albo kamienne, a także wykładziny podłogowe, na przykład winylowe.

i Autor: in4mal/ Getty Images Komfort użytkowania balkonu zależy od materiałów ciepłych w dotyku, łatwych w czyszczeniu i odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Systemy montażu powinny umożliwiać swobodny odpływ wody i kompensację odkształceń

Płytki na balkon

To najprostszy i tani sposób na wykończenie podłogi na balkonie. Główną zaletą płytek ceramicznych jest powszechna dostępność, poza tym są łatwe do utrzymania w czystości, nie wymagają żadnych zabiegów konserwujących, a w sklepach znajdziemy bogaty wybór wzorów i kolorów. Niestety, latem w czasie upałów nagrzewają się i trudno wówczas wejść na nie boso. Za to balkon może nie mieć dachu – nic im nie zaszkodzi.

Płytki mogą być z terakoty lub gresu, który jest droższy, ale trwalszy. W obu przypadkach należy wybierać nieszkliwione, aby nie były zbyt śliskie. Płytki na balkonie przykleja się do podłoża gotową zaprawą klejową, ale tylko taką, która jest przeznaczona do stosowania na zewnątrz (mrozoodporną i o dużej elastyczności). Trzeba ją nanosić na spód płytki i jednocześnie na podłoże. Równomierne rozłożenie kleju jest bardzo ważne, pozwala zapobiec dostaniu się wody opadowej pod płytki, co zimą mogłoby spowodować ich popękanie. Także zaprawa do fugowania powinna być mrozoodporna. Nie można oszczędzać na tych materiałach. Woda może swobodnie spływać po płytkach, korzystając ze spadku powierzchni. Są one bowiem nieprzepuszczalne. Można też dobrać ozdobne listwy brzegowe, cokołowe i narożne służące do wykończenia krawędzi balkonu.

Deska tarasowa na balkonie

Drewno to materiał naturalny, uniwersalny, przyjemny w dotyku, będzie się dobrze komponował z elewacją w każdym stylu. Pamiętajmy, że to na podłogę na balkonie musi być odporne na działanie czynników atmosferycznych, na balkon nadają się więc tylko niektóre gatunki. Najlepiej zdecydować się na drewno egzotyczne, np. bangkirai, ipe, ale można też wybrać gatunek polski: dąb lub modrzew. W Europie popularne są dwa podejścia do zagadnienia jego konserwacji – w Niemczech i Skandynawii z reguły nie robi się nic, drewno wówczas patynuje się, czyli szarzeje, w innych krajach (także w Polsce) impregnuje się je (najczęściej olejem). Czasem drewno jest zaimpregnowane przez producenta, jednak niekiedy trzeba zrobić to samodzielnie już po ułożeniu. Aby drewniana podłoga na balkonie utrzymała swój kolor, należy to powtarzać dwa razy do roku. Jeśli mimo olejowania zszarzeje – powinniśmy się zaopatrzyć w specjalne środki do odszarzania.

Zimą można (ale nie trzeba) odgarniać śnieg z drewnianej podłogi na balkonie. Nawet jeżeli powierzchnia balkonu zamarznie, nie musimy odkuwać lodu, wiosną wszystko stopnieje i na pewno nie uszkodzi tarasu. Duże nasłonecznienie i obfite opady deszczu sprawiają, że drewno szybciej szarzeje, lepiej więc nie kłaść go od strony południowej na niezadaszonym balkonie. Z drugiej strony – nawet w czasie upałów nie nagrzeje się tak, aby parzyło.

Najlepiej, aby deski, z których chcemy zrobić podłogę na balkonie miały co najmniej 25 mm grubości, wtedy będą trwałe, minimalna grubość to 20 mm. Mocuje się je na legarach. Między deskami należy zachować co najmniej 5 milimetrowe odstępy, aby drewno mogło swobodnie pracować, a woda odpływać między deskami. Brzegi balkonu wykańcza się specjalną deską brzegową. Podłoga razem z legarem będzie miała 65-75 mm grubości. Wymiary: około 14 cm x 2,25-5,5 m.

Drewniana podłoga na balkon

Ciekawym, szybkim i tanim sposobem na ułożenie drewnianej podłogi na balkonie są gotowe podesty tarasowe. Składają się z małych klepek parkietowych przytwierdzonych na plastikowej podstawie. Po bokach takiej kratki podłogowej są zaczepy do połączenia z sąsiednimi. Układa się je ławo i szybko. Taką podłogę na balkonie możemy nawet zostawić na zimę.

Podłoga na balkonie z desek kompozytowych

Takie panele podłogowe zrobione są z trwałego, elastycznego tworzywa, które jest połączeniem drewna i PCW. Mają naturalny wygląd (podobny do ryflowanych desek drewnianych), choć w dotyku nie są tak miłe jak drewno. To dobry wybór na podłogę na balkon, ponieważ są bardziej odporne na działanie czynników atmosferycznych (nie wypaczają się, nie pękają, nie łuszczą się pod wpływem mrozu i słońca) oraz na insekty. Nie wymagają konserwacji. Mają długą żywotność – około 35 lat. Producenci dają na nie 10 lat gwarancji. Są dostępne w kilku naturalnych kolorach, które można ze sobą łączyć.

