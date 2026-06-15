Ceny drewna rozbiórkowego 2026 – ile kosztują stare deski, belki i bale?

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Do czego przydaje się drewno rozbiórkowe?

Drewno rozbiórkowe to materiał pozyskiwany ze starych budynków, stodół, spichlerzy, domów drewnianych czy konstrukcji gospodarczych. Dzięki wieloletniemu sezonowaniu charakteryzuje się dużą stabilnością wymiarową oraz niepowtarzalnym wyglądem. Z tego powodu jest chętnie wykorzystywane do produkcji mebli, blatów, schodów, podłóg, dekoracji ściennych oraz elementów architektury ogrodowej. Coraz częściej trafia również do nowoczesnych wnętrz w stylu loftowym i industrialnym.

Ponowne wykorzystanie drewna z odzysku wpisuje się również w ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Zamiast utylizacji materiał otrzymuje drugie życie, co pozwala ograniczyć zużycie nowych surowców. Wiele elementów konstrukcyjnych po odpowiedniej selekcji i obróbce może być wykorzystywanych także w pracach budowlanych oraz remontowych.

Jakie typy drewna rozbiórkowego wyróżniamy?

Na rynku można spotkać kilka podstawowych rodzajów drewna rozbiórkowego. Największą popularnością cieszą się stare deski obiciowe pozyskiwane ze ścian stodół oraz budynków gospodarczych. Poszukiwane są również deski podłogowe, które po renowacji mogą ponownie pełnić swoją pierwotną funkcję.

Drugą ważną grupę stanowią belki konstrukcyjne i ręcznie ciosane bale. Materiał ten często pochodzi z wieloletnich budynków i wyróżnia się charakterystyczną fakturą oraz śladami ręcznej obróbki. W sprzedaży dostępne są także elementy wykonane z konkretnych gatunków drewna, między innymi dębu, sosny i świerku.

Aktualne ceny drewna rozbiórkowego 2026

Deski obiciowe z odzysku – od 20 do 70 zł/m²

Deski podłogowe z odzysku – od 15 do 35 zł/m²

Belki ręcznie ciosane – od 300 do 600 zł/m³

Belki dębowe z rozbiórki – od 400 do 800 zł/m³

Bale dębowe z odzysku – od 400 do 800 zł/m³

Stare belki konstrukcyjne – około 280–450 zł/m³

Bale sosnowe z rozbiórki – około 300–500 zł/m³

Belki ze starych stodół – około 350–700 zł/m³

Deski elewacyjne z odzysku – około 25–80 zł/m²

Stare krokwie dachowe – około 20–50 zł za metr bieżący

Belki stropowe z rozbiórki – około 20–100 zł za metr bieżący

Rustykalne belki dekoracyjne – około 50–150 zł za metr bieżący

Podane wartości stanowią orientacyjne ceny spotykane w ofertach sprzedaży oraz wycenach firm zajmujących się skupem i obrotem drewnem rozbiórkowym w 2026 roku. Ostateczna cena zależy od gatunku drewna, wieku materiału, jego stanu technicznego, wymiarów oraz ilości dostępnego surowca.

O czym pamiętać przy ponownym wykorzystywaniu drewna rozbiórkowego?

Przed ponownym użyciem drewna rozbiórkowego warto dokładnie ocenić jego stan techniczny. Należy sprawdzić, czy materiał nie jest spróchniały, zagrzybiony lub uszkodzony przez owady. Istotne jest także usunięcie starych gwoździ, wkrętów i innych elementów metalowych, które mogą utrudniać dalszą obróbkę. W przypadku zastosowań konstrukcyjnych zaleca się dodatkową ocenę nośności przez specjalistę. Odpowiednio przygotowane drewno z odzysku może służyć przez wiele kolejnych lat, zachowując swoje walory użytkowe i estetyczne.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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