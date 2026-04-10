Murator Remontuje: Wymiana silikonu wokół brodzika (porada)

Odpady po budowie lub remoncie domu nie mogą być odkładane do worków do standardowej segregacji śmieci. Należy je wywieźć we własnym zakresie, co sprowadza się do odkładania ich w określonym miejscu na działce – luzem lub w workach budowlanych. Co jakiś czas zamawia się duży kontener, do którego ładuje się odpady. Wywozi go firma zajmująca się gospodarką odpadami.

Wielkogabarytowe odpady po budowie, np. fragmenty arkuszy blachy, reszty desek, palety, można układać w stos. Drobniejsze elementy lepiej zbierać w pojemnikach. Śmietnik będzie wyglądał schludniej, a i w chwili jego likwidacji prace będą postępować szybciej.

Do zbierania odpadów na bieżąco najlepiej wykorzystać worki budowlane. Kupuje się je w marketach budowlanych, sklepach internetowych z produktami budowlanymi albo środkami do utrzymania czystości. Można je również zamówić w firmie zajmującej się wywozem odpadów – razem z późniejszą taką usługą. Zobaczmy, jakie worki na odpady budowlane mamy do wyboru.

i Autor: Steinblau/ Materiały prasowe Mocny worek na gruz. Cena 16 zł/5 szt.

Segregowane czy zmieszane?

Dobrze jest wcześniej się zorientować, jak odbierają odpady budowlane okoliczne firmy, albo konkretna, z którą podpiszemy umowę. Warto segregować nawet śmieci budowlane odbierane w mniejszych ilościach, czyli właśnie w workach. Są firmy, które podstawiają big bagi tylko pod gruz betonowy i ceglany. Inne - biorą jak leci. Z tym, że stawki za wywóz odpadów zmieszanych są wyższe.

W przypadku worków na gruz ich odbiorca może zastrzec, że można do nich ładować tylko np.:

gruz budowlany i ceramiczny, czyli pokruszony beton, płytki ceramiczne, cegłę, dachówkę, kamień oraz ceramiczne elementy sanitariów.

Jednak w workach na gruz NIE należy umieszczać np.:

azbestu,

papy,

wełny mineralnej,

styropianu,

opon,

substancji żrących,

substancji niebezpiecznych,

odpadów z tworzyw sztucznych (folii malarskiej, szkła akrylowego),

odpadów drewnianych i drewnopochodnych (paneli podłogowych, klepki, płyt MDF),

odpadów zielonych (ziemi, trawy),

kartonów i innych odpadów opakowaniowych.

Worki na gruz (worki budowlane)

Na odpady po budowie potrzebne są duże worki o mocnych ścianach, które nie podrą się, gdy włożymy do nich np. kawałki listew aluminiowych.

Worki na gruz są one produkowane z tworzyw sztucznych. Może to być gruba folia z twardego polietylenu (HDPE), ale naprawdę gruba – o 3-4-milimetrowych ściankach. Do wyboru są również worki z tkaniny polipropylenowej, czyli gęsto przetkanych wąskich pasków tego tworzywa. Worki na odpady budowlane mogą mieć różny kolor: biały, brązowy, czarny, szary, mogą być wielokolorowe.

Worki na gruz mają dość duże wymiary, np. 50 x 60, 50 x 80, 90 x 110 cm. Większość powinna wytrzymać przeniesienie ładunku o wadze do mniej więcej 50 kg, ale znajdziemy też znacznie mocniejsze worki, które producenci określają jako worki na gruz, które mogą mieć obciążenie do 150 kg.

i Autor: Neopack/ Materiały prasowe Worek z tkaniny polipropylenowej, wymiary 50 x 80 cm, udźwig 50 kg. Cena 8-9 zł/10 szt.

Big bag

Big bag to wielki wór transportowy z mocnej tkaniny polipropylenowej powlekanej włóknem szklanym, który wytrzyma duże obciążenia. Standardowo big bag ma pojemność 1 m3, ale znajdziemy i 2 razy większe. Wymiary takich worów to: dno – 90 x 90 cm, wysokość - 90-100 cm. Big bagi mają w narożnikach przyszyte mocne zawiesia, które służą do ich przenoszenia na ciężarówkę.

Ładując gruz do worka big bag, należy unikać pewnych materiałów, które mogłyby go zniszczyć. Producent albo dostarczyciel worków zawsze określa listę odpadów zakazanych.

Big bagi muszą być odbierane przez firmę zajmującą się wywozem odpadów, ponieważ po napełnieniu są bardzo ciężkie. Przyjmuje się, że mają one nośność odpowiednio 1t (1 m3) i 2 t (2 m3). Do ich podniesienia potrzebny jest HDS. To nieduże urządzenie dźwigowe zamocowane na samochodzie ciężarowym. Służy do jego załadowania.

Jeśli zamawiamy big bag, musimy ustawić go w takim miejscu, żeby później ciężarówka z HDS-em mogła swobodnie tam podjechać i go podnieść. Podjazd powinien być odpowiednio szeroki oraz twardy, nośny. Nie może być to np. grząski teren albo trawnik, bo w tym pierwszym samochód może utknąć, a ten drugi ulegnie zniszczeniu.

Korzystając z big bagów, należy pamiętać, żeby ich nie przeładowywać. W czasie przenoszenia ich na ciężarówkę nadmiar odpadów może rozsypać się dookoła albo wór może pęknąć. W pewnych sytuacjach może to być niebezpieczne.

i Autor: Leroy Merlin/ Materiały prasowe W big bagu mieści się 1 m3 odpadów

Warto wiedzieć Autor: Neopack/ Materiały prasowe Big bag z rękawem u góry Big bag z otworem Najpopularniejsze są big bagi otwarte u góry. Jeśli podczas remontu pomieszczeń na wyższych kondygnacjach będzie powstawać bardzo dużo pokruszonego gruzu, można go usuwać, korzystając ze zsypu na gruz, pod którym można podwiesić big bag z otworem i rękawem u góry. Rękaw przywiązuje się szczelnie wokół zsypu, dzięki czemu unika się pylenia. Taki big bag ma również otwór z rękawem na dole, żeby tą drogą wysypać gruz na składowisku odpadów albo do kruszarki.

Ile zapłacimy za worki budowlane

Typowe worki na odpady budowlane są dość tanie. Za 5 sztuk zapłacimy 15-30 zł. Im większe i mocniejsze, tym cena rośnie. Big bag kosztuje 40-70 zł. Dostarczenie big bagów z ich odbiorem i utylizacją śmieci kosztuje ok. 250-350 zł.

EKOQUIZ: Czy o segregacji śmieci wiesz wszystko?