Montaż takiej podłogi na balkonie jest bardzo prosty. Elementy docina się na wymiar, umieszcza je na konstrukcji wsporczej (może to być ruszt lub tylko podkładki gumowe), szczepia specjalnymi łącznikami, a brzegi wykańcza listwami brzegowymi. Elementy można przecinać, frezować oraz wycinać w nich otwory przy użyciu narzędzi do obróbki drewna.

Balkon można wykończyć dodatkowo profilami z PCW o różnych kształtach. Panele mają fabrycznie zrobione 3 żłobienia. System mocowania jest ukryty, nic z nich nie wystaje (ani gwoździe, ani śruby). Elementy mają grubość 28 mm, a razem z podstawą (w zależności od tego, jak będzie wysoka) – 60-80 mm. Posadzka na balkonie od razu po ułożeniu jest gotowa do użytku.

Woda opadowa spływa między deskami. Panele mogą nieco zmienić intensywność koloru pod wpływem słońca i wilgoci (zwłaszcza w pierwszych tygodniach po ułożeniu), ale dość równomiernie – zmiana nie będzie rażąca. Najlepiej myć taką posadzkę wodą pod ciśnieniem, plamy można czyścić szczotką lub zastosować preparat odtłuszczający (w ofercie producentów podłóg). Jeśli jest ciemna – będzie się mocno nagrzewała w upały. Wymiary: elementy podłużne – 14,5 cm x 3-6 m; elementy kwadratowe – 44 x 44 cm.

Tania podłoga na balkonie

Najtańszym i bardzo prostym sposobem wykonania podłogi na balkonie jest ułożenie sztucznej trawy. Wprowadzi tam miły kolor zielony nawiązujący do roślinności. Sztuczna trawa jest wykonywana z polipropylenu lub innych tworzyw sztucznych, więc jest odporna na czynniki atmosferyczne. Ma podkład z otworami drenażowymi, żeby woda się pod nią nie zbierała, tylko spływała z balkonu. Sztuczna trawa różni się wysokością i grubością włosa, więc można dobrać twardszą lub miększą, zależnie od naszych upodobań. Rolka sztucznej trawy najczęściej ma 3-4 szerokości, więc trzeba kupić odpowiedni odcinek i w razie potrzeby dociąć na wymiar balkonu.

Podłoga na balkon z kamienia

Kamień na podłodze balkonu to bardzo trwały materiał naturalny (świetnie komponuje się z otoczeniem), ponadczasowy, elegancki. Niestety, jest ciężki, wymaga impregnacji (co najmniej raz w roku), jest dość drogi, a latem mocno się nagrzewa. Tak jak w przypadku drewna nie każdy rodzaj kamienia nadaje się na zewnątrz. Najbezpieczniej ułożyć na podłodze na balkonie granit. Gorzej sprawdzą się piaskowce, trawertyny czy alabastry – mogą się niszczyć pod wpływem działania czynników atmosferycznych.

Uwaga! Popularny w Polsce marmur nie powinien być stosowany do wykończenia podłogi na balkonie, ponieważ będzie się łuszczył.

Kamień przeznaczony do wykończenia podłogi na balkonie ma formę gotowych płytek lub większych elementów robionych na wymiar. Nie powinien być polerowany, bo będzie wówczas bardzo śliski – na balkon polecamy chropowate powierzchnie. Kamień niepolerowany ma mniej intensywny kolor. Jeśli komuś to przeszkadza, może zastosować specjalne preparaty pogłębiające barwę. Granit nie musi być impregnowany, chociaż po takim zabiegu będzie się mniej brudził. W codziennej pielęgnacji kamiennej podłogi na balkonie nie należy przesadzać ze stosowaniem detergentów, najlepiej przemywać posadzkę chłodną wodą. Jeżeli kamień mocno się pobrudzi, co kilka lat trzeba wykonać zabieg krystalizacji, czyli maszynowego czyszczenia, które zwykle łączy się potem z ponownym zaimpregnowaniem powierzchni.

Płytki kamienne na balkonie układa się na zaprawę klejową do kamienia. Tak jak w przypadku płytek ceramicznych nakłada się ją zarówno na spód płyty od spodu, jak i na podłoże. Do spoinowania stosuje się elastyczne masy fugowe przeznaczone do kamienia naturalnego. Brzeg balkonu może być wykończony kamiennym ćwierćwałkiem lub półwałkiem. Jeśli decydujemy się na przyciętą płytkę, można wyszlifować jej krawędź – to bardzo popularne rozwiązanie. Elementy kamienne najczęściej mają grubość 10-20 mm. Wymiary: 45 x 45, 30 x 60, 40 x 60 cm lub elementy o nieregularnych kształtach.